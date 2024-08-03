Корпус для эффектных сборок. Обзор Thermaltake The Tower 300

Изучаемый сегодня корпус Thermaltake The Tower 300 был представлен на выставке CES 2024 и он уже доступен в российской рознице. Это уникальный корпус, рассчитанный на установку материнских плат mATX. Он выполнен в форме в башни с восьмиугольным сечение и может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Материнская плата в нем располагается панелью ввода и вывода вверх. Опционально для него можно будет приобрести 3.9-дюймовый дисплей. Сам же типоразмер его выступает золотой серединой, когда владелец может гибко подбирать компоненты под сборку, в том числе высокопроизводительную, и при этом сохранив общую компактность.

Комплектация

Комплект его включает сменную боковую панель для установки дисплея, заглушку, набор пластиковых стяжек и винтов, системный динамик и руководство пользователя. Собрано в коробке из плотного картона с полиграфией, это индивидуальное оформление с учетом выбранного цвета корпуса.

Внешний вид

Цветовая палитра доступных корпусов включает сразу восемь вариантов. Есть как те что входят в общую палитру периферии и аксессуаров от этого производителя, так и нестандартные. У нас на изучении розовый (Bubble Pink) и в нем удачно сочетается как основной цвет шасси со свело-синей внутренней частью.

За счет изменения стандартной схемы размещения материнской платы с выводом панели вверх, уменьшена ширина корпуса. Он отлично смотрится размещенным рядом с монитором на рабочем столе, не отнимая полезное пространство под периферию и остальную мелочевку.

А такое размещение тут прямо напрашивается. Основная часть лицевой стороны это три закаленных стекла, соединенных между собой и выглядящие как цельный элемент, позволяют акцентировать внешнюю привлекательность собранной системы. Остальные же стенки из стали скроют лишнее от глаз.

Верхняя часть корпуса — это вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. Боковая грань скошена под углом 45 градусов по всему периметру. Панель разъемов у него включает актуальный набор из раздельных аудиоразъемов, двух USB 3.0, USB-C, кнопки включения и перезагрузки, светодиодных индикаторов.

Сзади вырез, используемый для ввода питающего кабеля для блока питания и вывода интерфейсных на монитор и периферию. За него же можно будет потянуть чтобы снять верхнюю крышку. Вентиляционная решетка под 120 и 140 мм вентиляторы, съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением и посадочное окошко для блока питания.

Боковые стороны Thermaltake The Tower 300 также идут большей площадью как вентиляционная панель. Тут продуман как свободный доступ воздуха внутрь, так и защита от попадания пыли.

При этом удобно обслуживать. Как пример, съемная панель под блоком питания, выдвигается и снимается с лицевой стороны.

Стоит на четырех пластиковых ножках с противоскользящими накладками. Они достаточно высокие для того, чтобы воздух циркулировал беспрепятственно.

Внутренняя часть

Для горизонтальной ориентации корпуса необходимо будет дополнительно приобрести ножки.

Корпус удобен в работе на этапе сборки или последующих внесений изменений. Все панели съемные и владелец сможет получить полный доступ ко всем элементам. Как отмечали вначале, рассчитан на сборку системы с материнской платой mATX, которая здесь развернута на 90 градусов с направлением панели ввода/вывода вверх.

Для вывода кабелей есть зазор до верхней крышки, они не перегибаются и достаточно места даже при задействовании всех доступных на плате разъемов. Над этой зоной предустановлена металлическая рамка с двумя вентиляторами, она крепится при помощи накатанных винтов, снять можно без отвертки.

За счет такой ориентации заметно упрощается прокладка кабелей питания для платы и видеокарты. Также тут достаточно ушек под стяжки и окошек, одно из которых с резиновым клапаном.

На обратной стороне стойки материнской платы и окошка, используемого для монтажа системы охлаждения процессора, пластина под 2.5 или 3.5 дюймовые накопители. Еще один лоток под накопители сбоку от зоны блока питания.

Thermaltake The Tower 300 располагает к выбору в пользу жидкостной системы охлаждения. Выбрать можно между радиатором 420, 280 или 360 мм, ставится он на правую стенку. Но и место для супербашен тут с большим запасом, высота до 210 мм. Видеокарты до 400 мм.

Разобрав можно обратить внимание, что в корпусе отлично продумана система защита от пыли. Фильтров много, и они легко обслуживаются, за счет использования быстросъемного магнитного крепления или защелок.

Сборка

В Thermaltake The Tower 300 собрана система с материнской платой MSI B650M Mortar и процессором AMD Ryzen 7600. С проблемами в ходе сборки не сталкивались, корпус позволяет ставить топовые компоненты и обеспечить эффективную работу систем отвода тепла процессора, графического ускорителя и накопителей.

Тесты

По традиции начнем с замера уровня шума. Проводим его в условиях закрытого корпуса на расстоянии 20 сантиметров.

В нашем случае тесты с нагревом условны, корпус явно рассчитан на больший TDP.

Итоги

Thermaltake The Tower 300 – отлично сбалансированный корпус, который при ограниченных габаритах позволяет подбирать компоненты с высокой мощностью, обеспечив стабильную работу и возможность разместить его на столе, наслаждаясь внешним видом работающей системы. Эффективная защита от пыли и простота обслуживания, поддержка топовых видеокарт с габаритным охлаждением и жидкостных систем охлаждения с радиаторами 420 и 360 мм, выбор цветовых схем оформления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".