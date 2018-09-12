Обзор Thermaltake X1 RGB Cherry MX Silver (KB-TPX-SSBRRU-01). Лучшая механическая клавиатура

2018-09-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - KB-TPX-SSBRRU-01; [610]
На прошедшей выставке Computex 2018 компания Thermaltake впервые продемонстрировала обновленную игровую периферию. Акцент сделан на управляемую RGB-подсветку, увеличение выбора сенсоров и переключателей. Одним из самых ярких релизов стала новая механическая клавиатура Thermaltake X1 RGB, доступная в двух версиях – с CHERRY MX Silver и MX Blue, но в России только Silver. У нас появилась возможность изучить ее в числе первых, этот обзор будет интересен еще и детальным знакомством с пока еще редко встречаемыми CHERRY MX Silver.

Thermaltake X1 RGB

К моменту публикации она уже начала появляться в российских магазинах, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, ее средняя стоимость составляет 12 990 рублей.

Thermaltake X1 RGB обзор

Комплектация

Поставляется Thermaltake X1 RGB в массивной коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы клавиатуры. Комплект включает ключ для извлечения кейкапов, восемь сменных кейкапов, съемную подставку под запястья, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Thermaltake X1 RGB

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Дизайн выдержанный, тут отсутствуют вычурные элементы. Как итог, она будет гармонично смотреться не только на столе геймера, но и в рабочей обстановке.

Thermaltake X1 RGB

В конструкции предусмотрена съемная подставка под запястья с мелкоточечным текстурным рисунком, исключающим скольжение при перемещении пальцев по рабочей плоскости.

Thermaltake X1 RGB

Фиксируется подставка при помощи двух зацепов с магнитами. Резкие движения не приводят к ее смещению или самопроизвольному извлечению. С нижней стороны есть несколько зон с резиновыми уплотнителями.

Thermaltake X1 RGB

Присутствует пара откидных ножек, изменяющих угол наклона. Вес в 1.6 килограмма дает необходимый уровень устойчивости. Корпус не прогибается и не издает паразитных звуков во время быстрой печати.

Thermaltake X1 RGB

В Thermaltake X1 RGB хорошо проработаны дополнительные элементы управления, сгруппированы они в верхнем правом углу. Тут барабан регулировки громкости, кнопка выключения звука, кнопки управления воспроизведением мультимедийного контента с подсветкой.

Thermaltake X1 RGB

Выше кнопки, позволяющие в один клик изменить режим работы подсветки, отключить кнопку WIN и активировать игровой режим. Дополнительные действия выполняют и кнопки F1-F12, соответствующая маркировка нанесена на кнопки.

Thermaltake X1 RGB

Набор поддерживаемых действий и функций позволяет полноценно управлять клавиатурой без необходимости обращения к программному обеспечению.

Thermaltake X1 RGB

Владелец сможет подключить к клавиатуре одно USB-устройство, например, флеш-накопитель, мышку или Wi-Fi адаптер. Здесь же доступен аудиоразъем под проводное подключение наушников.

Thermaltake X1 RGB

Для работы сквозных разъемов потребуется задействовать два USB на корпусе и один аудиоразъем. Кабель подключения с тканевой оплеткой и широким сечением. Есть ферритовая защита.

Thermaltake X1 RGB

По желанию можно заменить четыре кнопки блока QWERASDF на кейкапы, окрашенные в красный цвет. Для удобства ключ для извлечения уже идет в комплекте.

Thermaltake X1 RGB

Символы на кнопки Thermaltake X1 RGB нанесены методом лазерной гравировки. Кириллица хорошо читаема и только немного отличается по яркости подсветки от латиницы.

Thermaltake X1 RGB

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

Thermaltake X1 RGB

В левом углу выведена подсвечиваемая зона с логотипом производителя. Сама подсветка тут заслуживает отдельного внимания.

