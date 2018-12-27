Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)

В конце осени мы проводили тестирование Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W с 10 летней гарантией, японскими конденсаторами, полностью модульным кабель-менеджментом и настраиваемой RGB-подсветкой. Не так давно компания пополнила эту линейку выпуском обновленных Toughpower iRGB PLUS, получивший сертификат 80Plus Gold и вентиляторы Riing Trio. При этом сохранили ключевые особенности с длительной гарантией и поддержку программного обеспечения.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold обзор

У нас появилась возможность изучить её в числе первых на примере Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold и поделиться опытом тестов с вами. На момент публикации еще не прошел официальный анонс, как следствие, нет данных по рекомендованной стоимости для России, но можно ожидать, что они будут дешевле версий с 80Plus Platinum.

Комплектация

В комплекте покупатель получает кейс со съемными линиями, силовой кабель, USB-кабель, стяжки, винты крепления для корпуса и подробную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона, на крышке которой приведен список ключевых преимуществ и логотип сертификата 80Plus Gold.

Внешний вид

Видимое изменение коснулось установленного вентилятора. Детально это решение мы рассматривали во время подготовки обзора Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition. Заполняющая многозонная подсветка с тонкой настройкой отдельных участков вентилятора. Выглядит эффектно, одна из лучших реализаций на конец 2018 года.

Она хорошо видна через перфорированную верхнюю крышку и боковые зоны. В целом же такие решения как Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold позволяют дополнительно подчеркнуть общее восприятие цельности собираемой системы.

По центру решетки расположен логотип производителя. Ширина перфорированных отверстий не позволяет проникнуть внутрь случайно упавшим винтам во время сборки сборке. На боковые грани нанесена наклейка с логотипом, названием серии, мощностью и сертификатом 80Plus Gold.

На нижней поверхности наклейка с подробной информацией по линиям, серийным номером и кодом модели.

Рядом с силовым гнездом находится механический тумблер. Остальная часть представляет собой перфорированную решетку, обеспечивая свободный отток воздуха.

На панели разъемов у Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold находится 11 разъем для подключения линий. Все они подписаны и расположены группами.

Здесь же можно заметить наличие miniUSB-разъема. Его задействование необходимо для последующего мониторинга и управления блоком питания с помощью программного обеспечения.

Хотя само его подключение к материнской плате не является обязательным условием для работы блока питания и подсветки. Все комплектные кабели в комплекте плоские, окрашены в черный цвет. Сечение – 18AWG. Разъемы подписаны.

Начинка

Общий набор разъемов позволит подключить пару видеокарт, задействовать два 8-пиновых разъема дополнительного питания процессора, дать питание для дисковой подсистемы и периферии.

В Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold используются компоненты с высоким ресурсом службы, что подтверждено 10 летней гарантией. Основные конденсаторы NIPPON Chemi-Con 470 мКф, тут их два. Большая часть конденсаторов полимерные.

Активный корректор коэффициента мощности. Независимые источники 5V и 3.3V. По линии 5V выдает 22А, по линии 3.3V – 22A, с общей мощностью 120W. Линия 12V с 70.9A и мощностью 850W.

Софт для ПК

Вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Один алюминиевый радиатор, окрашенный в черный цвет.С официального сайта пользователь сможет загрузить утилиту управления. В главном окне программы выводятся наглядные инструменты мониторинга выходной мощности, напряжения по линиям, скорости вращения вентиляторов, ежедневной активности, средней мощности, общее время работы и потребленная электроэнергия. Здесь же можно будет контролировать КПД в реальном времени и температуру.

Во вкладке RGB настраивается поведение подсветки с выбором отдельных цветов для 18 зон в отдельности. Есть предустановленный набор эффектов и ручные параметры. Выбирается статичная или многоцветная подсветка.

Здесь же можно изменить скорость вращение вентиляторов и поведение подсветки: SLOW, NORMAL, FAST и EXTREME.

Есть вкладка с мониторингом температуры процессора, видеокарты. Загрузка процессора, памяти и видеокарты. Уровень заполнения накопителей.

Онлайн мониторинг

Общая вкладка с настройками: язык интерфейса, очистка статистика и регистрация.Есть возможность удаленного мониторинга при помощи облачного сервиса. Так владелец сможет контролировать активность использования, просматривать собранные данные по энергопотреблению.

Софт для смартфона

Удаленного перезагрузить или выключить компьютер.Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold поддерживает управление при помощи TT DPS G. В главном окне можно провести отдельное сравнение и общий анализ.

Во вкладке дистанционное управление: перезагрузка и выключение.

Есть карта с пользователями и социальные элементы.

Тесты Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

КПД

Подсветка на момент теста удаленно не управляется, после экрана с выбором устройства приложение не реагирует.

Данные 150W 90 250W 91 350W 92 500W 93 650W 92 750W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,1 12,06 12,03 5 5.03 5.02 5.02 3,33 3.34 3.34 3.33

Итоги по Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold – высокопроизводительный и функциональный блок питания с сертификатом 80Plus Gold, полностью модульным кабель-менеджментом, поддержкой мониторинга и управления и эффектной настраиваемой подсветкой. Все это дополнено японскими конденсаторами, 10 летней гарантией, облачным сервисом, голосовое управление подсветкой и возможности синхронизации с остальным компонентами, низким уровнем шума и всеми видами защит.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".