Обзор Thermaltake H200 TG Snow RGB (CA-1M3-00M6WN-03-1). Корпус с подсветкой и стеклянной стенкой

2019-09-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake H200 TG Snow RGB; [176]
Сегодня героем нашего обзора будет новый корпус Thermaltake H200 TG Snow RGB, относящийся к недорогому сегменту. Вышел он в черной и белой версиях исполнения. Стенка из закаленного стекла, настраиваемая многоцветная подсветка. Выполнен в форм-факторе Mid-Tower и рассчитан на установку материнских плат Mini-ITX, Micro ATX или ATX.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Средняя стоимость составляет 5400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake H200 TG Snow RGB обзор

Комплектация

Комплект включает пластиковые стяжки, набор винтов, спикер подробную инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с общей информацией по техническим характеристикам.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Внешний вид

Внешний вид у Thermaltake H200 TG Snow RGB строгий и выдержанный. У нас на тестах белоснежная версия исполнения, смотрится она эффектнее.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

В оформлении преобладают ровные панели и прямые углы. Общие габариты составляют 210x416x454 мм.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Основная боковая стенка из закаленного стекла. В отличие от большинства решений конкурентов тут вместо накатанных винтов, используются шарниры.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Открывается по типу дверцы. Фиксируется магнитными замками. При необходимости дверь можно будет снять с петель.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Верхняя стенка с вентиляционной решеткой и посадочными местами под вентиляторы или радиатор. Установлен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Правая стенка из металла, она усилена. Фиксируется парой винтов с накатанной головкой. Снимается сдвигом.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Лицевая панель из белого пластика. В левой части полигональный вырез с вентиляционной решеткой. Установлена металлическая сетка.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Периметр левой грани подсвечивается. Это настраиваемая многоцветная подсветка. На лицевой панели также выведен подсвечиваемый логотип производителя.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Управлять поведением подсветки можно с помощью кнопки на панели разъемов. Переключаются цвета и эффекты. Есть режим с RGB-палитрой, смотрится он в паре с белоснежной панелью стильно. Также пользователю доступны два полноразмерных USB, два аудиоразъема, кнопки перезагрузки и включения.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Под зоной блока питания продольный противопылевой фильтр с простым обслуживанием.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Задняя стенка с традиционной компоновкой для корпусов с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения с вентиляционными решетками, фиксируются при помощи винтов. Установлен один комплектный 120 мм вентилятор.

Начинка

Thermaltake H200 TG Snow RGB поддерживает установку материнских плат Mini-ITX, Micro ATX или ATX. В районе сокета вырез для свободного доступа к обратной стороне платы. По периметру вырезы для аккуратного подвода кабелей.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Поддерживается установка башенных систем охлаждения высотой до 18 сантиметров. На лицевую панель можно будет поставить радиатор 240 или 280 мм. Один 240 мм радиатор на верхнюю стенку. Суммарно в этот корпус устанавливается до пяти 140 мм вентиляторов.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Зона блока питания закрыта металлическим кожухом. Он помимо самого блока питания позволит скрыть всю лишнюю длину кабелей. Здесь же скрывается съемная корзина для жесткого диска.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Два твердотельных накопителя можно поставить на верхнюю часть кожуха. Ставятся диски на съемные пластины с накатанными винтами.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

За поддоном материнской платы находится канал под укладку кабелей. Изначально с завода зафиксированы они с помощью двух липучек. Есть ушки под стяжки.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Основная зона свободная, обеспечивается эффективное воздушное охлаждение. В процессе сборки мы не сталкивались с проблемами. Внутри этого корпуса можно собрать высокопроизводительную систему с водяной системой охлаждения.

Thermaltake H200 TG Snow RGB

Тесты

Шум

ПростойНагрущка
Шум3242

Замер температуры

ПростойПростой
Intel Core i7-7820X 4000MHz3781
Palit GeForce GTX 1080 SJ3563
ASRock X299 Fatality SE3639
Crucial 750MX SSD3642

