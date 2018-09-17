Обзор Thermaltake Iris Optical RGB (MO-IRS-WDOHBK-01). Недорогая игровая мышка

2018-09-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Iris Optical RGB; [468]
В наше распоряжение попала еще одна новинка от компании Thermaltake – недорогая игровая мышка Iris Optical RGB с оптическим сенсором PIXART PMW-3325. Несмотря на невысокую стоимость мышка предлагает двухзонную подсветку с выбором эффектов, а также шесть программируемых кнопок с ресурсом в 20 миллионов кликов.

Thermaltake Iris Optical RGB

На момент публикации её продажи еще не стартовали, отталкиваться можно от рекомендованной стоимости в 30 долларов.

Thermaltake Iris Optical RGB обзор

Комплектация

Поставляется мышка в коробке с откидной крышкой, позволяющей оценить внешний вид до распаковки. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Thermaltake Iris Optical RGB

Внешний вид

Thermaltake Iris Optical RGB выполнена в ассиметричном корпусе из пластика. Форма эргономичная, собрана конструкция из пластика.

Thermaltake Iris Optical RGB

Основные кнопки визуально отделены от спинки. Внешняя поверхность с матовым текстурным рисунком. Обеспечивается хорошее сцепление при размещении в ладони.

Thermaltake Iris Optical RGB

Общие габариты составляют 123 X 68.71 X 41.13 MM при весе в 96 граммов. Системы балансировки и съемных грузиков тут не предусмотрено.

Thermaltake Iris Optical RGB

Справа и слева текстурный рисунок в виде сот, он необходим для лучшего сцепление. Отсутствие тут прорезиненных вставок характерно для этого ценового сегмента.

Thermaltake Iris Optical RGB

Есть углубление под большой палец. В этой же зоне две отдельные дополнительные кнопки. Они хорошо определяются слепым методом.

Thermaltake Iris Optical RGB

Колесико прокрутки с мягким ходом, при повороте тактильные отсечки. Позади него кнопка переключения DPI.

Thermaltake Iris Optical RGB

На спинке Thermaltake Iris Optical RGB логотип производителя с RGB-подсветкой. Дополнительно к нему подсвечивается вставка из полупрозрачного пластика с заполняющим свечением.

Thermaltake Iris Optical RGB

Основные кнопки в этом манипуляторе идут с высоким ресурсом службы в 20 миллионов кликов.

Thermaltake Iris Optical RGB

Подключается манипулятор при помощи кабеля в резиновой оплетке. Место выхода кабеля приподнято относительно основной плоскости.

Thermaltake Iris Optical RGB

Снизу окошко оптического сенсора и наклейка с техническими данными. За скольжение отвечает пара массивных тефлоновых ножек. Длина кабеля составляет 1.8 метра.

Софт

Thermaltake Iris Optical RGB

Управляется Thermaltake Iris Optical RGB при помощи Command Center, загружаемого с официального сайта. В главном окне настройки можно распределить по пяти разным профилям.

Thermaltake Iris Optical RGB

В каждом из них можно выбрать режим работы подсветки, настроить действия кнопок и задать параметры производительности. Выставляется четыре уровня чувствительности с дальнейшим быстрым переключением между ними. Частота опроса сенсора и отклик кнопок.

Thermaltake Iris Optical RGB

Детальная настройка работы подсветки с девятью динамическими эффектами освещения. Цвет подсветки можно привязать к температуре процессора, окружающей музыке или активности использования.

Thermaltake Iris Optical RGB

Тесты

Эргономичная форма Thermaltake Iris Optical RGB не вызывает трудностей со скоростью адаптации. В руке лежит удобно, элементы управления расположены правильно. Длительные сессии не вызывают чувства напряжения и усталости в запястье.

Thermaltake Iris Optical RGB

Мы проводили ее тестирование на разных типах поверхностей. Сенсор показал себя хорошо, скольжение контролируемо по всем направлениям. Максимальный уровень чувствительности у PIXART PMW-3325 составляет 5000 DPI. На уровне до 3000DPI он дает точность позиционирования 1:1. При повышении уровня появляется сглаживание и дрожание. Срывов за время длительных тестов замечено не было.

Thermaltake Iris Optical RGB

Итоги по Thermaltake Iris Optical RGB

Thermaltake Iris Optical RGB в своем ценовом сегменте предлагает выверенную эргономику, настраиваемую подсветку, поддержку программного обеспечения, малый вес и точный оптический сенсор на разрешениях до 3000 DPI.

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