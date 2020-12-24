Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок

Тестируемый сегодня корпус ThunderX3 Cronus-G, выполненный в типоразмере Mid-Tower, создан в коллаборации с Aerocool. Предлагает он сразу ряд интересных особенностей, среди которых комплектный 140 мм вентилятор с подсветкой, поддержка жидкостных систем охлаждения, боковая стенка закаленного стекла, продуманный кабель-менеджмент и управляемая подсветка на лицевой панели.

ThunderX3 Cronus-G

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость 6 990 рублей.

ThunderX3 Cronus-G обзор

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона с его изображением и общими данными по характеристикам. Стартовый набор на зависть конкурентам. Покупатель получает набор стяжек-липучек, пластиковые фиксаторы для кабелей, держатель для видеокарты, дополнительные ленты с двухсторонним скотчем, набор винтов для сборки, подробная инструкция.

ThunderX3 Cronus-G

Внешний вид

Корпус получил стилизованную лицевую панель из черного пластика. Четыре плоскости, соединяемые по центру и образовывая символ Х.

ThunderX3 Cronus-G

Углубление в местах соединения сопровождается целой группой вырезов, обеспечивающих свободный доступ воздуха для вентиляторов на передней стенке.

ThunderX3 Cronus-G

Сюда же интегрированы зоны с подсвечиваемой многоцветной подсветкой. Помимо нее светится логотип производителя.

ThunderX3 Cronus-G

Управлять подсветкой в ThunderX3 Cronus-G можно как с помощью встроенной кнопки, последовательно переключая, так и сделать синхронизацию с остальными компонентами, подключив к адресному разъему на плате.

ThunderX3 Cronus-G

Предустановлено большое количество эффектов и вариантов работы. Подобрать можно будет по предпочтениям и вкусу. Выглядит с работающей подсветкой эффектно.

ThunderX3 Cronus-G

Главная боковая стенка выполнена из цельного закаленного стекла с легким тонированным покрытием. Крепится при помощи накатанных винтов.

ThunderX3 Cronus-G

Противоположная стенка из металла. Она идет с дополнительным штампованным усилением. Способ крепления такой же. Открывается полный обзор установленных компонентов.

ThunderX3 Cronus-G

Верхняя часть оптимизирована для организации активного охлаждения и дополнительного притока воздуха. Сопровождается съемным противопылевым фильтром с магнитным креплением.

ThunderX3 Cronus-G

Панель разъемов располагает двумя скоростными USB, раздельными аудиоразъемами, светодиодными индикаторами, кнопками включения, перезагрузки и смены эффекта подсветки.

ThunderX3 Cronus-G

Стоит корпус на четырех ножках с резиновыми уплотнителями. На нижней части есть винты, отвечающие за прижим стойки под жесткие диски, она съемная. Под блоком питания еще один съемный противопылевой фильтр.

ThunderX3 Cronus-G

Задняя стенка предлагает сразу две не характерные для решений этого ценового сегмента особенностей. Это увеличенные размеры вентилятора, вместо 120 мм установлен 140 мм вентилятор с подсветкой.

ThunderX3 Cronus-G

А также компоновка заглушек под платы расширения выполнена по съеме 7+3. Как результат тут можно поставить вертикально даже видеокарту с массивным охлаждением без перекрытия доступа воздуха боковым стеклом.

Тесты

Внутреннее пространство ThunderX3 Cronus-G разделено стенкой материнской платы и Г-образной стенкой. В скрытой камере расположены накопители и источник питания. Там же будут скрываться все лишние провода.

ThunderX3 Cronus-G

Причем тут уделили укладке кабелей повышенное внимание. Шесть резиновых втулок и две проходные трубки позволяют собрать все кабели в общие пучки, избавившись от хаоса в проводах, который чаще всего характерен для сборок.

ThunderX3 Cronus-G

Также владелец получает несколько лент-липучек. Под них выделены по всему периметру ушки. Места между стенкой и стойкой платы с запасом.

ThunderX3 Cronus-G

Дополнительно можно будет снять стойку под жесткие диски. Лишившись двух корзин под жесткие диски можно получить свободную нишу для кабелей и аксессуаров.

ThunderX3 Cronus-G

Помимо М.2 дисков на материнской плате, можно будет поставить два 2.5-дюймовых диска. В целом же сборка с твердотельными накопителями в текущих реалиях оптимальна.

ThunderX3 Cronus-G

На задней стенке зафиксирована плата управления. Она позволяет связать подсветку с материнской плате (5V ARGB). Добавляет дополнительные разъемы для подключения внешних устройств. Еще один плюс в пользу аккуратных сборок.

ThunderX3 Cronus-G

Собирать же систему в ThunderX3 Cronus-G можно на основе материнских плат E-ATX и ATX. По всему периметру места установки платы есть вырезы с резиновыми клапанами. Привычное окошко для монтажа системы охлаждения процессора. Поддерживаются башенные системы высотой до 180 мм.

