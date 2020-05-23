Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканером пальца

В подобном исполнении мы уже использовали навесной Tigear Access и Tigear Travel для рюкзаков и сумок.
Его можно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Tigear Velo обзор
Содержание
КомплектацияУпакован в коробке с темным минималистичным оформлением. Комплект включает подробную инструкцию и кабель USB.
Внешний видТрос выполнен из стали с защитной силиконовой оболочкой. Для удобства переноски, хранения и фиксации он скручен в спираль.
С учетом оболочки его отличает широкое сечение. Эксплуатироваться велозамок может в широком температурном диапазоне.
Длина троса 1 метр. Можно будет обернуть не только раму, но и одно из колес. Сам замок не боится попадания воды и снега.
Блок замка Tigear Velo также выполнен из металла. Под заглушкой скрывается разъем microUSB, используемый для восстановления заряда.
На фронтальной стороне активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.
Контролировать текущий статус можно с помощью светодиодного индикатора.
ТестыВ памяти велозамка можно хранить до 20 отпечатков. Первым шагом проводится добавление пальца администратора. Он будет в последующем использоваться для добавления всех дополнительных пальцев.
Сам процесс добавления подробно описан в комплектной инструкции. Трос прочнее, чем большинство доступных решений, особенно в недорогом сегменте, перерезать его за короткое время не представляется возможным. Использование в публичном месте позволит предотвратить кражу велосипеда или самоката.
Встроенного аккумулятора хватает надолго. Весь летний сезон — это примерно 1-2 сеанса зарядки. В случае разрядки в течение длительного хранения он останется в закрытом состоянии, разблокировать можно будет, подключив к внешней батарейке.
Итоги по Tigear VeloTigear Velo – один из самых интересных замков в линейке этого производителя, предлагающий максимально широкие сценарии эксплуатации. Также в случае с велопрогулками он позволит полностью избавиться от необходимости ношения с собой связки ключей. Память на 20 отпечатков, надежная конструкция, быстрое и точное сканирование, длительное время автономной работы.
Tigear VeloB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".