Обзор и тесты корпуса Thermaltake View 270 TG ARGB

Актуальным трендом при проведении сборок игровых станций уделяется внимание не только уровню быстродействия и частоте кадров, но и внешнему виду. Это поддерживают и производители комплектующих, подсветка, дизайнерские решения, сочетания цветов. Все это позволяет в деталях подчеркнуть новый корпус Thermaltake View 270 TG ARGB, выполненный с двумя стенками из стекла и без стального угла между ними.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Комплектация

Thermaltake View 270 TG ARGB

Коробка из плотного картона со схематичным изображением, данными по совместимым системам синхронизации подсветки и сводной информацией по характеристикам. Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки, фиксаторы для кабелей, системный динамик, руководство пользователя и салфетку из микрофибры.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Отдельно отметим наличие кабелей для удлинения, один для подсветки и второй под питание вентилятора. Комплектный идет с короткой длиной, это упростит аккуратную укладку при монтаже.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Thermaltake View 270 TG ARGB обзор

Внешний вид

Производитель смело подходит к цветовому оформлению комплектующих и корпусов, не ограничиваясь белым и черным. Данный корпус помимо них доступен в синем (Hydragea Blue) и зеленый (Matcha Green). Все они с мягким оттенком, выглядят премиально.

Thermaltake View 270 TG ARGB

В линейке производителя эти же цвета используются в системах жидкостного охлаждения, вентиляторы, оперативную память и другие компоненты.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Левая и передняя стенки выполнены из стекла. В месте стыка нет металлического уголка, за счет этого внутренняя камера хорошо просматривается и визуально сама конструкция облегчается. Как демонстрационный стенд.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Инженеры при разработке учли, что стекло не пропускает воздух и для того чтобы не было проблем с перегревом вдоль нижней части идет металлическая сетка с мелкими отверстиями, похоже на решетку на саундбаре.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Правая стенка из стали ближе к фронтальной стороне вдоль всей высоты вентиляционная решетка, эта зона используется для отвода теплого воздуха от установленных на боковую часть вентиляторов.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Задняя компоновка под нижнее расположение блок питания. Семь заглушек под платы расширения. На нее предустановлен компактный 140 мм вентилятор с подсветкой.

Thermaltake View 270 TG ARGB

На верхней грани посадочное место с вентиляционной решеткой, занимающей большую часть площади. Есть посадочные отверстия под 120 и 140 типоразмер. Тут обслуживаемый противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Thermaltake View 270 TG ARGB

В ряд выведены скоростные USB порты, из двух полноразмерных и одного USB-C, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения.

Thermaltake View 270 TG ARGB

На основании у Thermaltake View 270 TG ARGB четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания решетка для доступа воздуха к его системе охлаждения. Сопровождается удобно обслуживаемым противопылевым фильтром. Здесь же можно обратить внимание на пару накатанных винтов, которые удерживают стойку для жестких дисков и для нее доступно два положения. Сдвинуть можно будет, например, освободив дополнительное место под укладку кабелей или контроллеров.

Внутренняя часть

Для проведения монтажа компонентов стеклянные стенки полностью снимается. Без стенок тут открывается доступ ко всем частям конструкции. Здесь две раздельные камеры, одна под ключевые компоненты и вторая для накопителей, питания и кабелей.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Рассчитано шасси для установки материнских плат типоразмера ATX. По периметру от места установки распределены окошки, используемые для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Сбоку от платы посадочная площадка под два 120 мм вентилятора.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Под радиатор жидкостной системы выделена верхняя стенка, поддерживаются до 360 мм. Места достаточно, нет конфликта с радиаторами силовой цепи материнской платы. Для башенной системы охлаждения высота до 180 мм, поместятся даже самые массивные решения. Видеокарты длиной до 420 мм.

Thermaltake View 270 TG ARGB

В камере для монтажа блока питания находится стойка под два накопителя 2.5 или 3.5 дюйма. И дополнительно еще одна пластина под 2.5 дюймовый диск за стойкой материнской платы. Есть ушки под стяжки.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Общая компоновка у корпуса продуманная, он располагает к проведению аккуратного монтажа, места тут с запасом и сам процесс сборки проходит комфортно.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Тесты

Для исключения влияния сторонних компонентов замеры шума Thermaltake View 270 TG ARGB проводятся без установленной системы. С закрытыми стенками на расстоянии 20 сантиметров.

Thermaltake View 270 TG ARGB

Комплектный 140 мм вентилятор тут идет с ARGB-подсветкой, совместимый с различными системами синхронизации и управления. Это CT140 от самой Thermaltake. Отдельно проверили нагрев процессора Intel Core i7 13700KF.

Thermalright Frozen Prism 360 Black ARGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake View 270 TG ARGB – корпус для эффектных и высокопроизводительных игровых систем и рабочих станций. Удобный монтаж, совместимость с флагманскими компонентами и гибкий подход к их выбору, интересные расцветки и возможность подобрать компоненты с тем же цветом, защита от пыли, тихий комплектный вентилятор, скоростные USB.
Thermaltake View 270 TG ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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