Обзор корпуса Thermaltake Versa J23 TG Edition CA-1L6-00M1WN-00 Black

Не так давно компания Thermaltake пополнила модельную серию корпусов Versa выпуском Thermaltake Versa J23 TG Edition. Он уже стал доступен в двух модификациях с комплектными RGB вентиляторами и без них. Выполнен в форм-факторе Mid-Tower и как можно догадаться по названию, получил боковую стенку из закаленного стекла.

Thermaltake Versa J23 TG обзор

У нас появилась возможность детально изучить его и поделиться опытом эксплуатации с вами. К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и общими данными по техническим характеристикам. Комплект включает документацию и набор винтов, необходимых при сборке, а также несколько пластиковых стяжек.

Внешний вид

Thermaltake Versa J23 TG Edition – простой и стильный корпус. Дизайнеры не злоупотребляют декоративными элементами, но и при этом даже в скромном ценовом сегменте предложили интересный внешний вид.

Плавные формы и строгие линии отлично сочетаются с цельным закаленным стеклом и полупрозрачной вставкой на фронтальной панели.

Выполнен в форм-факторе Mid-Tower и для этого типоразмера он достаточно компактен. Общие габариты составляют 205x455x447 мм.

Боковая панель выполнена из закаленного стекла. Изначально оно заклеено защитной пленкой. Крепится на корпусе при помощи четырех винтов с накатанной головкой.

Противоположная стенка глухая, без звукоизолирующих материалов.

На панели разъемов доступны два USB 3.0, один USB 2.0, два аудиоразъема, светодиодные индикаторы, кнопка перезагрузки и включения.

По центру фронтальной панели Thermaltake Versa J23 TG Edition вставка из тонированного акрила. Здесь отлично будут смотреться вентиляторы с подсветкой.

Справа и слева вентиляционная решетка, обеспечивающая свободный приток или отток воздуха. Пылевого фильтра в этой зоне не предусмотрено.

На верхней крышке посадочные места под два 140 или 120 мм вентилятора или соответствующий по типоразмеру радиатор СВО. Есть съемный пылевой фильтр с магнитным креплением.

Компоновка задней панели в стандартном исполнении с нижним расположением блока питания. Многоразовые заглушки под платы расширения. Зафиксирован один комплектный вентилятор.

Начинка

Снизу четыре пластиковые ножки с прорезиненными вставками. На ровной поверхности стоит устойчиво. Не забыли про пылевой фильтр в зоне блока питания.Шасси Thermaltake Versa J23 TG Edition поддерживает установку любых материнских плат до формата ATX включительно.

Основная зона достаточно просторная и удобная. Поддерживаются видеокарты длиной до 310 мм, башенные системы охлаждения высотой до 160 мм.

Семь заглушек под платы расширения дополнительно зафиксированы прижимной планкой. Сами заглушки крепятся винтами с крестовой головкой.

На обратной стенке предусмотрено четыре посадочных места под 2.5-дюймовые накопители. Два из них в виде съемных пластин.

Есть стойка с двумя корзинами под два 3.5 или 2.5 дюймовых жестких диска. Положение корзины можно регулировать, добавляя место под укладку проводов или радиатор СВО. Есть возможность полного демонтажа.Расположение блока питания нижнее, его зона отделена Г-образной крышкой. С фронтальной стороны вырез позволяющий акцентировать внимание на установленном блоке питания.

Итоги по Thermaltake Versa J23 TG Edition

Есть окошко в поддоне платы, обеспечивающее свободный доступ к обратной стороне сокета для установки системы охлаждения. Несколько вырезов под аккуратный подвод проводки без резиновых шторок.Thermaltake Versa J23 TG Edition предлагает хорошие возможности по организации активного воздушного охлаждения. Дополнительно к комплектному 120 мм вентилятору, можно поставить два 120/140 мм вентилятора на верхнюю стенку, два 140 мм или три 120 мм вентилятора на фронтальную.Сверху поместится 240 мм радиатор СВО, на фронтальной стенке 280 или 240 мм радиатор. Пылевой фильтр есть только на верхней стенке и съемная рамка снизу в зоне блока питания.Thermaltake Versa J23 TG Edition оставил приятное впечатление, стильный и аккуратный корпус, собранный из качественных материалов. Предлагается хорошая совместимость с компонентами и простота сборки. При этом он достаточно компактен и позволяет сделать акцент на элементах, оснащенных подсветкой. Подойдет он и под рабочий ПК и игровую станцию, построенную на одной или двух видеокартах. Не устроить может отсутствие пылевого фильтра на фронтальной стенке и вибропрокладок на корзинах жестких дисков.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".