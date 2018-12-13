Обзор Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition. Корпусные вентиляторы

В арсенале компании Thermaltake есть весь необходимый арсенал для сборки высокопроизводительных и красивых систем. Не так давно они расширили модельную линейку RGB-вентиляторов, запустив продажи Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition. В нашей редакции мы уже в течение месяца активно эксплуатируем комплект из трех таких вентиляторов и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации с вами.

Thermaltake Riing Trio 12 обзор

Они уже появились в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с традиционным оформлением. Производитель предоставляет подробную информацию по техническим характеристикам и спецификациям. Комплект включает блок управления, кабель питания, кабель синхронизаций, разветвитель microUSB, липучки, набор винтов для корпуса и радиатора СВО.

Внешний вид

В сравнении с ранее вышедшими вентиляторами Riing увеличилась площадь подсвечиваемой зоны, Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition практически по всей зоне, за исключением уголков крепления.

Основу корпуса составляет рамка из черного пластика с уголками по четырем сторонам. Места крепления с дополнительными резиновыми уплотнителями, предотвращающими передачу вибрации на корпус.

С внутренней стороны четыре направляющие, фиксирующие блок мотора. Нанесена наклейка с техническими данными.

Используется гидравлический подшипник. Заявлен ресурс в 40000 часов. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Подключается при помощи восьмижильного кабеля с защитной оплеткой. Используется традиционный для Thermaltake интерфейс. Хороший запас по длине.

Для работы вентилятора потребуется комплектный блок управления. Он не претерпел изменений. Компактная пластиковая коробочка, позволяющая подключить до пяти устройств.

С внутренней стороны расположен переключатель, выставляющий порядковый номер блока. Будет полезно при использовании нескольких таких блоков в одной системе.

Питание подается через 4-пиновый разъем. Для управления потребуется подключение к USB 2.0 разъему на материнской плате.

В Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition заметно преобразилась подсветка. У каждого вентилятора три независимые зоны, которые могут быть настроены в отдельности.

Подсветкой можно управлять с помощью голоса, синхронизировать с остальным компонентами. В 2019 году появится поддержка Razer CHROMA.

Софт

Вентиляторы поддерживают управление при помощи программного обеспечения TT TGB PLUS. В окне программы отображается ряд подключенных вентиляторов и контроллеров.

Тесты

Пользователь сможет настроить 30 светодиода в отдельности, расположенных в трех группах. Есть хороший запас из 16 режимов и эффектов. Меняется режим работы: производительный, тихий и ручной.

Подсветка

Итоги по Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition

Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition станут отличным выбором в качестве корпусных вентиляторов в корпуса с прозрачными стенками. Это одна из самых эффектных и детализированных реализаций подсветки среди представленных вентиляторов на момент конца 2018 года. Поддержка программного обеспечения, низкий уровень шума, голосовое управление, высокий ресурс службы, возможность синхронизации работы подсветки. Не устроить может не самый высокий максимальный уровень оборотов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".