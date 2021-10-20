Обзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). Корпус для систем игрового уровня

Серия корпусов TheDivider 500 TG вышла сразу в нескольких вариантах компоновки. В одной из них он получил сразу четыре панели из закаленного стекла и три вентилятора с ARGB-подсветкой, во второй акцент сделан на снижение рабочих температур за счет увеличения площади вентиляционных решеток. Сама же серия рассчитана на сборку настольных систем игрового уровня. Мы ее изучаем на примере Thermaltake TheDivider 500 TG Air, собрав в нем систему с видеокартой Radeon RX 6700 XT и процессором Core i5-10600K.

Комплектация

Рекомендованная стоимость для рынка в США – 130 долларов, за версию из стекла – 150 долларов.Упакован корпус в коробку со схематичным изображением и общей информацией по спецификациям. Внутри нее корпус дополнительно защищен в пленку и палет из пенопласта.

Thermaltake TheDivider 500 TG Air обзор

Внешний вид

Комплект включает два вида боковых панелей, набор различных винтов, кронштейн, динамик, пару нейлоновых стяжек, руководство пользователя.Выполнен корпус в формате Mid Tower. В магазинах он появится не только в черной окраске, но и белоснежной.

Особенностью стало исполнение боковых стенок в виде отдельных панелей треугольной формы. Снимаются они по отдельности, к шасси крепятся при помощи магнитов.

С завода на левой стороне стоят две панели, одна из которых железная, вторая из стекла. Железную по желанию можно заменить на стекло. Зазор между панелями узкий.

Правая сторона также из стекла и стали. С этой стороны стекло можно заменить на сталь с вентиляционной решеткой напротив сокета. Также используется магнитный способ крепежа.

При перемещении корпуса с место на место они сохраняют устойчивость. Но нажимать на боковые стороны без страховки стоит аккуратнее.

Задняя панель с нижним расположением блока питания. Ставится он в съемную рамку. Семь заглушек под платы расширения, они используют крепление с помощью накатанных винтов. Дополнительная планка для бокового прижима.

Thermaltake TheDivider 500 TG Air получил с завода два 120 мм вентилятора без подсветки с черными лопастями и рамками. Один на задней стенке и один на передней.

Лицевая панель съемная, за ней расположена рамка с противопылевым фильтром. Обслуживание без трудностей.

Большая часть площади этой стенки с перфорацией в виде буквы логотипа бренда. Такая же сетка на верхней грани.

И там также предусмотрена рамка с сеткой, предотвращающая попадание пыли во внутреннюю камеру корпуса. Крепятся при помощи клипс.

Панель разъемов включает два скоростных USB, актуальный USB-C, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения. Набор портов учитывает компоновку современных материнских плат AMD и Intel.

Сборка и конструкция

Вентиляционная решетка есть в основании. Часть ее закрыта фильтром от пыли. Четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками.Диски, кабели и блок питания у Thermaltake TheDivider 500 TG Air расположены в скрытой части корпуса. Такая компоновка разграничивает потоки теплого воздуха и упрощает аккуратную укладку проводов.

На обратной стенке материнской платы две пластины под SSD диска. Отдельная стойка, с возможностью снятия, под два жестких диска 3.5-дюйма.

Обратить можно внимание на выступающую рамку, которую можно использовать как под диски, так и под дополнительные вентиляторы или радиатор жидкостной системы охлаждения. В этом случае оптимально проведение замены на комплектный «треугольник» с вентиляционной решеткой.

Рассчитан этот корпус на сборку системы с материнской платой типоразмера ATX. Отсек с ней отделен Г-образной стенкой. По краям от которой распределены окошки для подвода кабелей. Резиновыми клапанами сопровождаются только боковые.

Данная модель позволяет переориентировать панель с заглушками под платы расширения с горизонтального на вертикальное размещение. И здесь в отличие от схем типа «7+2» остается заметное расстояние до боковых стенок, не мешая работе системы охлаждения. Дополнительную устойчивость обеспечивает угловой кронштейн в основание.

Как и отмечали, система собиралась с видеокартой NITRO+ RX 6700 XT длиной 310 сантиметров (по паспорту длина до 360 мм с радиатором на передней стенке и 390 мм без). Ее ставили как вертикально, так и горизонтально.

Для охлаждения можно выбрать как воздушные, так и жидкостные системы охлаждения. Есть место для установки модной водяной панели с помпой на боковую стенку и последующую сборку кастомной системы.

Общие возможности по активному охлаждению отличные. Это два 140/120 мм вентилятора сверху, три 140 мм впереди, два 120 на боковую стенку и один 120 назад.

Тесты

Радиаторы жидкостных систем вперед, 280 наверх и 240 сбоку. Мы собрали систему с заводским охлаждением с радиатором 360 мм. Установлен сет из пяти вентиляторов.

Итоги

Thermaltake TheDivider 500 TG Air – корпус под сборку игровой системы, включая и те что строятся на компонентах топового уровня, требующих эффективный отвод тепла. Модульные боковые стенки, вертикальная или горизонтальная ориентация видеокарт с изменяемой задней панелью, поддержка кастомного охлаждения, защита от пыли, рамка под резервуар с помпой, скоростные USB на лицевой панели.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".