Доступный корпус с вентиляторами из ДНС. Обзор Thermaltake Versa H16 TG ARGB

Изучаемый сегодня корпус Thermaltake Versa H16 TG ARGB оснащен тремя 120 вентиляторами с ARGB-подсветкой и рассчитан на сборку игровых систем и рабочих станций с материнской платой до типоразмера miniATX. При проектировании его конструкции большое внимание уделено продуваемости для обеспечения стабильной работы горячих комплектующих.

Комплектация

Покупатель получает его упакованным в коробку из плотного картона со схематичным изображением, сводной таблицей по спецификациям, а также пометкой по совместимости с системами синхронизации подсветки. Комплект включает пластиковые стяжки, системный динамик, пакетик с различными типами винтов, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлен в черном варианте исполнения. Это классический Mini-Tower корпус из стали, стекла и пластика.

Лицевая панель представляет собой вентиляционную решетку c мелкой ячейкой. За ней находятся предустановленные два 120 мм вентилятора. Сетка обеспечивает как свободный доступ воздуха, так и через нее будет видна работающая подсветка.

Еще один вентилятор находится на задней стенке, он также идет с ARGB-подсветкой и его можно смещать выше или ниже по направляющим, например, для того чтобы освободить место под радиатор или вентиляторы на верхней стенке. Сама компоновка задней панели под нижнее расположение блока питания. Доступны четыре заглушки под платы расширения.

Левая стенка у Thermaltake Versa H16 TG ARGB выполнена из закаленного стекла с тонировкой по периметру. Снимается сдвигом, крепится при помощи накатанных винтов. Противоположная из цельного листа стали.

Основная площадь верхней это вентиляционная решетка с посадочными отверстиями под 120 или 140 мм типоразмер. Установлен противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Панель разъемов у корпуса включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъем, кнопки включения и перезагрузки, светодиодные индикаторы.

На основании четыре пластиковые ножки с противоскользящими накладками. Под блоком питания пластинка противопылевого фильтра с неудобным доступом. Здесь же находятся отверстия, используемые для фиксации жесткого диска.

Внутренняя часть

Thermaltake Versa H16 TG ARGB рассчитан на установку материнских плат mini-ATX и microITX. Камера под основные компоненты отделена от блока питания и накопителей. По краям от места монтажа распределены ряд окна, используемые для подвода кабелей. В верхнем правом углу заглушка, которую можно будет снять на этапе проведения монтажа и за ней находится плата с разъемами.

Несмотря на компактное исполнение здесь можно поставить башенный кулер высотой до 175 мм. Есть и поддержка жидкостной системы охлаждения с радиатором 240 или 280 мм, устанавливаемого на переднюю стенку. Длина графического ускорителя до 330 мм.

В скрытой камере ставится блок питания и тут достаточно места для моделей с модульным исполнением. Съемная стойка под два накопителя. И еще одна пластина для 2.5 дюймовых дисков за зоной расположения блока питания. Доступны проушины для фиксации кабелей с помощью стяжек.

Тесты

В комплекте с корпусом идут три вентилятора типоразмера 120 мм. Они изначально предустановлены, два на переднюю и один на заднюю. Все с ARGB-подсветкой. Мы провели замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров от корпуса.

Итоги

Thermaltake Versa H16 TG ARGB отлично подойдет для игровой сборки или рабочей системы в компактных габаритах и при этом с гибким подходом к подбору компонентов. Его можно будет разместить даже в ограниченном пространстве или рядом с монитором, акцентировав внешний вид, комплектный же набор вентиляторов обеспечит эффективный обдув рабочей камеры с низким уровнем шума и ARGB-подсветкой. Из минусов отметим исполнение противопылевого фильтра под блоком питания, обслуживать его будет сложно.