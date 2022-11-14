Тематика игровых ноутбуков всегда интересна, в особенности, если речь идет о 17,3-дюймовых решениях, которые всегда в дефиците. Виновником сегодняшнего обзора стала модель Thunderobot 911 Plus X, получившая большой экран на 17,3 дюйма с частотой обновления 144 Гц, процессор Intel Core i5-12450H, 16 Гбайт ОЗУ и мощную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB. Проверим, насколько он хорошо себя покажет в условиях реальной жизни.

Комплектация

Thunderobot 911 Plus X поставляется в большой глянцевой коробке черного цвета. Внутри нее помимо самого ноутбука находятся блок питания на 150 Вт, набор винтов для установки дополнительного SSD, наклейка с логотипом бренда, тряпочка для протирки экрана, руководство пользователя и гарантийный талон. На ноутбук действует гарантия 1 год.

Thunderobot 911 Plus X обзор

Внешний вид

Дизайн Thunderobot 911 Plus X удался. Он выглядит сдержанно, но и одновременно по некоторым визуальным деталям дает понять, что он далеко не так прост. В особенности это видно по его крышке с рублеными линиями и наличием подсветки в двух симметричных полосках и логотипе по центру. К слову, крышка выполнена из металла, а это всегда приятно. Все остальные элементы корпуса уже сделаны из матового пластика.Для игрового ноутбука с 17,3-дюймовым экраном Thunderobot 911 Plus X выглядит небольшим. Его габариты составляют 397 x 263 x 25.9 мм. Вес равен всего 2,5 кг, поэтому в рюкзаке он не ощущается, как непомерная ноша. Качество сборки тоже не подкачала, все компоненты отлично подогнаны друг к другу без каких-либо зазоров и вся конструкция ощущается, как единое целое.

Крышка ноутбука открывается под углом до 130 градусов. Петли тугие, поэтому одной рукой ее не открыть, зато таким образом крышку можно зафиксировать практически в любом положении.

Клавиатура у ноутбука добротная и с полноценным цифровым блоком Num Lock. Ход клавиш неплохой и составляет около 1.8 мм. При сильном нажатии поверхность клавиатуры не прогибается вниз. Печатать на ней комфортно из-за глубокого и тихого хода.

Также клавиатура оснащена равномерной многоцветной подсветкой с 4 уровнями яркости. Через предустановленную утилиту Control.Center3.0 в разделе Led Keyboard Setting можно выбрать любой из 16 доступных цветов подсветки и выставить таймер ее отключения.

Размер тачпада у 911 Plus X солидный и чуть ли не сопоставим с человеческую ладонь. Чувствительность хорошая, палец по поверхности ни за что не цепляется, есть поддержка мультитач-жестов.

Веб-камера у ноутбука есть. Ничего выдающегося она из себя не представляет, впрочем, как и в большинстве других ноутбуков. Она имеет разрешение в 1 Мпикс и самое обыкновенное качество видеозаписи. Для созвонов по Zoom такой будет вполне достаточно.

Для большего удобства на заднюю сторону вынесли разъемы для кабелей, которые реже всего нуждаются в том, чтобы их вынимать. Среди них есть USB Type-C, разъем питания, Mini DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0.

На правую грань вынесли USB 3.0 и RJ-45. Его бы тоже хотелось видеть на задней стороне ноутбука, но, видимо, для него места уже не нашлось.

Слева же находятся USB 2.0, USB 3.0 и пара аудиоразъемов. Для полного счастья не хватает лишь кардридера.

Для обильного забора воздуха в систему охлаждения обратная панель ноутбука изобилует перфорацией. Здесь же снизу находятся пара динамиков. Качество звучания не удивляет, играют на уровне обычного среднестатистического ноутбука. По факту в этом нет ничего критичного, так как большинство пользователей играют в наушниках.Thunderobot 911 Plus X можно проапргейдить, установив дополнительный накопитель памяти типа SATA 2.5" или расширить оперативную память до 32 Гбайт. Чтобы произвести апргейд придется снять заднюю крышку, в том числе и заводскую пломбу над одним из болтов, гарантия после этого не пропадет. Данную информацию мы уточнили у представителей бренда.

Экран

В Thunderobot 911 Plus X установлен экран на 17,3 дюйма с AHVA матрицей. По качеству она сопоставима с IPS, цвета насыщенные, подсветка равномерная, никаких засветов не наблюдаются. Поиграть на таком экране будет более чем приятно. Разрешение стандартное — Full HD. Картинка не зернит. Соотношение сторон тоже самое распространенное и составляет 16:9.

