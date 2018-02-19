Обзор Thermaltake View 71 Tempered Glass CA-1I7-00F1WN-00. Лучший корпус для эффектных сюорок

Времена, когда корпуса выступали простым шасси для сборки системы остались далеко позади. Сейчас все чаще при самостоятельно сборке системы уделяется внимание не только вопросам совместимости и эффективности, но и визуальной составляющей. Конечно можно спрятать компоненты флагманского уровня в безликой коробке, но разве это может в полной мере доставлять удовольствие в ходе последующей эксплуатации? Тестируемый сегодня корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass, как раз создавался с расчетом на сборку высокопроизводительных систем с вниманием к внешней составляющей. В нем реализовали сразу несколько интересных инженерных решений среди которых: четыре стенки из закаленного стекла и посадочное место под вертикальную установку видеокарты.

Thermaltake View 71 Tempered Glass обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Доступна эта модель в двух версиях в зависимости от установленных вентиляторов: с двумя RIING или тремя FLOE Premium.

Комплектация

Поставляется Thermaltake View 71 Tempered Glass в масcивной коробке с темным оформлением. Приведены подробные характеристики на нескольких языках и изображение примера системы в сборе.

Внешний вид

Присутствуют ручки для удобной транспортировки. Внутри корпус зафиксирован в подожке из пенопласта. В комплект входят набор стяжек, винты, удлинитель для вентилятора, инструкцию.Верхняя, фронтальная и обе боковые стенки полностью закрыты защитным 4мм стеклом. Они немного отступают от основного «скелета» корпус. Выглядит он премиально.

Выполнен в форм-факторе Full-Tower. Весит около 18.9 килограмм, общие габариты составляют 274x577x592 мм.

Часть углов у панелей скошены под ушлом в 45-градусов. Крепятся панели Thermaltake View 71 Tempered Glass при помощи винтов с накатанной головкой.

Интересно и удобно реализован крепеж пары боковых стенок. Стекло фиксируется на шарнирах. Для доступа к содержимому потребуется удаление только двух крепежных винтов. Открыть можно открыв панель по принципу двери, также предусмотрена возможность снять стенку с петель.

Фронтальную сторону можно разобрать как частично, сняв только стекло или демонтировав всю панель в сборке, получив доступ к съемному пылевому фильтру.

В верхней зоне под углом расположена панель разъемов, включающая четыре USB-разъема (2 – 2.0 и 2 – 3.0), аудиоразъемы, кнопка включения и перезагрузки, светодиодный индикатор. Все порты закрыты защитными резиновыми заглушками.

На тыльную стенку и фронтальную панель установлено по одному вентилятору серии Thermaltake Riing с синей круговой подсветкой.

Наличие зазоров между «скелетом» и стеклами обеспечивает приток и отток воздуха. Места креплений дополнительно оснащены резиновыми уплотнителями.

Снизу у Thermaltake View 71 Tempered Glass еще один съемный фильтр. Крепится при помощи магнитов. Обслуживание не будет вызывать затруднений.

Стоит корпус на четырех массивных пластиковых ножках с резиновыми накладками. С учетом веса корпуса, проблем со смещением и вибрацией возникать не будет.

Начинка

Внутреннее пространство у Thermaltake View 71 Tempered Glass общее. Блок питания располагается снизу. Отсутствие перегородок позволяет использовать любые модели источников питания, включая и полностью модульные конструкции.

Тыльная стенка со съемными заглушками, фиксируемыми при помощи винтов с накатанной головкой. Две расположены вертикально и восемь горизонтально.

Внимание привлекает дополнительная планка, используемая под вертикальную установку видеокарты. Райзер приобретается самостоятельно. При необходимости она полностью демонтируется.

Под накопители выделено две секции со съемными корзинами. Установить можно четыре 2.5 или 3.5 накопителя. Используется безвинтовое крепление. Эти корзины съемные. На переднюю панель Thermaltake View 71 Tempered Glass можно установить 420/360 или 280 мм радиатор системы водяного охлаждения.

Еще один радиатор можно зафиксировать на верхнюю стенку корпуса. В случае с кастомными системами, можно будет собрать высокоэффективную систему водяного охлаждения. В районе сокета окошко большой площади, обеспечивающее свободный доступ к обратной стороне платы. По периметру три окошка под кабель-менеджмент со шторкой. На обратной стенке корпуса достаточно свободного места для аккуратной укладки проводки.

Итоги по Thermaltake View 71 Tempered Glass

Здесь же можно обратить внимание на три дополнительных места под установку накопителей, позволяющих полностью демонтировать корзины в основной зоне. Сборка системы в Full-Tower корпусе не вызывает затруднений и каких-либо сложностей. Тонировка стекол и отсутствие лишних панелей открывает полный доступ к установленным компонентам.Thermaltake View 71 Tempered Glass позволяет создавать красивые и высокопроизводительные сборки. Продуманная организация внутреннего пространства, широкая совместимость с компонентами, использование качественных материалов, возможность организаций высокоэффективного охлаждения, удобная эксплуатация, вертикальная установка видеокарты, съемные модули, петли на боковых стенках, качественные комплектные вентиляторы всеми этим может похвастаться далеко не каждый корпус. К условным минусам отнесем отсутствие виброизоляции на корзинах под жесткие диски и наличие зазоров между стеклом и стенками из-за которого часть воздуха поступает внутрь корпуса минуя пылевые фильтры.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".