Корпус для материнской платы со скрытыми разъемами. Обзор Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

При этом часть боковой стенки съемная. Пользователь сможет заменить боковую заглушку на комплектную панель и оснастить ее жидкокристаллическим дисплеем, который, в свою очередь, можно использовать для вывода различной полезной технической информации.
Основная же площадь — это стенка из закаленного стекла, фиксируемая при помощи накатанных винтов. Она открывает хороший обзор на установленную внутри систему.
Верхняя панель с вентиляционной решеткой и у нее также интересный рисунок, часть отверстий глухие, за счет этого смотрится сложнее и эффектнее. Проработана защита от пыли установкой обслуживаемого фильтра.
Панель разъемов включает только скоростные USB, два полноразмерных и один USB-C. Здесь же отдельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, светодиодные индикаторы.
В той же стилистике выполнена лицевая панель. Она в Thermaltake Ceres 330 TG ARGB обеспечивает свободный доступ воздуха для пары предустановленных 140 мм вентиляторов. По внешнему исполнению повторяет верхнюю. В нижней части характерный угловатый выступ с логотипом бренда.
Противоположная из цельного листа стали, достаточно жесткая. У нее, как и у левой, нижняя часть с вентиляционной решеткой в районе блока питания.
Панель с заглушками под платы расширения в этом корпусе имеет два положения в зависимости от способа монтажа графического ускорителя. Для смены необходимо будет снять несколько накатанных болтов. Расположение блока питания нижнее и на заднюю стенку предустановлен еще один комплектный вентилятор. Он здесь идет с короткой длиной кабеля, упрощая монтаж и при этом в комплекте есть съемный удлинитель. Мелочь, но из таких мелочей складывается общее удобство работы с шасси при сборке.
На основании четыре пластиковые ножки с антивибрационными накладками. Вдоль всей длины съемная пластина противопылевого фильтра. Доступ к ней незатруднителен и без наклона корпуса.
Есть и традиционные окошки для подвода интерфейсных кабелей. Все они сопровождаются резиновыми клапанами, находятся справа от зоны расположения платы.
Все в порядке и с организацией отвода тепла. Поддержка жидкостной системы охлаждения с радиаторами 360 и 280 мм. Место для ее монтажа спереди и сверху. Из правильных инженерных решений отметим не только вентиляционные вырезы на боковых стенках, но и разграничивающую зону основную камеру и зону блока питания. За счет этого застоя теплого воздуха тут не будет.
Под дисковую подсистему выделены три пластины на обратной стороне платы. Или четыре 2.5-дюймовых диска, или один 3.5-дюймовый и два 2.5-дюймовых. Также на обратной стороне распределены ушки под стяжки, есть три предустановленных нейлоновых с логотипом бренда.
Два передних вентилятора идут с ARGB-подсветкой диаметром 140 мм, поддерживающие синхронизацию эффектов и цвета с другими компонентами. задний вентилятор идет без подсветки.
Замер уровня шума проводился на максимальных оборотах с закрытыми боковыми стенками на расстоянии 20 сантиметров.