Так как ноутбук игровой, то частота обновления экрана у него должна быть соответствующая. В Thunderobot 911 Plus X она равна 144 Гц и это обеспечивает более плавную картинку в играх и возможность быстрее на все реагировать.

Запас яркости не запредельный, но для использования в помещении его хватает с запасом. Под прямыми лучами солнца за ноутбуком уже особо не поработаешь, хотя такой сценарий использования в принципе мало кому пригодится, ведь это в первую очередь большой настольный ноутбук для домашних условий.Наличие толстых рамок у ноутбука уже являются неким дурным тоном, и здесь они, как полагается тонкие.

Начинка

Начнем с того, что на ноутбук с завода установлена ОС Windows 11 Pro. В нынешних реалиях это уже является большим плюсом, учитывая, что количество продаваемых ноутбуков с пометкой FreeDOS, на которых придется заморачиваться и самостоятельно устанавливать ОС становится все больше.Теперь поговорим про железо. Ноутбук работает на восьмиядерном процессоре 12-го поколения Intel Core i5-12450H, построенном по 10-нм техпроцессу. Количество потоков 12, TDP составляет 45 Вт. Тактовая частота равна 2.0 ГГц, но может достигать и 4.4 ГГц в режиме Turbo Boost. Для игр и рабочих задач такого процессора должно хватать за глаза.

Количество оперативной памяти типа DDR4 составляет 16 Гбайт. Она работает в двухканальнаом режиме на частоте 3200 МГц. При желании ее можно увеличить до 32 Гбайт, заменив родные плашки двумя альтернативными по 16 Гбайт.

В роли SSD находится M.2 накопитель формата 2280 объемом 512 Гбайт, работающий по интерфейсу PCIe 3.0. По умолчанию внутренний накопитель разделен на две секции: один системный на 150 Гбайт и второй для хранения файлов на 326 Гбайт. Скорость записи и чтения приличная, сразу видно, что на накопителе не сэкономили.

Cyberpunk 2077: Высокие настройки, ~60 fps;

God of War: Высокие настройки, ~70 fps;

Forntite: Высокие настройки, ~90 fps;

Metro Exodus 2033: Высокие настройки, ~60 fps.

В качестве дискретной видеокарты в Thunderobot 911 Plus X выступает NVIDIA GeForce RTX 3050Ti с 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. TDP видеокарты составляет до 80 Вт. Уровень производительности ноутбука позволяет запускать любую свежую игру на высоких настройках в Full HD при 144 Гц с хорошим запасом fps.

В утилите Control Center 3.0 в разделе Power Modes можно выставить один из четырех режимов производительности: энергосбережение, развлечение, производительность и тихо. Все синтетические тесты и игры были нами запущены в режиме «Производительность».

Также в разделе Fan Speed Mode можно вручную настроить то, насколько интенсивно будут вращаться вентиляторы в системе охлаждения при достижении того или иного уровня температуры.Из сетевых возможностей подключения у Thunderobot 911 Plus X есть WiFi (b/g/n/ac/ax ) с поддержкой Wi-Fi 6, RJ-45 LAN port (10/100/1000 Мбит) и Bluetooth 5.0.

Время работы

Запас автономности у ноутбука не фантастический, но все-таки это игровая модель, поэтому другого и здесь не стоило ожидать. Аккумулятора емкостью Li-Pol 41 В*ч хватает до 4 часов работы, если сидеть в офисных программах и смотреть видео в браузере на уровне яркости около 60%. Если говорить об играх, то ноутбук может протянуть чуть больше 50 минут.Чтобы полностью зарядить ноутбук от комплектного зарядного устройства понадобится 2 часа.

Итоги

Thunderobot 911 Plus X вышел надежным игровым ноутбуком со сбалансированными характеристиками. За свою стоимость среди 17,3-дюймовых ноутбуков его можно считать чуть ли не безальтернативным решением. Посудите сами. У него стильный дизайн, качественный экран на 144 Гц, удобная клавиатура с многоцветной подсветкой, есть предустановленная ОС Windows 11 Pro, мощный процессор Intel Core i5-12450H, производительная видеокарта RTX 3050Ti и 16 Гбайт оперативной памяти, которую при желании можно расширить до 32 Гбайт. Из минусов данной модели стоит отметить отсутствие кардридера.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".