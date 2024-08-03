Корпус для эффектных сборок. Обзор Thermaltake The Tower 300

Комплект его включает сменную боковую панель для установки дисплея, заглушку, набор пластиковых стяжек и винтов, системный динамик и руководство пользователя. Собрано в коробке из плотного картона с полиграфией, это индивидуальное оформление с учетом выбранного цвета корпуса.
За счет изменения стандартной схемы размещения материнской платы с выводом панели вверх, уменьшена ширина корпуса. Он отлично смотрится размещенным рядом с монитором на рабочем столе, не отнимая полезное пространство под периферию и остальную мелочевку.
А такое размещение тут прямо напрашивается. Основная часть лицевой стороны это три закаленных стекла, соединенных между собой и выглядящие как цельный элемент, позволяют акцентировать внешнюю привлекательность собранной системы. Остальные же стенки из стали скроют лишнее от глаз.
Верхняя часть корпуса — это вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. Боковая грань скошена под углом 45 градусов по всему периметру. Панель разъемов у него включает актуальный набор из раздельных аудиоразъемов, двух USB 3.0, USB-C, кнопки включения и перезагрузки, светодиодных индикаторов.
Сзади вырез, используемый для ввода питающего кабеля для блока питания и вывода интерфейсных на монитор и периферию. За него же можно будет потянуть чтобы снять верхнюю крышку. Вентиляционная решетка под 120 и 140 мм вентиляторы, съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением и посадочное окошко для блока питания.
Боковые стороны Thermaltake The Tower 300 также идут большей площадью как вентиляционная панель. Тут продуман как свободный доступ воздуха внутрь, так и защита от попадания пыли.
При этом удобно обслуживать. Как пример, съемная панель под блоком питания, выдвигается и снимается с лицевой стороны.
Стоит на четырех пластиковых ножках с противоскользящими накладками. Они достаточно высокие для того, чтобы воздух циркулировал беспрепятственно.
Для горизонтальной ориентации корпуса необходимо будет дополнительно приобрести ножки.
Корпус удобен в работе на этапе сборки или последующих внесений изменений. Все панели съемные и владелец сможет получить полный доступ ко всем элементам. Как отмечали вначале, рассчитан на сборку системы с материнской платой mATX, которая здесь развернута на 90 градусов с направлением панели ввода/вывода вверх.
Для вывода кабелей есть зазор до верхней крышки, они не перегибаются и достаточно места даже при задействовании всех доступных на плате разъемов. Над этой зоной предустановлена металлическая рамка с двумя вентиляторами, она крепится при помощи накатанных винтов, снять можно без отвертки.
За счет такой ориентации заметно упрощается прокладка кабелей питания для платы и видеокарты. Также тут достаточно ушек под стяжки и окошек, одно из которых с резиновым клапаном.
На обратной стороне стойки материнской платы и окошка, используемого для монтажа системы охлаждения процессора, пластина под 2.5 или 3.5 дюймовые накопители. Еще один лоток под накопители сбоку от зоны блока питания.
Thermaltake The Tower 300 располагает к выбору в пользу жидкостной системы охлаждения. Выбрать можно между радиатором 420, 280 или 360 мм, ставится он на правую стенку. Но и место для супербашен тут с большим запасом, высота до 210 мм. Видеокарты до 400 мм.
Разобрав можно обратить внимание, что в корпусе отлично продумана система защита от пыли. Фильтров много, и они легко обслуживаются, за счет использования быстросъемного магнитного крепления или защелок.
В нашем случае тесты с нагревом условны, корпус явно рассчитан на больший TDP.