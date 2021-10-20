Обзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). Корпус для систем игрового уровня

Рекомендованная стоимость для рынка в США – 130 долларов, за версию из стекла – 150 долларов.
Комплект включает два вида боковых панелей, набор различных винтов, кронштейн, динамик, пару нейлоновых стяжек, руководство пользователя.
Особенностью стало исполнение боковых стенок в виде отдельных панелей треугольной формы. Снимаются они по отдельности, к шасси крепятся при помощи магнитов.
С завода на левой стороне стоят две панели, одна из которых железная, вторая из стекла. Железную по желанию можно заменить на стекло. Зазор между панелями узкий.
Правая сторона также из стекла и стали. С этой стороны стекло можно заменить на сталь с вентиляционной решеткой напротив сокета. Также используется магнитный способ крепежа.
При перемещении корпуса с место на место они сохраняют устойчивость. Но нажимать на боковые стороны без страховки стоит аккуратнее.
Задняя панель с нижним расположением блока питания. Ставится он в съемную рамку. Семь заглушек под платы расширения, они используют крепление с помощью накатанных винтов. Дополнительная планка для бокового прижима.
Thermaltake TheDivider 500 TG Air получил с завода два 120 мм вентилятора без подсветки с черными лопастями и рамками. Один на задней стенке и один на передней.
Лицевая панель съемная, за ней расположена рамка с противопылевым фильтром. Обслуживание без трудностей.
Большая часть площади этой стенки с перфорацией в виде буквы логотипа бренда. Такая же сетка на верхней грани.
И там также предусмотрена рамка с сеткой, предотвращающая попадание пыли во внутреннюю камеру корпуса. Крепятся при помощи клипс.
Панель разъемов включает два скоростных USB, актуальный USB-C, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения. Набор портов учитывает компоновку современных материнских плат AMD и Intel.
Вентиляционная решетка есть в основании. Часть ее закрыта фильтром от пыли. Четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками.
На обратной стенке материнской платы две пластины под SSD диска. Отдельная стойка, с возможностью снятия, под два жестких диска 3.5-дюйма.
Обратить можно внимание на выступающую рамку, которую можно использовать как под диски, так и под дополнительные вентиляторы или радиатор жидкостной системы охлаждения. В этом случае оптимально проведение замены на комплектный «треугольник» с вентиляционной решеткой.
Рассчитан этот корпус на сборку системы с материнской платой типоразмера ATX. Отсек с ней отделен Г-образной стенкой. По краям от которой распределены окошки для подвода кабелей. Резиновыми клапанами сопровождаются только боковые.
Данная модель позволяет переориентировать панель с заглушками под платы расширения с горизонтального на вертикальное размещение. И здесь в отличие от схем типа «7+2» остается заметное расстояние до боковых стенок, не мешая работе системы охлаждения. Дополнительную устойчивость обеспечивает угловой кронштейн в основание.
Как и отмечали, система собиралась с видеокартой NITRO+ RX 6700 XT длиной 310 сантиметров (по паспорту длина до 360 мм с радиатором на передней стенке и 390 мм без). Ее ставили как вертикально, так и горизонтально.
Для охлаждения можно выбрать как воздушные, так и жидкостные системы охлаждения. Есть место для установки модной водяной панели с помпой на боковую стенку и последующую сборку кастомной системы.
Общие возможности по активному охлаждению отличные. Это два 140/120 мм вентилятора сверху, три 140 мм впереди, два 120 на боковую стенку и один 120 назад.
Радиаторы жидкостных систем вперед, 280 наверх и 240 сбоку. Мы собрали систему с заводским охлаждением с радиатором 360 мм. Установлен сет из пяти вентиляторов.