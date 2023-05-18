Обзор Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Корпус для топовых сборок

Сегодня у нас в центре внимания будет новая линейка корпусов Ceres 500 от компании Themarltake. На момент публикации она два варианта покраски: черная и белая, а также с компоновкой LCD-панелью, на которую можно выводить системные параметры, анимацию, время и погоду. Эта же панель предлагается в качестве отдельного аксессуара, позволяя дополнить в будущем приобретенный корпус. Мы провели изучение базовой версии Thermaltake Ceres 500 TG ARGB, собрав в нем рабочую систему.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке со схематичным изображением, отметками по поддерживаемым экосистемам синхронизации подсветки, а также общими данными.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Комплектующие в отдельном боксе, включающем пластиковые стяжки, различные типы винтов, системный динамик, кронштейн для видеокарты.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Выполнен корпус в типоразмере Mid Tower. Вес его составляет 10.5 кг, в основе используется холоднокатаная сталь SPCC.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

При проектировании большое внимание уделено эффективной организации отвода тепла. У него сразу несколько стенок идут с вентиляционными решетками, снабженными защитой от пыли.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Лицевая его сторона со стилизованной перфорацией и стилизованным выступом треугольной формой ниже, занимающей большую часть площади. Она съемная, обеспечивая доступ к трем комплектным вентилятором. С внутренней ее стороны съемная пластина противопылевого фильтра с магнитным креплением.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Для удобства доступа к разъемам, как при настольном, так и напольном размещении, размещены на левой грани. Тут кнопка включения, индикаторы активности, разъем USB-C и еще два полноразмерных USB, раздельные аудиоразъемы, кнопка перезагрузки.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Левая сторона у Thermaltake Ceres 500 TG ARGB со стенкой из закаленного стекла толщиной 3 мм. Открывается она по принципу дверцы с механическим замком-фиксатором. Также есть возможность снять дверцу полностью.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Можно обратить внимание что внизу слева разделяется на две отдельные панели. Это часть с перфорацией в той же стилистике и заглушка, вместо которой можно поставить отдельно приобретаемый блок с цветным дисплеем.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Нижняя также с вентиляционными решетками. Одна из них под местом установки блока питания и вторая с отверстиями под вентилятор 140 мм, над которой установлена корзина под жесткие диски.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Четвертый комплектный вентилятор зафиксирован на задней стенке. Общая компоновка под нижнее расположение блока питания с семью съемными заглушками под платы расширения.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Правая стенка из стали, снимается и ставится сдвигом. Фиксируются при помощи двух накатанных винтов. В ее нижней зоне также предусмотрена вентиляционная решетка.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Она же занимает занимает всю площадь верхней стенки, скрывающей шасси для установки радиаторов или вентиляторов в типоразмерах 120/140 мм.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Как и отмечали выше, суммарно Thermaltake Ceres 500 TG ARGB получил четыре вентилятора CT140 с подсветкой с максимальной скоростью вращения до 1500 оборотов в минуту.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Они поддерживают адресную подсветку, позволяя синхронизировать с остальными компонентами и управлять через программное обеспечение материнских плат или контроллеров. Ее работа видна как сбоку, через закаленное стекло, так и сетку на фронтальной стороне.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Оснащение

Внутреннее пространство с разделением комплектующих на две камеры. В скрытой части устанавливается блок питания, жесткие диски и прячутся кабели, в основной ключевые компоненты.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Данный корпус поддерживает установку материнских плат E-ATX и видеокарт длиной до 395 или 425 мм (с радиатором или без на фронтальной стороне). Под актуальные карты с габаритным охлаждением в комплекте предусмотрели регулируемый по высоте кронштейн.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Возможен монтаж башенного охлаждения высотой до 185 мм. Поддерживаются жидкостные системы охлаждения с радиаторами 280/360/420 мм на фронтальную сторону, 280/360 мм на верхнюю.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Изначальный набор вентиляторов в Thermaltake Ceres 500 TG ARGB дает оптимальное движение воздуха внутри, а также объем отфильтрованного от пыли для работы охлаждения на видеокарте и процессоре.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Для удобной работы со скрытой камеры тут можно будет снять боковые элементы, получив свободный доступ ко всем элементам. Из особенностей отметим съемную стойку под два 3.5 дюймовых диска, которую можно будет снять.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Отличные возможности под организацию дисковой подсистемы с интерфейсом SATA. Суммарно до 8 дисков типоразмера 2.5 дюйма.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Хорошо все и по вопросу кабель-менеджмента. На внутренней стенке зафиксированы три стяжки-липучки с логотипом бренда для сбора всех кабелей в общий пучок, плюс комплектные пластиковые стяжки и ушки под них. Вырезы под подвод кабелей с резиновыми клапанами.

Сборка

Для проведения тестов собрана система на материнской плате MSI MEG Z690I UNIFY с процессором Intel Core 13400. С целью изучения производительности и шума штатных вентиляторов, башенная система охлаждения.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Сборка в корпусе произвела приятное впечатление. Эргономично и свободно в плане доступа к разным элементам системы.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Тесты

Для начала приведем данные по температурам полученным в ходе продолжительной синтетической нагрузки. Проблем с отводом тепла тут не будет и при сборке с топовыми процессорами и видеокартами. Доступ внутрь воздуха свободный, достаточно места и на борту хороший стартовый набор корпусных вентиляторов.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Нет проблем и с шумом. С расстояния 20 сантиметров уровень шума не превышал 38 дБ.

Thermaltake Ceres 500 TG ARGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНа выходе получаем отлично спроектированное шасси для сборки высокопроизводительной игровой системы или рабочей станции. Thermaltake Ceres 500 TG ARGB сочетает в себе премиальный внешний вид и материалы, четыре тихих вентилятора с подсветкой, защиту от пыли, большое количество вентиляционных решеток, стенку из закаленного стекла с шарнирами, скоростные порты на лицевой панели, качественный кабель-менеджмент, поддержку габаритных башенных систем охлаждения и топовых видеокарт.
Thermaltake Ceres 500 TG ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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