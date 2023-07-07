Обзор Thermaltake View 300 MX. Корпус для топовых игровых сборок с двумя лицевыми панелями на выбор

Изучаемый сегодня корпус Thermaltake View 300 MX оптимизирован для сборки высокопроизводительных игровых систем с видеокартой длиной до 400 мм. Отличительной его особенностью стала комплектация сразу двумя лицевыми панелями, позволяя выбирать между стеклом и металлической вентиляционной сеткой. Комплектуется новинка сразу тремя вентиляторами с адресной ARGB-подсветкой, два из них в типоразмере 200 мм на фронтальной панели и 120 мм на задней.

Комплектация

Поставляется в коробке с эффектной полиграфией, отображающей при сборке системы с кастомным жидкостным охлаждением, логотипы поддерживаемых систем синхронизации подсветки и сводные данные по характеристикам.

Комплект включает кабель синхронизации подсветки, пластиковые стяжки, системный динамик, различные типы винтов, руководство пользователя.

Thermaltake View 300 MX обзор

Внешний вид

Корпус выполнен в формате Mid Tower. По умолчанию, лицевая и боковая стенки выполнены из закаленного стекла, позволяя акцентировать визуальную составляющую компонентов.

Левая с легкой тонировкой и окрашенным в черный цвет периметром. Крепится при помощи накатанных винтов с тыльной стороны корпуса.

Лицевая же представляет собой стекло в центральной части, занимающей большую часть площади и периметр с вентиляционной решеткой. Даже с ней воздух будет поступать к предустановленным двум 200 мм вентиляторам на переднем шасси.

При этом стекло раскрывает во всей красе работающую адресную подсветку, которая может быть синхронизирована с остальными компонентами в системе. Но управлять подсветкой можно и без подключения к материнской плате с ARGB, без этого переключение идет с помощью кнопки на верхней грани.

Вместо нее владелец Thermaltake View 300 MX сможет установить стенку с перфорацией в виде логотип бренда вдоль всей площади. На ее внутренней стороне находится противопылевой фильтр. Подсветку через нее будет видно только частично.

Сам же процесс замены потребует наличия крестовой отвертки для снятия четырех винтов по периметру. Такое исполнение будет исключать случайное выпадение сменной части лицевой панели.

Разъемы расположены на скошенной части в верхней зоне передней стороны. Все разъемы с предустановленными резиновыми заглушками, предотвращающие попадание в них пыли. Это два USB 3.0, один USB-C, раздельные аудиоразъемы. Кнопки включения и перезагрузки, светодиодные индикаторы.

На верхней стенке вентиляционная решетка с отверстиями для установки вентиляторов или радиатора системы жидкостного охлаждения. Предусмотрен противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Снизу четыре пластиковые ножки с антивибрационными наклейками. Два отдельных фильтра, один из которых под зоной накопителей, второй под блоком питания.

На заднюю панель Thermaltake View 300 MX предустановлен 120 мм вентилятор с подсветкой. Семь съемный заглушек под платы расширения, с вентиляционной перфорацией на каждой из них. Панель можно развернуть на 90 градусов, обеспечив вертикальную установку графического ускорителя. Расположение блока питания нижнее.

Правая стенка из стали. На ней есть вентиляционная решетка вдоль всей высоты с обслуживаемым противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Внутренняя часть

Традиционное сейчас исполнение с расположением блока питания под Г-образной заглушкой. Отличием же является исполнение стойки под жесткие диски. Она идет отдельным элементом, которое можно снять, освободив пространство под радиатор жидкостного охлаждения или водоблок.

На верхней ее части предустановлен кронштейн для вертикального монтажа видеокарты и пластины для 2.5-дюймового накопителя. Поддерживается монтаж графических ускорителей до 400 мм.

Поддон материнской платы рассчитан на установку плат до E-ATX типоразмера. Окошки для подвода интерфейсных и питающих кабелей у Thermaltake View 300 MX с резиновыми клапанами.

Для отвода тепла от процессора можно использовать башенное охлаждение высотой до 175 мм или жидкостное охлаждение. Под радиаторы доступны посадочные места на верхней стенке (280/360 мм), на передней (280/360 мм), задней (120 мм), боковой (360 мм).

На обратной стороне поддона материнской платы зафиксирован контроллер, отвечающий за управление подсветкой. Пара дополнительных выхода для подключения двух ARGB-аксессуаров. Питание на него подается через SATA. Есть две пластины под два 2.5 дюймовых накопителя. Здесь достаточно места для укладки кабелей. Доступны ушки под стяжки.

Сборка

Для удобного монтажа блока питания можно будет снять Г-образную перегородку. Без нее также проще подключать интерфейсные разъемы, расположенные в нижней части материнской платы.

Мы собирали систему с материнской платой MAG B760M Mortar и процессором Intel Core i5-13400. Для отвода тепла использовалось башенное охлаждение. Это тестовый стенд, который задействован в большинстве сборок у нас в редакции.

Сетчатая лицевая панель:

Стеклянная лицевая панель:

Тесты

Для начала проведем замеры уровня шума со стеклянной стенкой. Два предустановленных 200 мм вентилятора вращаются на скорости до 1000 оборотов в минуту.

Замер проходит на максимальных оборотах на расстоянии 20 сантиметров. Замерим и нагрев.

Теперь замерим уровень шума с вентиляционными отверстиями.

И также нагрев. Наша система ожидаемо не страдает перегревом, поэтому для компонентов среднего уровня вполне можно ставить стекло, доступа воздуха через нее достаточно для стабильной работы.

Итоги

Thermaltake View 300 MX – корпус для мощных игровых систем с топовыми компонентами. Две лицевые панели в комплекте, гибкий подбор компонентов, два 200 мм вентилятора и 120 мм на задней панели в комплекте, продуманная конструкция внутренней части, обслуживаемые противопылевые фильтры в видимой зоне. К минусам отнесем сложности с доступом к двум противопылевым фильтрам в основании.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".