Итоги по Thermaltake H200 TG Snow RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake H200 TG Snow RGB – хорошо сбалансированный корпус форм-фактора Midi-Tower. Управляемая многоцветная подсветка, стенка из закаленного стекла с механизмом открытия в виде петель, продуманная конструкция, свободная вентиляция и большая вместимость. Две версии цветового исполнения: черная и белая. Последняя выглядит эффектнее.
Thermaltake H200 TG Snow RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake H200 TG Snow RGB
Смартфон Huawei Mate 30 получит тройную ...
Смартфон Huawei Mate 30 получит тройную Помимо топового смартфона Mate 30 Pro с экраном-водопадом, компания Huawei представила сегодня и более пр...
Представлен флагманский смартфон Huawei ...
Представлен флагманский смартфон Huawei Компания Huawei представила флагманский смартфон Mate 30 Pro, характеристики которого позволяют назвать е...
Harman Kardon представила линейку умной ...
Harman Kardon представила линейку умной 19 сентября в Москве прошла презентация линейки умной акустической системы Citation. В нее вошло сразу 8 ...
Смартфон Vivo U10 показали на первых фот...
Смартфон Vivo U10 показали на первых фотСетевые источники поделились первыми фотографиями смартфона Vivo U10, который представляет собой среднебю...
Бюджетная 3D-карта GeForce GTX 1650 Ti п...
Бюджетная 3D-карта GeForce GTX 1650 Ti пПару недель назад в сети появилась информация о том, что компания NVIDIA готовит к анонсу графический уск...
Первая разборка iPhone 11 Pro Max. Фото...
Первая разборка iPhone 11 Pro Max. ФотоВчера стало известно о том, что смартфон iPhone 11 Pro Max получил аккумулятор ёмкостью 3969 мАч. Сегодня...
MediaTek готовит чипы с 5G...
MediaTek готовит чипы с 5GКомпания MediaTek официально заявила о том, что к 2020 году планирует продать более 60 миллионов процессо...
Intel готовит Core i9-10900X к релизу...
Intel готовит Core i9-10900X к релизуНа просторах интернета появились первые тесты процессора Core i9-10900X, который, видимо, не будет пользо...


Обзор Thermaltake H200 TG Snow RGB (CA-1M3-00M6WN-03-1). Корпус с подсветкой и стеклянной стенкойОбзор Thermaltake H200 TG Snow RGB (CA-1M3-00M6WN-03-1). Корпус с подсветкой и стеклянной стенкой
Обзор Dyson Pure Hot+Cool HP05. Очиститель воздуха с обогревом и охлаждениемОбзор Dyson Pure Hot+Cool HP05. Очиститель воздуха с обогревом и охлаждением
Обзор HyperX FURY Black RGB DDR4-3200 2x8GB (HX432C16FB3AK2/16). Память для AMD и IntelОбзор HyperX FURY Black RGB DDR4-3200 2x8GB (HX432C16FB3AK2/16). Память для AMD и Intel
Обзор iBOX PRO-990. Компактный автомобильный видеорегистраторОбзор iBOX PRO-990. Компактный автомобильный видеорегистратор
Обзор Corsair Crystal Series 680X RGB White. Двухкамерный корпус со стеклянными панелямиОбзор Corsair Crystal Series 680X RGB White. Двухкамерный корпус со стеклянными панелями
Обзор My Big Sister. Странная игра...
Обзор My Big Sister. Странная играДовольно часто разработчики из независимых студий удивляют нас качеством контента своих игр. Однако, это ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30Когда-то давно Samsung делала непомерно дорогие смартфоны и называла их доступными, но теперь ситуация из...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешь...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешьВ продажу поступила игра Rebel Cops, которая позволит вам с головой погрузиться в увлекательный мир борьб...
Предварительный обзор Honor Play 3e. Сти...
Предварительный обзор Honor Play 3e. СтиСегодня пойдет речь о достаточно интересном и необычном смартфоне, который выглядит привлекательно, облад...
Обзор Arizona Derby. Шикарная гонка...
Обзор Arizona Derby. Шикарная гонкаСегодня мы поговорим о довольно интересной игре, которая длительное время оставалась незамеченной. Разраб...
Предварительный обзор Acer Nitro EI431CR...
Предварительный обзор Acer Nitro EI431CRПроизводителям нужно как-то удивлять своих потенциальных покупателей и ради этого приходится идти на весь...
Обзор Solasta: Crown of the Magister. Ши...
Обзор Solasta: Crown of the Magister. ШиСегодня мы поговорим о проекте, который пока что не добрался до релиза, но уже выглядит достаточно интере...
Предварительный обзор Maingear Element. ...
Предварительный обзор Maingear Element. Игровые ноутбуки пользуются невероятным спросом — пользователи готовы отдавать за них приличные деньги. И...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5Давно мечтали о хорошем корпусе, который стоит своих денег на сто процентов? Сегодня мы поговорим о доста...
Предварительный обзор iPad. Скучное седь...
Предварительный обзор iPad. Скучное седьКомпания Apple официально представила новый планшетный компьютер, который создан для тех, кто хочет недор...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. Сти...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. СтиДля любителей фотографии, которые хотят себе новый классный фотоаппарат, подготовили довольно интересную ...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьм...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьмСегодня речь пойдет об игре про охоту, только охота эта не на животных, как мы привыкли, а на монстров ра...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor