Обзор Ticwatch Express. Умные часы на Android Wear 2.0

Вероятнее всего название компании Mobvoi неизвестно большинству читателей. Сегодня мы заполним этот пробел, специализируются они на носимой электронике. Делают успешно, завоевывая награды на престижных выставках. Нам же потенциальным пользователям, смарт часты под брендом Ticwatch будут интересны отличным сочетанием оснащения и стоимости. В отличие от большинства китайских смарт-часов работают на базе платформы Android Wear.

Ticwatch Express обзор

Сейчас мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации Ticwatch Express, приобрести можно в ряде российских магазинов, ниже представлены актуальные предложения, или сэкономив на Aliexpress - http://ali.ski/O4n3-A

Комплектация

Поставляются в коробке, оформленной в интересной расцветке и сделанной в виде жесткого кубика. Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и часы.

Внешний вид

Вышли Ticwatch Express сразу в трех расцветках корпуса: черной, салатовой и белой. Две последние отличаются еще использованием полупрозрачного пластика в конструкции.

Вместе с цветом основного корпуса, меняется и цвет ремешка. Сама конструкция при этом подразумевает возможность его замены, используется распространённый формат.

Ремешок мы поменяли в первые дни эксплуатации. Родной ремешок глухой, при ношении в теплое время или активности, наблюдалось запотевание.

Подойдет под разновозрастную и разнополую аудиторию, включая детей. Плюс пользователь сможет комбинировать разные материалы и цветовые сочетания.

Дизайн классический. Основу корпуса составляет пластик с софт-тач покрытием. Сборка проведена качественно, без огрехов. Внешние поверхности не маркие.

Экран утоплен относительно основной плоскости часов, так исключается появление царапин. При установке дополнительного защитного стекла, по периметру не будет виден раздражающий кант. Хотя сама целесообразность этой процедуры под большим вопросом, с момента начала эксплуатации прошло более полугода, царапин на экране не появилось.

На левой торце Ticwatch Express выведена единственная механическая кнопка. С помощью нее можно активировать экран, вернуться назад. Остальное управление идет с помощью сенсорного экрана и жестов.

По центру внутренней стороны расположен датчик сердечного ритма. Сбоку группа из четырех контактов с магнитным замком.

В комплекте идет кабель с плоской оплеткой. Контактный блок фиксируется надежно, не смещается. Когда-нибудь в будущем должен появится общий стандарт для зарядных устройств, пока же это лишний кабель в поездках.

Экран

Информация выводится на 1.4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 400 на 400 пикселей. Углы обзора широкие. Есть сенсорный слой и защита от царапин. На нажатия реагирует точно. Придраться можно к читаемости под прямыми солнечными лучами.

Начинка

За работу отвечает процессор MediaTek MT2601 с тактовой частотой 1.2 ГГц. На борту 512 Мбайт оперативной и 4 Гбайт внутренней памяти под приложения. Поддерживается Wi-Fi подключение в диапазоне 2.4 ГГц, так телефон может сохранять независимый объем данных в знакомых сетях. С телефоном синхронизация идет по стандарту Bluetooth 4.1 LE.

Софт

Предустановлена операционная система Android Wear 2.0. Ее использование в Ticwatch Express позволяет использовать все возможности Google, включая использование пакета утилит.

Старт и синхронизация со смартфоном происходит в несколько шагов с подробными аннотациями. После сопряжения можно будет опционально установить программу Mobvoi. За время эксплуатации она нам не пригодилась.

Интерфейс самих часов переведен на русский язык. Поддерживается установка приложений с Play Market. В качестве одного из средств взаимодействия используется утилита Google Wear OS.

Есть большое количество циферблатов и инструментов по кастомизации. По умолчанию же интерфейс не будет отличаться от того, что вы можете видеть в Wear 2.0.

Часы умеют принимать уведомления от приложений, выступать в качестве пульта для управления плеером и утилитами, отвечать на входящие вызовы и сообщения (голосом или текстом), вести мониторинг активности.

Автономность

Итоги по Ticwatch Express

В частности, мы за время тестов использовали эти часы для мониторинга пульса и пройденных шагов. Эти данные собирает точно, во время занятий спортом не мешают и не раздражают. Данные синхронизируются с Google Fit.Сам производитель заявляет о двух днях работы без подзарядки. По факту это один честный день и ночь работы, к обеду следующего дня потребуется сеанс зарядки. Ставить на зарядку нужно будет каждый день чтобы не столкнуться с внезапной разрядкой в течение дня. Показатели лучше, чем у Motorola Moto 360.При своей невысокой стоимости Ticwatch Express, относительно решений на платформе Android Wear 2.0, предлагают отличное оснащение и качество исполнения. Аккуратный дизайн с широким выбором сменных ремешков, достаточный уровень быстродействия, частые обновления, датчик сердечного ритма, средние показатели автономности, Wi-Fi, кастомизация интерфейса и набора программ. К условным минусам отнесем отсутствие поддержки бесконтактных платежей и ограниченное время автономной работы, которое пока характерно для всей платформы в целом.