ThunderX3 Cronus-G

Дополнительно к 140мм вентилятору с подсветкой на задней стенке, можно добавить три 120 или два 140 мм на переднюю, два 120 или 140 наверх. Жидкостные системы охлаждения с радиатором 240 мм на переднюю или верхнюю стенку.

ThunderX3 Cronus-G

Видеокарты длиной до 387 мм. Для массивных видеокарт есть в комплекте держатель с регулируемой высотой. Напомним, об конструктивной поддержке вертикальной установки, гибкий шлейф приобретается самостоятельно.

ThunderX3 Cronus-G

Мы собирали систему для игр в Full HD разрешении с видеокартой GeForce GTX 1650. Но сам корпус дает возможность собирать высокопроизводительную систему на топовых компонентах.

ThunderX3 Cronus-G

Продуваемость у него хорошая. Из упрощений отметим отсутствие противопылевого фильтра на фронтальной стенке. При подборе компонентов с подсветкой еще и можно собрать визуальной привлекательную систему.

Итоги по ThunderX3 Cronus-G

Золото. Выбор редакции MegaObzorThunderX3 Cronus-G – при своей стоимости в 7000 рублей предлагает продуманную организацию внутреннего пространство, элементы для аккуратной укладки кабелей, плату управления подсветкой, комплектный 140 мм вентилятор с подсветкой, гибкий побор компонентов, привлекательный внешний вид, держатель для массивных видеокарт, стенка из закаленного стекла, гибкий подбор компонентов, дополнительное пространство для вертикальной установки видеокарты. Не устроить могут отсутствие противопылевого фильтра на лицевой панели и невозможность установки радиаторов типоразмеров 280/360 мм.
ThunderX3 Cronus-G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ThunderX3 Cronus-G
Обзоры:
Обзор Deepcool CL500 Black. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500 Black. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Новости:
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом

Не так давно мы проводили тестирование корпуса THERMALTAKE V...
SilverStone выпускает корпус для Mini ITX сборок SUGO 15

SilverStone выпустит кубический корпус для Mini ITX систем SUGO 15. Верхняя, нижняя и две боковые панели ...
Представлен ПК-корпус SilverStone Fara V1M Pro

Компания SilverStone представила ПК-корпус Fara V1M Pro, который предназначен для создания игровой систем...
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5
Лучший электрочайник. Philips HD9450/81Лучший электрочайник. Philips HD9450/81
Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020
Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкойОбзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой
Redmi 9 Power поступит в продажу через A...
Redmi 9 Power поступит в продажу через AОфициально подтверждено, что Redmi 9 Power будет анонсирован 17 декабря. Смартфон Redmi 9 Power будет дос...
iPhone 12 Pro Max получил уменьшенную ба...
iPhone 12 Pro Max получил уменьшенную баПосле того, как в сети появились более полные технические особенности смартфона iPhone 12 Pro Max, многие...
Новая версия ноутбука Acer Swift 5 оцене...
Новая версия ноутбука Acer Swift 5 оценеКомпания Acer выпустила в России новую версию тонкого ноутбука Swift 5, который в числе прочего может пох...
HP представила свой последний ноутбук дл...
HP представила свой последний ноутбук длКомпания HP представила свой последний ноутбук, предназначенный для малого и среднего бизнеса, который ра...
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIE...
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIEВ начале текущего года компания THERMALTAKE анонсировала выход премиальных игровых наушников Riing Pro RG...
Представлены смарт-телевизоры OPPO TV R1...
Представлены смарт-телевизоры OPPO TV R1Сегодня компания OPPO представила не только флагманский телевизор S1, но и более доступные модели TV R1 с...
Видеоигра Marvel's Avengers теряет игрок...
Видеоигра Marvel's Avengers теряет игрокИнтерес к видеоигре Marvel's Avengers со стороны игроков постепенно угасает. Компания Crystal Dynamics об...
Представлены корпуса Sharkoon SK3 RGB и ...
Представлены корпуса Sharkoon SK3 RGB и Компания Sharkoon представила ПК-корпуса SK3 RGB и TK4 RGB, которые ориентированы на создание игровой сис...
MSI приостановила поставки видеокарт RTX...
MSI приостановила поставки видеокарт RTXСтранно, но оказалось, что были прекращены поставки новой серии видеокарт RTX 3080/3090 SUPRIM, вероятно,...
Новое обновление AGESA BIOS позволяет ис...
Новое обновление AGESA BIOS позволяет исНа прошлой неделе, когда были выпущены видеокарты серии RX 6800, была добавлена функция SAM (Smart Acces...
Загадочное устройство Xiaomi с процессор...
Загадочное устройство Xiaomi с процессорКомпания Qualcomm представит следующий флагманский процессор Snapdragon 875 1 декабря. Накануне этого в с...
Первые фото с 108-Мп камеры Redmi Note 9...
Первые фото с 108-Мп камеры Redmi Note 9В сети появились первые фотографии, сделанные на основную камеру представленного несколько дней назад сма...
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлажденияОбзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения
Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнесаОбзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариумаОбзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor