Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)

2018-12-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold; [60]
В конце осени мы проводили тестирование Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W с 10 летней гарантией, японскими конденсаторами, полностью модульным кабель-менеджментом и настраиваемой RGB-подсветкой. Не так давно компания пополнила эту линейку выпуском обновленных Toughpower iRGB PLUS, получивший сертификат 80Plus Gold и вентиляторы Riing Trio. При этом сохранили ключевые особенности с длительной гарантией и поддержку программного обеспечения.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

У нас появилась возможность изучить её в числе первых на примере Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold и поделиться опытом тестов с вами. На момент публикации еще не прошел официальный анонс, как следствие, нет данных по рекомендованной стоимости для России, но можно ожидать, что они будут дешевле версий с 80Plus Platinum.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает кейс со съемными линиями, силовой кабель, USB-кабель, стяжки, винты крепления для корпуса и подробную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона, на крышке которой приведен список ключевых преимуществ и логотип сертификата 80Plus Gold.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Внешний вид

Видимое изменение коснулось установленного вентилятора. Детально это решение мы рассматривали во время подготовки обзора Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition. Заполняющая многозонная подсветка с тонкой настройкой отдельных участков вентилятора. Выглядит эффектно, одна из лучших реализаций на конец 2018 года.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Она хорошо видна через перфорированную верхнюю крышку и боковые зоны. В целом же такие решения как Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold позволяют дополнительно подчеркнуть общее восприятие цельности собираемой системы.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

По центру решетки расположен логотип производителя. Ширина перфорированных отверстий не позволяет проникнуть внутрь случайно упавшим винтам во время сборки сборке. На боковые грани нанесена наклейка с логотипом, названием серии, мощностью и сертификатом 80Plus Gold.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

На нижней поверхности наклейка с подробной информацией по линиям, серийным номером и кодом модели.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Рядом с силовым гнездом находится механический тумблер. Остальная часть представляет собой перфорированную решетку, обеспечивая свободный отток воздуха.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

На панели разъемов у Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold находится 11 разъем для подключения линий. Все они подписаны и расположены группами.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Здесь же можно заметить наличие miniUSB-разъема. Его задействование необходимо для последующего мониторинга и управления блоком питания с помощью программного обеспечения.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Хотя само его подключение к материнской плате не является обязательным условием для работы блока питания и подсветки. Все комплектные кабели в комплекте плоские, окрашены в черный цвет. Сечение – 18AWG. Разъемы подписаны.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Общий набор разъемов позволит подключить пару видеокарт, задействовать два 8-пиновых разъема дополнительного питания процессора, дать питание для дисковой подсистемы и периферии.

Начинка

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

В Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold используются компоненты с высоким ресурсом службы, что подтверждено 10 летней гарантией. Основные конденсаторы NIPPON Chemi-Con 470 мКф, тут их два. Большая часть конденсаторов полимерные.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Активный корректор коэффициента мощности. Независимые источники 5V и 3.3V. По линии 5V выдает 22А, по линии 3.3V – 22A, с общей мощностью 120W. Линия 12V с 70.9A и мощностью 850W.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Один алюминиевый радиатор, окрашенный в черный цвет.

Софт для ПК

С официального сайта пользователь сможет загрузить утилиту управления. В главном окне программы выводятся наглядные инструменты мониторинга выходной мощности, напряжения по линиям, скорости вращения вентиляторов, ежедневной активности, средней мощности, общее время работы и потребленная электроэнергия. Здесь же можно будет контролировать КПД в реальном времени и температуру.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Во вкладке RGB настраивается поведение подсветки с выбором отдельных цветов для 18 зон в отдельности. Есть предустановленный набор эффектов и ручные параметры. Выбирается статичная или многоцветная подсветка.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Здесь же можно изменить скорость вращение вентиляторов и поведение подсветки: SLOW, NORMAL, FAST и EXTREME.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Есть вкладка с мониторингом температуры процессора, видеокарты. Загрузка процессора, памяти и видеокарты. Уровень заполнения накопителей.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Общая вкладка с настройками: язык интерфейса, очистка статистика и регистрация.

Онлайн мониторинг

Есть возможность удаленного мониторинга при помощи облачного сервиса. Так владелец сможет контролировать активность использования, просматривать собранные данные по энергопотреблению.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Удаленного перезагрузить или выключить компьютер.

Софт для смартфона

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold поддерживает управление при помощи TT DPS G. В главном окне можно провести отдельное сравнение и общий анализ.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Во вкладке дистанционное управление: перезагрузка и выключение.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Есть карта с пользователями и социальные элементы.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Подсветка на момент теста удаленно не управляется, после экрана с выбором устройства приложение не реагирует.

Тесты Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

КПД

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Данные
150W90
250W91
350W92
500W93
650W92
750W90

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

150W350W650W
1212,112,0612,03
55.035.025.02
3,333.343.343.33

Итоги по Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold – высокопроизводительный и функциональный блок питания с сертификатом 80Plus Gold, полностью модульным кабель-менеджментом, поддержкой мониторинга и управления и эффектной настраиваемой подсветкой. Все это дополнено японскими конденсаторами, 10 летней гарантией, облачным сервисом, голосовое управление подсветкой и возможности синхронизации с остальным компонентами, низким уровнем шума и всеми видами защит.
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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