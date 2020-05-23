Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканером пальца

Несмотря на временное похолодание уже стартовал активный сезон для владельцев велосипедов. Помимо того, как кататься на нем в маске и перчатках, актуальным будет решение вопроса безопасной парковки. Чаще всего для предотвращения угона и кражи используется велозамок с разными вариациями ключевого замка. Тестируемый сегодня Tigear Velo избавляет от необходимости носить с собой дополнительные ключи, используя для идентификации сканер отпечатка пальца.

Tigear Velo

В подобном исполнении мы уже использовали навесной Tigear Access и Tigear Travel для рюкзаков и сумок. Его можно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробке с темным минималистичным оформлением. Комплект включает подробную инструкцию и кабель USB.

Tigear Velo

Внешний вид

Трос выполнен из стали с защитной силиконовой оболочкой. Для удобства переноски, хранения и фиксации он скручен в спираль.

Tigear Velo

С учетом оболочки его отличает широкое сечение. Эксплуатироваться велозамок может в широком температурном диапазоне.

Tigear Velo

Длина троса 1 метр. Можно будет обернуть не только раму, но и одно из колес. Сам замок не боится попадания воды и снега.

Tigear Velo

Блок замка Tigear Velo также выполнен из металла. Под заглушкой скрывается разъем microUSB, используемый для восстановления заряда.

Tigear Velo

На фронтальной стороне активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

Tigear Velo

Контролировать текущий статус можно с помощью светодиодного индикатора.

Тесты

В памяти велозамка можно хранить до 20 отпечатков. Первым шагом проводится добавление пальца администратора. Он будет в последующем использоваться для добавления всех дополнительных пальцев.

Tigear Velo

Сам процесс добавления подробно описан в комплектной инструкции. Трос прочнее, чем большинство доступных решений, особенно в недорогом сегменте, перерезать его за короткое время не представляется возможным. Использование в публичном месте позволит предотвратить кражу велосипеда или самоката.

Tigear Velo

Встроенного аккумулятора хватает надолго. Весь летний сезон — это примерно 1-2 сеанса зарядки. В случае разрядки в течение длительного хранения он останется в закрытом состоянии, разблокировать можно будет, подключив к внешней батарейке.

Tigear Velo

Итоги по Tigear Velo

Золото. Выбор редакции MegaObzorTigear Velo – один из самых интересных замков в линейке этого производителя, предлагающий максимально широкие сценарии эксплуатации. Также в случае с велопрогулками он позволит полностью избавиться от необходимости ношения с собой связки ключей. Память на 20 отпечатков, надежная конструкция, быстрое и точное сканирование, длительное время автономной работы.
Tigear VeloB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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