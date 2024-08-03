Корпус для эффектных сборок. Обзор Thermaltake The Tower 300

Изучаемый сегодня корпус Thermaltake The Tower 300 был представлен на выставке CES 2024 и он уже доступен в российской рознице. Это уникальный корпус, рассчитанный на установку материнских плат mATX. Он выполнен в форме в башни с восьмиугольным сечение и может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Материнская плата в нем располагается панелью ввода и вывода вверх. Опционально для него можно будет приобрести 3.9-дюймовый дисплей. Сам же типоразмер его выступает золотой серединой, когда владелец может гибко подбирать компоненты под сборку, в том числе высокопроизводительную, и при этом сохранив общую компактность.

Thermaltake The Tower 300

Комплектация

Thermaltake The Tower 300

Комплект его включает сменную боковую панель для установки дисплея, заглушку, набор пластиковых стяжек и винтов, системный динамик и руководство пользователя. Собрано в коробке из плотного картона с полиграфией, это индивидуальное оформление с учетом выбранного цвета корпуса.

Thermaltake The Tower 300

Внешний вид

Цветовая палитра доступных корпусов включает сразу восемь вариантов. Есть как те что входят в общую палитру периферии и аксессуаров от этого производителя, так и нестандартные. У нас на изучении розовый (Bubble Pink) и в нем удачно сочетается как основной цвет шасси со свело-синей внутренней частью.

Thermaltake The Tower 300

За счет изменения стандартной схемы размещения материнской платы с выводом панели вверх, уменьшена ширина корпуса. Он отлично смотрится размещенным рядом с монитором на рабочем столе, не отнимая полезное пространство под периферию и остальную мелочевку.

Thermaltake The Tower 300

А такое размещение тут прямо напрашивается. Основная часть лицевой стороны это три закаленных стекла, соединенных между собой и выглядящие как цельный элемент, позволяют акцентировать внешнюю привлекательность собранной системы. Остальные же стенки из стали скроют лишнее от глаз.

Thermaltake The Tower 300

Верхняя часть корпуса — это вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. Боковая грань скошена под углом 45 градусов по всему периметру. Панель разъемов у него включает актуальный набор из раздельных аудиоразъемов, двух USB 3.0, USB-C, кнопки включения и перезагрузки, светодиодных индикаторов.

Thermaltake The Tower 300

Сзади вырез, используемый для ввода питающего кабеля для блока питания и вывода интерфейсных на монитор и периферию. За него же можно будет потянуть чтобы снять верхнюю крышку. Вентиляционная решетка под 120 и 140 мм вентиляторы, съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением и посадочное окошко для блока питания.

Thermaltake The Tower 300

Боковые стороны Thermaltake The Tower 300 также идут большей площадью как вентиляционная панель. Тут продуман как свободный доступ воздуха внутрь, так и защита от попадания пыли.

Thermaltake The Tower 300

При этом удобно обслуживать. Как пример, съемная панель под блоком питания, выдвигается и снимается с лицевой стороны.

Thermaltake The Tower 300

Стоит на четырех пластиковых ножках с противоскользящими накладками. Они достаточно высокие для того, чтобы воздух циркулировал беспрепятственно.

Thermaltake The Tower 300

Для горизонтальной ориентации корпуса необходимо будет дополнительно приобрести ножки.

Внутренняя часть

Thermaltake The Tower 300

Корпус удобен в работе на этапе сборки или последующих внесений изменений. Все панели съемные и владелец сможет получить полный доступ ко всем элементам. Как отмечали вначале, рассчитан на сборку системы с материнской платой mATX, которая здесь развернута на 90 градусов с направлением панели ввода/вывода вверх.

Thermaltake The Tower 300

Для вывода кабелей есть зазор до верхней крышки, они не перегибаются и достаточно места даже при задействовании всех доступных на плате разъемов. Над этой зоной предустановлена металлическая рамка с двумя вентиляторами, она крепится при помощи накатанных винтов, снять можно без отвертки.

Thermaltake The Tower 300

За счет такой ориентации заметно упрощается прокладка кабелей питания для платы и видеокарты. Также тут достаточно ушек под стяжки и окошек, одно из которых с резиновым клапаном.

Thermaltake The Tower 300

На обратной стороне стойки материнской платы и окошка, используемого для монтажа системы охлаждения процессора, пластина под 2.5 или 3.5 дюймовые накопители. Еще один лоток под накопители сбоку от зоны блока питания.

Thermaltake The Tower 300

Thermaltake The Tower 300 располагает к выбору в пользу жидкостной системы охлаждения. Выбрать можно между радиатором 420, 280 или 360 мм, ставится он на правую стенку. Но и место для супербашен тут с большим запасом, высота до 210 мм. Видеокарты до 400 мм.

Thermaltake The Tower 300

Разобрав можно обратить внимание, что в корпусе отлично продумана система защита от пыли. Фильтров много, и они легко обслуживаются, за счет использования быстросъемного магнитного крепления или защелок.

Thermaltake The Tower 300

Сборка

В Thermaltake The Tower 300 собрана система с материнской платой MSI B650M Mortar и процессором AMD Ryzen 7600. С проблемами в ходе сборки не сталкивались, корпус позволяет ставить топовые компоненты и обеспечить эффективную работу систем отвода тепла процессора, графического ускорителя и накопителей.

Thermaltake The Tower 300

Thermaltake The Tower 300

Тесты

По традиции начнем с замера уровня шума. Проводим его в условиях закрытого корпуса на расстоянии 20 сантиметров.

Thermaltake The Tower 300

В нашем случае тесты с нагревом условны, корпус явно рассчитан на больший TDP.

Thermaltake The Tower 300

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake The Tower 300 – отлично сбалансированный корпус, который при ограниченных габаритах позволяет подбирать компоненты с высокой мощностью, обеспечив стабильную работу и возможность разместить его на столе, наслаждаясь внешним видом работающей системы. Эффективная защита от пыли и простота обслуживания, поддержка топовых видеокарт с габаритным охлаждением и жидкостных систем охлаждения с радиаторами 420 и 360 мм, выбор цветовых схем оформления.
Thermaltake The Tower 300 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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