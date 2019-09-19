Обзор Thermaltake H200 TG Snow RGB (CA-1M3-00M6WN-03-1). Корпус с подсветкой и стеклянной стенкой

Сегодня героем нашего обзора будет новый корпус Thermaltake H200 TG Snow RGB, относящийся к недорогому сегменту. Вышел он в черной и белой версиях исполнения. Стенка из закаленного стекла, настраиваемая многоцветная подсветка. Выполнен в форм-факторе Mid-Tower и рассчитан на установку материнских плат Mini-ITX, Micro ATX или ATX.

Thermaltake H200 TG Snow RGB обзор

Средняя стоимость составляет 5400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает пластиковые стяжки, набор винтов, спикер подробную инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с общей информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Внешний вид у Thermaltake H200 TG Snow RGB строгий и выдержанный. У нас на тестах белоснежная версия исполнения, смотрится она эффектнее.

В оформлении преобладают ровные панели и прямые углы. Общие габариты составляют 210x416x454 мм.

Основная боковая стенка из закаленного стекла. В отличие от большинства решений конкурентов тут вместо накатанных винтов, используются шарниры.

Открывается по типу дверцы. Фиксируется магнитными замками. При необходимости дверь можно будет снять с петель.

Верхняя стенка с вентиляционной решеткой и посадочными местами под вентиляторы или радиатор. Установлен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Правая стенка из металла, она усилена. Фиксируется парой винтов с накатанной головкой. Снимается сдвигом.

Лицевая панель из белого пластика. В левой части полигональный вырез с вентиляционной решеткой. Установлена металлическая сетка.

Периметр левой грани подсвечивается. Это настраиваемая многоцветная подсветка. На лицевой панели также выведен подсвечиваемый логотип производителя.

Управлять поведением подсветки можно с помощью кнопки на панели разъемов. Переключаются цвета и эффекты. Есть режим с RGB-палитрой, смотрится он в паре с белоснежной панелью стильно. Также пользователю доступны два полноразмерных USB, два аудиоразъема, кнопки перезагрузки и включения.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Под зоной блока питания продольный противопылевой фильтр с простым обслуживанием.

Начинка

Задняя стенка с традиционной компоновкой для корпусов с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения с вентиляционными решетками, фиксируются при помощи винтов. Установлен один комплектный 120 мм вентилятор.Thermaltake H200 TG Snow RGB поддерживает установку материнских плат Mini-ITX, Micro ATX или ATX. В районе сокета вырез для свободного доступа к обратной стороне платы. По периметру вырезы для аккуратного подвода кабелей.

Поддерживается установка башенных систем охлаждения высотой до 18 сантиметров. На лицевую панель можно будет поставить радиатор 240 или 280 мм. Один 240 мм радиатор на верхнюю стенку. Суммарно в этот корпус устанавливается до пяти 140 мм вентиляторов.

Зона блока питания закрыта металлическим кожухом. Он помимо самого блока питания позволит скрыть всю лишнюю длину кабелей. Здесь же скрывается съемная корзина для жесткого диска.

Два твердотельных накопителя можно поставить на верхнюю часть кожуха. Ставятся диски на съемные пластины с накатанными винтами.

За поддоном материнской платы находится канал под укладку кабелей. Изначально с завода зафиксированы они с помощью двух липучек. Есть ушки под стяжки.

Основная зона свободная, обеспечивается эффективное воздушное охлаждение. В процессе сборки мы не сталкивались с проблемами. Внутри этого корпуса можно собрать высокопроизводительную систему с водяной системой охлаждения.

Тесты

Шум

Простой Нагрущка Шум 32 42

Замер температуры

Простой Простой Intel Core i7-7820X 4000MHz 37 81 Palit GeForce GTX 1080 SJ 35 63 ASRock X299 Fatality SE 36 39 Crucial 750MX SSD 36 42

Итоги по Thermaltake H200 TG Snow RGB

Thermaltake H200 TG Snow RGB – хорошо сбалансированный корпус форм-фактора Midi-Tower. Управляемая многоцветная подсветка, стенка из закаленного стекла с механизмом открытия в виде петель, продуманная конструкция, свободная вентиляция и большая вместимость. Две версии цветового исполнения: черная и белая. Последняя выглядит эффектнее.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".