Thermaltake Ceres 350 MX Snow обзор, тесты и сборка

Изучаемый сегодня корпус Thermaltake Ceres 350 MX Snow поддержку материнских плат со скрытыми разъемами. Данная модель укомплектована двумя вентиляторами CT140 с синхронизируемой подсветкой и одним без подсветки, поддерживает установку жидкостным систем охлаждения с радиатором 280 или 360 мм. Его владелец сможет выбрать между двумя вариантами исполнения лицевой панели.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Комплектация

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Комплект включает дополнительную лицевую панель, раму для боковой панели с монтажным отверстием для установки дисплея, пластиковые стяжки, монтажные стойки, удлинительный кабель для вентиляторов, руководство пользователя. Упаковано в коробку из плотного картона со схематичным изображением корпуса.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid Tower. Представлен в семи расцветках корпуса, в которых у производителя доступны и другие типы аксессуаров.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

От классической формы исполнения его отличает исполнение лицевой панели с треугольным вырезом в нижней части. А также возможности выбрать два варианта исполнения накладки, между стеклом и сетчатой панелью.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Стекло лучше раскрывает внешний вид, особенно подсветку предустановленных вентиляторов, а сетка увеличит объем прокачиваемого воздуха снизив сопротивление. Такой подход заслуживает уважения, позволяя пользователю самостоятельно принять решение и менять его в будущем.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Независимо от выбранного есть отдельная рамка с противопылевым фильтром. Основной каркас лицевой панели снимается отдельно, нужно будет приложит усилие.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Большая часть площади левой стенки это прозрачное закаленное стекло, открывающее обзор на установленную систему. Крепится она при помощи пары накатанных винтов. Нижняя же часть ее состоит из двух элементов, один из которых можно будет заменить на панель с монтажным отверстием для установки цветного дисплея.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Правая сторона визуально разделена на две части. Из цельного листа стали, а у нижней есть стилизованная перфорация в районе расположения блока питания.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Еще одна съемная рамка противопылевого фильтра со вырезами круглой формы. Эти же отверстия полностью повторяет верхняя стенка. Доступны монтажные отверстия для установки вентиляторов или радиатора.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Панель разъемов у Thermaltake Ceres 350 MX Snow включает только актуальные на сегодня порты, это два полноразмерных USB 3.0, а также раздельные аудиоразъемы, кнопки включения и перезагрузки.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Большая часть ее площади — это вентиляционная решетка с монтажными отверстиями под один 120 мм вентилятор. Вдоль всей длины съемная рамка противопылевого фильтра.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

У задней стенки компоновка под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения. Предустановлен 120 мм вентилятор CT140 без подсветки.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Внутренняя часть

Корпус поддерживает установку материнских плат до E-ATX типоразмера. Можно выбирать со скрытым расположением гнезд питания. Окошки для подвода кабелей с резиновыми клапанами. Так можно собрать аккуратную систему с минимумом проводов в видимой части. Видеокарты длиной до 370 мм.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Для охлаждения башенные конструкции высотой 185 мм. Жидкостные системы охлаждения, на верхней радиатор 280 мм и на переднюю 360 и 280 мм. При этом на старте предлагается отличное оснащение из трех вентиляторов, которые будут прокачивать большой объем воздуха.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

С обратной стороны стойки материнской платы пластина для 2.5 или 3.5 дюймового диска и еще две пластины для 2.5 дюймовых. Для сбора кабелей в общий пучок три нейлоновые стяжки и еще ушки под пластиковые. Места тут с запасом, не будет проблем с укладкой.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Зона блока питания свободная под провода и аксессуары. Здесь же можно будет установить дополнительный вентилятор.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Тесты и сборка

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

В Thermaltake Ceres 350 MX Snow был собран тестовый стенд с башенным охлаждением. С проблемами не сталкивались, обеспечивается доступ ко всем элементам и сам корпус располагает к аккуратному проведению монтажа.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

В основе платформы процессор AMD Ryzen 7600. Замер с нагревом проводился в условиях закрытого корпуса.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

На передней стенке его установлено два вентилятора CT140 ARGB и CT140. Исполнение со стеклянными стенками позволяет в полной мере раскрыть адресную подсветку. Смотрится отлично.

Thermaltake Ceres 350 MX Snow

Мы замерили уровень шума на расстоянии 30 сантиметров.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Ceres 350 MX Snow – отлично сбалансированный корпус с эффектным внешним видом, оснащённый тихими и производительными вентиляторами, позволяющий собрать игровую сборку топового уровня. Два варианта лицевой панели в комплекте, защита от пыли, гибкий подбор компонентов, интересные расцветки в линейке, возможность монтажа дисплея на боковую сторону.
Thermaltake Ceres 350 MX Snow получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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