Обзор Ticwatch Express. Умные часы на Android Wear 2.0

2018-08-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Ticwatch Express; [146]
Вероятнее всего название компании Mobvoi неизвестно большинству читателей. Сегодня мы заполним этот пробел, специализируются они на носимой электронике. Делают успешно, завоевывая награды на престижных выставках. Нам же потенциальным пользователям, смарт часты под брендом Ticwatch будут интересны отличным сочетанием оснащения и стоимости. В отличие от большинства китайских смарт-часов работают на базе платформы Android Wear.

Ticwatch Express

Сейчас мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации Ticwatch Express, приобрести можно в ряде российских магазинов, ниже представлены актуальные предложения, или сэкономив на Aliexpress - http://ali.ski/O4n3-A.

Ticwatch Express обзор

Комплектация

Поставляются в коробке, оформленной в интересной расцветке и сделанной в виде жесткого кубика. Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и часы.

Ticwatch Express

Внешний вид

Вышли Ticwatch Express сразу в трех расцветках корпуса: черной, салатовой и белой. Две последние отличаются еще использованием полупрозрачного пластика в конструкции.

Ticwatch Express

Вместе с цветом основного корпуса, меняется и цвет ремешка. Сама конструкция при этом подразумевает возможность его замены, используется распространённый формат.

Ticwatch Express

Ремешок мы поменяли в первые дни эксплуатации. Родной ремешок глухой, при ношении в теплое время или активности, наблюдалось запотевание.

Ticwatch Express

Подойдет под разновозрастную и разнополую аудиторию, включая детей. Плюс пользователь сможет комбинировать разные материалы и цветовые сочетания.

Ticwatch Express

Дизайн классический. Основу корпуса составляет пластик с софт-тач покрытием. Сборка проведена качественно, без огрехов. Внешние поверхности не маркие.

Ticwatch Express

Экран утоплен относительно основной плоскости часов, так исключается появление царапин. При установке дополнительного защитного стекла, по периметру не будет виден раздражающий кант. Хотя сама целесообразность этой процедуры под большим вопросом, с момента начала эксплуатации прошло более полугода, царапин на экране не появилось.

Ticwatch Express

На левой торце Ticwatch Express выведена единственная механическая кнопка. С помощью нее можно активировать экран, вернуться назад. Остальное управление идет с помощью сенсорного экрана и жестов.

Ticwatch Express

По центру внутренней стороны расположен датчик сердечного ритма. Сбоку группа из четырех контактов с магнитным замком.

Ticwatch Express

В комплекте идет кабель с плоской оплеткой. Контактный блок фиксируется надежно, не смещается. Когда-нибудь в будущем должен появится общий стандарт для зарядных устройств, пока же это лишний кабель в поездках.

Ticwatch Express

Экран

Информация выводится на 1.4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 400 на 400 пикселей. Углы обзора широкие. Есть сенсорный слой и защита от царапин. На нажатия реагирует точно. Придраться можно к читаемости под прямыми солнечными лучами.

Ticwatch Express

Начинка

За работу отвечает процессор MediaTek MT2601 с тактовой частотой 1.2 ГГц. На борту 512 Мбайт оперативной и 4 Гбайт внутренней памяти под приложения. Поддерживается Wi-Fi подключение в диапазоне 2.4 ГГц, так телефон может сохранять независимый объем данных в знакомых сетях. С телефоном синхронизация идет по стандарту Bluetooth 4.1 LE.

Ticwatch Express

Софт

Предустановлена операционная система Android Wear 2.0. Ее использование в Ticwatch Express позволяет использовать все возможности Google, включая использование пакета утилит.

Ticwatch Express

Старт и синхронизация со смартфоном происходит в несколько шагов с подробными аннотациями. После сопряжения можно будет опционально установить программу Mobvoi. За время эксплуатации она нам не пригодилась.

Ticwatch Express

Интерфейс самих часов переведен на русский язык. Поддерживается установка приложений с Play Market. В качестве одного из средств взаимодействия используется утилита Google Wear OS.

Ticwatch Express

Есть большое количество циферблатов и инструментов по кастомизации. По умолчанию же интерфейс не будет отличаться от того, что вы можете видеть в Wear 2.0.

Ticwatch Express

Часы умеют принимать уведомления от приложений, выступать в качестве пульта для управления плеером и утилитами, отвечать на входящие вызовы и сообщения (голосом или текстом), вести мониторинг активности.

Ticwatch Express

В частности, мы за время тестов использовали эти часы для мониторинга пульса и пройденных шагов. Эти данные собирает точно, во время занятий спортом не мешают и не раздражают. Данные синхронизируются с Google Fit.

Автономность

Сам производитель заявляет о двух днях работы без подзарядки. По факту это один честный день и ночь работы, к обеду следующего дня потребуется сеанс зарядки. Ставить на зарядку нужно будет каждый день чтобы не столкнуться с внезапной разрядкой в течение дня. Показатели лучше, чем у Motorola Moto 360.

Итоги по Ticwatch Express

При своей невысокой стоимости Ticwatch Express, относительно решений на платформе Android Wear 2.0, предлагают отличное оснащение и качество исполнения. Аккуратный дизайн с широким выбором сменных ремешков, достаточный уровень быстродействия, частые обновления, датчик сердечного ритма, средние показатели автономности, Wi-Fi, кастомизация интерфейса и набора программ. К условным минусам отнесем отсутствие поддержки бесконтактных платежей и ограниченное время автономной работы, которое пока характерно для всей платформы в целом.

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