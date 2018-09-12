Обзор Thermaltake X1 RGB Cherry MX Silver (KB-TPX-SSBRRU-01). Лучшая механическая клавиатура

На прошедшей выставке Computex 2018 компания Thermaltake впервые продемонстрировала обновленную игровую периферию. Акцент сделан на управляемую RGB-подсветку, увеличение выбора сенсоров и переключателей. Одним из самых ярких релизов стала новая механическая клавиатура Thermaltake X1 RGB, доступная в двух версиях – с CHERRY MX Silver и MX Blue, но в России только Silver. У нас появилась возможность изучить ее в числе первых, этот обзор будет интересен еще и детальным знакомством с пока еще редко встречаемыми CHERRY MX Silver.
Тактильная отдача не пострадала. По ощущениям длительного теста, сравнить их можно с CHERRY MX RED, но без недостатков, характерных для этих переключателей. Ход уменьшился на 40 процентов.
По эргономике вопросов нет. Наличие подставки позволяет удобно расположить запястья и не испытывать дискомфорта при длительных игровых сессиях. Визуально клавиатура производит впечатление премиального продукта.
Thermaltake X1 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации она уже начала появляться в российских магазинах, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, ее средняя стоимость составляет 12 990 рублей.
Thermaltake X1 RGB обзор
КомплектацияПоставляется Thermaltake X1 RGB в массивной коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы клавиатуры. Комплект включает ключ для извлечения кейкапов, восемь сменных кейкапов, съемную подставку под запястья, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Внешний видВыполнена в корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Дизайн выдержанный, тут отсутствуют вычурные элементы. Как итог, она будет гармонично смотреться не только на столе геймера, но и в рабочей обстановке.
В конструкции предусмотрена съемная подставка под запястья с мелкоточечным текстурным рисунком, исключающим скольжение при перемещении пальцев по рабочей плоскости.
Фиксируется подставка при помощи двух зацепов с магнитами. Резкие движения не приводят к ее смещению или самопроизвольному извлечению. С нижней стороны есть несколько зон с резиновыми уплотнителями.
Присутствует пара откидных ножек, изменяющих угол наклона. Вес в 1.6 килограмма дает необходимый уровень устойчивости. Корпус не прогибается и не издает паразитных звуков во время быстрой печати.
В Thermaltake X1 RGB хорошо проработаны дополнительные элементы управления, сгруппированы они в верхнем правом углу. Тут барабан регулировки громкости, кнопка выключения звука, кнопки управления воспроизведением мультимедийного контента с подсветкой.
Выше кнопки, позволяющие в один клик изменить режим работы подсветки, отключить кнопку WIN и активировать игровой режим. Дополнительные действия выполняют и кнопки F1-F12, соответствующая маркировка нанесена на кнопки.
Набор поддерживаемых действий и функций позволяет полноценно управлять клавиатурой без необходимости обращения к программному обеспечению.
Владелец сможет подключить к клавиатуре одно USB-устройство, например, флеш-накопитель, мышку или Wi-Fi адаптер. Здесь же доступен аудиоразъем под проводное подключение наушников.
Для работы сквозных разъемов потребуется задействовать два USB на корпусе и один аудиоразъем. Кабель подключения с тканевой оплеткой и широким сечением. Есть ферритовая защита.
По желанию можно заменить четыре кнопки блока QWERASDF на кейкапы, окрашенные в красный цвет. Для удобства ключ для извлечения уже идет в комплекте.
Символы на кнопки Thermaltake X1 RGB нанесены методом лазерной гравировки. Кириллица хорошо читаема и только немного отличается по яркости подсветки от латиницы.
На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.
В левом углу выведена подсвечиваемая зона с логотипом производителя. Сама подсветка тут заслуживает отдельного внимания.
По опыту эксплуатации и длительных тестов, это лучшая реализация среди доступных на начало осени 2018 года. Доступно большое количество эффектов свечения.
Каждый из эффектов можно будет настроить, синхронизировать с другими элементами и провести кастомизацию работы. Меняются уровни яркости, выключается подсветка отдельных кнопок.
Софт для ПКНесмотря на продуманное управление с помощью комбинаций клавиш и отдельных кнопок, Thermaltake X1 RGB также поддерживает и взаимодействие с программным обеспечением. Утилита загружается с официального сайта производителя, при первом включении проводится актуализация версии прошивки и ее обновление по необходимости.
Интерфейс программы прост и лаконичен. Распределить настройки можно по пяти разным профилям. Чтобы не запутаться между ними, к каждому рекомендуем выбрать свой сценарий работы подсветки.
Поддерживаются макросы. Под них предлагается задействовать одну из кнопок из стандартного набора.
Детальные инструменты по настройке подсветки с выбором эффектов, скорости, яркости, типа эффекта и цветовой палитры. Отдельный переключатель для синхронизации.
Софт для мобильных устройствПосле установки основного программного обеспечения открывается возможность дистанционного управления с экрана смартфона. На момент теста доступна программа для iOS и Android (в тестовом режиме).
В окне программы можно настраивать работу подсветки, задавать макросы, активировать виртуальный контроллер и воспользоваться голосовым помощником.
Эффекты подсветки переключаются свайпом. Каждый из эффектов можно откорректировать. Надоел во время игры один из них, можно в один клик, не сворачивая игру, выбрать следующий.
Есть набор для настройки макросов. Выбирается по типу игр или набору текста.
Из любопытного, доступен виртуальный контроллер. Выбрав его, экран смартфона выступает джойстиком с поддержкой управления в играх. Есть виртуальная клавиатура. Все это может быть полезно в сценариях, когда ПК подключается к телевизору.
ТестыС CHERRY MX Silver удалось совершить революцию. Thermaltake X1 RGB с ними ломает все стереотипы, связанные с механическими клавиатурами. Эти переключатели позволяют с комфортом набирать большие объемы текстов и при этом получать полный контроль в играх с молниеносной реакцией на происходящие на экране события. При этом тут отсутствует раздражающий шум, нажатия мягкие и глухие.
Клавиши буквально воздушные, ход до точки срабатывания линейный. За счет этого отсутствует напряжение в пальцах при быстрых нажатиях. Есть быстрый возврат в исходное положение.
Тактильная отдача не пострадала. По ощущениям длительного теста, сравнить их можно с CHERRY MX RED, но без недостатков, характерных для этих переключателей. Ход уменьшился на 40 процентов.
В динамичных сетевых шутерах эта клавиатура дает «божественные» движения, позволяя балансировать на грани между жизнью и смертью, ввергая врагов в ужас.
По эргономике вопросов нет. Наличие подставки позволяет удобно расположить запястья и не испытывать дискомфорта при длительных игровых сессиях. Визуально клавиатура производит впечатление премиального продукта.
Итоги по Thermaltake X1 RGBThermaltake X1 RGB по праву, лучшая в данный момент механическая клавиатура среди доступных на российском рынке. Тут есть все, начиная от выверенного дизайна и качества исполнения, заканчивая новыми переключателями и ощущениями во время эксплуатации. Сюда же добавим детализированное программное обеспечение для ПК, дистанционное управление с экрана смартфона и синхронизацию подсветки с другими компонентами. Придраться тут можно к отсутствию дополнительного ряда с макро-клавишами.
Thermaltake X1 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".