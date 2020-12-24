Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок

Тестируемый сегодня корпус ThunderX3 Cronus-G, выполненный в типоразмере Mid-Tower, создан в коллаборации с Aerocool. Предлагает он сразу ряд интересных особенностей, среди которых комплектный 140 мм вентилятор с подсветкой, поддержка жидкостных систем охлаждения, боковая стенка закаленного стекла, продуманный кабель-менеджмент и управляемая подсветка на лицевой панели.

ThunderX3 Cronus-G обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость 6 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона с его изображением и общими данными по характеристикам. Стартовый набор на зависть конкурентам. Покупатель получает набор стяжек-липучек, пластиковые фиксаторы для кабелей, держатель для видеокарты, дополнительные ленты с двухсторонним скотчем, набор винтов для сборки, подробная инструкция.

Внешний вид

Корпус получил стилизованную лицевую панель из черного пластика. Четыре плоскости, соединяемые по центру и образовывая символ Х.

Углубление в местах соединения сопровождается целой группой вырезов, обеспечивающих свободный доступ воздуха для вентиляторов на передней стенке.

Сюда же интегрированы зоны с подсвечиваемой многоцветной подсветкой. Помимо нее светится логотип производителя.

Управлять подсветкой в ThunderX3 Cronus-G можно как с помощью встроенной кнопки, последовательно переключая, так и сделать синхронизацию с остальными компонентами, подключив к адресному разъему на плате.

Предустановлено большое количество эффектов и вариантов работы. Подобрать можно будет по предпочтениям и вкусу. Выглядит с работающей подсветкой эффектно.

Главная боковая стенка выполнена из цельного закаленного стекла с легким тонированным покрытием. Крепится при помощи накатанных винтов.

Противоположная стенка из металла. Она идет с дополнительным штампованным усилением. Способ крепления такой же. Открывается полный обзор установленных компонентов.

Верхняя часть оптимизирована для организации активного охлаждения и дополнительного притока воздуха. Сопровождается съемным противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Панель разъемов располагает двумя скоростными USB, раздельными аудиоразъемами, светодиодными индикаторами, кнопками включения, перезагрузки и смены эффекта подсветки.

Стоит корпус на четырех ножках с резиновыми уплотнителями. На нижней части есть винты, отвечающие за прижим стойки под жесткие диски, она съемная. Под блоком питания еще один съемный противопылевой фильтр.

Задняя стенка предлагает сразу две не характерные для решений этого ценового сегмента особенностей. Это увеличенные размеры вентилятора, вместо 120 мм установлен 140 мм вентилятор с подсветкой.

Тесты

А также компоновка заглушек под платы расширения выполнена по съеме 7+3. Как результат тут можно поставить вертикально даже видеокарту с массивным охлаждением без перекрытия доступа воздуха боковым стеклом.Внутреннее пространство ThunderX3 Cronus-G разделено стенкой материнской платы и Г-образной стенкой. В скрытой камере расположены накопители и источник питания. Там же будут скрываться все лишние провода.

Причем тут уделили укладке кабелей повышенное внимание. Шесть резиновых втулок и две проходные трубки позволяют собрать все кабели в общие пучки, избавившись от хаоса в проводах, который чаще всего характерен для сборок.

Также владелец получает несколько лент-липучек. Под них выделены по всему периметру ушки. Места между стенкой и стойкой платы с запасом.

Дополнительно можно будет снять стойку под жесткие диски. Лишившись двух корзин под жесткие диски можно получить свободную нишу для кабелей и аксессуаров.

Помимо М.2 дисков на материнской плате, можно будет поставить два 2.5-дюймовых диска. В целом же сборка с твердотельными накопителями в текущих реалиях оптимальна.

На задней стенке зафиксирована плата управления. Она позволяет связать подсветку с материнской плате (5V ARGB). Добавляет дополнительные разъемы для подключения внешних устройств. Еще один плюс в пользу аккуратных сборок.

Собирать же систему в ThunderX3 Cronus-G можно на основе материнских плат E-ATX и ATX. По всему периметру места установки платы есть вырезы с резиновыми клапанами. Привычное окошко для монтажа системы охлаждения процессора. Поддерживаются башенные системы высотой до 180 мм.

Дополнительно к 140мм вентилятору с подсветкой на задней стенке, можно добавить три 120 или два 140 мм на переднюю, два 120 или 140 наверх. Жидкостные системы охлаждения с радиатором 240 мм на переднюю или верхнюю стенку.

Видеокарты длиной до 387 мм. Для массивных видеокарт есть в комплекте держатель с регулируемой высотой. Напомним, об конструктивной поддержке вертикальной установки, гибкий шлейф приобретается самостоятельно.

Мы собирали систему для игр в Full HD разрешении с видеокартой GeForce GTX 1650. Но сам корпус дает возможность собирать высокопроизводительную систему на топовых компонентах.

Итоги по ThunderX3 Cronus-G

Продуваемость у него хорошая. Из упрощений отметим отсутствие противопылевого фильтра на фронтальной стенке. При подборе компонентов с подсветкой еще и можно собрать визуальной привлекательную систему.ThunderX3 Cronus-G – при своей стоимости в 7000 рублей предлагает продуманную организацию внутреннего пространство, элементы для аккуратной укладки кабелей, плату управления подсветкой, комплектный 140 мм вентилятор с подсветкой, гибкий побор компонентов, привлекательный внешний вид, держатель для массивных видеокарт, стенка из закаленного стекла, гибкий подбор компонентов, дополнительное пространство для вертикальной установки видеокарты. Не устроить могут отсутствие противопылевого фильтра на лицевой панели и невозможность установки радиаторов типоразмеров 280/360 мм.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".