Thermaltake X1 RGB

По опыту эксплуатации и длительных тестов, это лучшая реализация среди доступных на начало осени 2018 года. Доступно большое количество эффектов свечения.

Thermaltake X1 RGB

Каждый из эффектов можно будет настроить, синхронизировать с другими элементами и провести кастомизацию работы. Меняются уровни яркости, выключается подсветка отдельных кнопок.

Софт для ПК

Несмотря на продуманное управление с помощью комбинаций клавиш и отдельных кнопок, Thermaltake X1 RGB также поддерживает и взаимодействие с программным обеспечением. Утилита загружается с официального сайта производителя, при первом включении проводится актуализация версии прошивки и ее обновление по необходимости.

Thermaltake X1 RGB

Интерфейс программы прост и лаконичен. Распределить настройки можно по пяти разным профилям. Чтобы не запутаться между ними, к каждому рекомендуем выбрать свой сценарий работы подсветки.

Thermaltake X1 RGB

Поддерживаются макросы. Под них предлагается задействовать одну из кнопок из стандартного набора.

Thermaltake X1 RGB

Детальные инструменты по настройке подсветки с выбором эффектов, скорости, яркости, типа эффекта и цветовой палитры. Отдельный переключатель для синхронизации.

Софт для мобильных устройств

После установки основного программного обеспечения открывается возможность дистанционного управления с экрана смартфона. На момент теста доступна программа для iOS и Android (в тестовом режиме).

Thermaltake X1 RGB

Thermaltake X1 RGB

В окне программы можно настраивать работу подсветки, задавать макросы, активировать виртуальный контроллер и воспользоваться голосовым помощником.

Thermaltake X1 RGB

Эффекты подсветки переключаются свайпом. Каждый из эффектов можно откорректировать. Надоел во время игры один из них, можно в один клик, не сворачивая игру, выбрать следующий.

Thermaltake X1 RGB

Есть набор для настройки макросов. Выбирается по типу игр или набору текста.

Thermaltake X1 RGB

Из любопытного, доступен виртуальный контроллер. Выбрав его, экран смартфона выступает джойстиком с поддержкой управления в играх. Есть виртуальная клавиатура. Все это может быть полезно в сценариях, когда ПК подключается к телевизору.

Тесты

С CHERRY MX Silver удалось совершить революцию. Thermaltake X1 RGB с ними ломает все стереотипы, связанные с механическими клавиатурами. Эти переключатели позволяют с комфортом набирать большие объемы текстов и при этом получать полный контроль в играх с молниеносной реакцией на происходящие на экране события. При этом тут отсутствует раздражающий шум, нажатия мягкие и глухие.

Thermaltake X1 RGB

Клавиши буквально воздушные, ход до точки срабатывания линейный. За счет этого отсутствует напряжение в пальцах при быстрых нажатиях. Есть быстрый возврат в исходное положение.

Тактильная отдача не пострадала. По ощущениям длительного теста, сравнить их можно с CHERRY MX RED, но без недостатков, характерных для этих переключателей. Ход уменьшился на 40 процентов.

Thermaltake X1 RGB

В динамичных сетевых шутерах эта клавиатура дает «божественные» движения, позволяя балансировать на грани между жизнью и смертью, ввергая врагов в ужас.

По эргономике вопросов нет. Наличие подставки позволяет удобно расположить запястья и не испытывать дискомфорта при длительных игровых сессиях. Визуально клавиатура производит впечатление премиального продукта.

Итоги по Thermaltake X1 RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake X1 RGB по праву, лучшая в данный момент механическая клавиатура среди доступных на российском рынке. Тут есть все, начиная от выверенного дизайна и качества исполнения, заканчивая новыми переключателями и ощущениями во время эксплуатации. Сюда же добавим детализированное программное обеспечение для ПК, дистанционное управление с экрана смартфона и синхронизацию подсветки с другими компонентами. Придраться тут можно к отсутствию дополнительного ряда с макро-клавишами.
Thermaltake X1 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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