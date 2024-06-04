Корпус для материнской платы со скрытыми разъемами. Обзор Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Одним из ярких анонсов на выставке CES 2024 стал новый корпус Thermaltake Ceres 330 TG ARGB, особенностью которого стала поддержка материнских плат со скрытыми разъемами. Это стильный Mid Tower с перфорированными панелями, стенкой из закаленного стекла, возможностью вертикального монтажа графического ускорителя и поддержкой дополнительной жидкокристаллической панели.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Комплектация

Коробка из плотного картона. Корпус зафиксирован на паллете из пенопласта, на стекло нанесена защитная пленка. Комплект включает удлинитель кабеля для вентилятора, пластиковые стяжки, винты, динамик, сменную панель для монтажа дисплея и руководство пользователя.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB обзор

Внешний вид

Представлен в трех версиях цветового исполнения – белый, черный и голубой (Hydrangea). У него характерные для линейки CERES черты, среди которых интересная геометрия лицевой панели и вентиляционная боковая решетка для блока питания.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

При этом часть боковой стенки съемная. Пользователь сможет заменить боковую заглушку на комплектную панель и оснастить ее жидкокристаллическим дисплеем, который, в свою очередь, можно использовать для вывода различной полезной технической информации.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Основная же площадь — это стенка из закаленного стекла, фиксируемая при помощи накатанных винтов. Она открывает хороший обзор на установленную внутри систему.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Верхняя панель с вентиляционной решеткой и у нее также интересный рисунок, часть отверстий глухие, за счет этого смотрится сложнее и эффектнее. Проработана защита от пыли установкой обслуживаемого фильтра.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Панель разъемов включает только скоростные USB, два полноразмерных и один USB-C. Здесь же отдельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, светодиодные индикаторы.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

В той же стилистике выполнена лицевая панель. Она в Thermaltake Ceres 330 TG ARGB обеспечивает свободный доступ воздуха для пары предустановленных 140 мм вентиляторов. По внешнему исполнению повторяет верхнюю. В нижней части характерный угловатый выступ с логотипом бренда.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Противоположная из цельного листа стали, достаточно жесткая. У нее, как и у левой, нижняя часть с вентиляционной решеткой в районе блока питания.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Панель с заглушками под платы расширения в этом корпусе имеет два положения в зависимости от способа монтажа графического ускорителя. Для смены необходимо будет снять несколько накатанных болтов. Расположение блока питания нижнее и на заднюю стенку предустановлен еще один комплектный вентилятор. Он здесь идет с короткой длиной кабеля, упрощая монтаж и при этом в комплекте есть съемный удлинитель. Мелочь, но из таких мелочей складывается общее удобство работы с шасси при сборке.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

На основании четыре пластиковые ножки с антивибрационными накладками. Вдоль всей длины съемная пластина противопылевого фильтра. Доступ к ней незатруднителен и без наклона корпуса.

Внутренняя часть

Поддерживается установка материнских плат до ATX типоразмера. Важной конструктивной особенностью Thermaltake Ceres 330 TG ARGB стала поддержка новых плат со скрытым выводом разъемов питания. Напомню, что у таких плат гнезда находятся на внутренней стороне, таким образом питающие провода от блока питания остаются в скрытой части корпуса и не видны глазу. Инженеры учли высоту колодок и тут хороший запас по глубине, проблем с фиксацией боковой стенки не будет.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Есть и традиционные окошки для подвода интерфейсных кабелей. Все они сопровождаются резиновыми клапанами, находятся справа от зоны расположения платы.

Основная рабочая камера достаточно объемная. Здесь можно поставить башенное охлаждение высотой до 185 мм и видеокарту длиной до 370 мм (без радиатора на лицевой панели).

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Все в порядке и с организацией отвода тепла. Поддержка жидкостной системы охлаждения с радиаторами 360 и 280 мм. Место для ее монтажа спереди и сверху. Из правильных инженерных решений отметим не только вентиляционные вырезы на боковых стенках, но и разграничивающую зону основную камеру и зону блока питания. За счет этого застоя теплого воздуха тут не будет.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Под дисковую подсистему выделены три пластины на обратной стороне платы. Или четыре 2.5-дюймовых диска, или один 3.5-дюймовый и два 2.5-дюймовых. Также на обратной стороне распределены ушки под стяжки, есть три предустановленных нейлоновых с логотипом бренда.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Два передних вентилятора идут с ARGB-подсветкой диаметром 140 мм, поддерживающие синхронизацию эффектов и цвета с другими компонентами. задний вентилятор идет без подсветки.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Тесты

К сожалению, на момент тестирования в нашем распоряжении не было материнской платы со скрытыми разъемами. Для понимания приведем изображение ASUS TUF Gaming Z790 BTF на выставке в этом корпусе, у нее помимо основных для платы опций, есть возможность скрыто запитать видеокарту через 12VHPWR. В основной же камере Thermaltake Ceres 330 TG ARGB все эти провода будут отсутствовать не выходя из скрытой камеры.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Замер уровня шума проводился на максимальных оборотах с закрытыми боковыми стенками на расстоянии 20 сантиметров.

Thermaltake Ceres 330 TG ARGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Ceres 330 TG ARGB – корпус для сборок премиального уровня с поддержкой материнских плат со скрытыми разъемами, вертикальной установкой видеокарт, опциональной установкой ЖК-дисплея, широким подбором компонентов, обслуживаемой защитой от пыли. При этом в нем можно собрать топовую систему для игр и с традиционными платами, есть все для проведения и такого аккуратного монтажа.
Thermaltake Ceres 330 TG ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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