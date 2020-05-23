Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканером пальца

Несмотря на временное похолодание уже стартовал активный сезон для владельцев велосипедов. Помимо того, как кататься на нем в маске и перчатках, актуальным будет решение вопроса безопасной парковки. Чаще всего для предотвращения угона и кражи используется велозамок с разными вариациями ключевого замка. Тестируемый сегодня Tigear Velo избавляет от необходимости носить с собой дополнительные ключи, используя для идентификации сканер отпечатка пальца.

Комплектация

В подобном исполнении мы уже использовали навесной Tigear Access Tigear Travel для рюкзаков и сумок.Его можно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробке с темным минималистичным оформлением. Комплект включает подробную инструкцию и кабель USB.

Внешний вид

Трос выполнен из стали с защитной силиконовой оболочкой. Для удобства переноски, хранения и фиксации он скручен в спираль.

С учетом оболочки его отличает широкое сечение. Эксплуатироваться велозамок может в широком температурном диапазоне.

Длина троса 1 метр. Можно будет обернуть не только раму, но и одно из колес. Сам замок не боится попадания воды и снега.

Блок замка Tigear Velo также выполнен из металла. Под заглушкой скрывается разъем microUSB, используемый для восстановления заряда.

На фронтальной стороне активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

Тесты

Контролировать текущий статус можно с помощью светодиодного индикатора.В памяти велозамка можно хранить до 20 отпечатков. Первым шагом проводится добавление пальца администратора. Он будет в последующем использоваться для добавления всех дополнительных пальцев.

Сам процесс добавления подробно описан в комплектной инструкции. Трос прочнее, чем большинство доступных решений, особенно в недорогом сегменте, перерезать его за короткое время не представляется возможным. Использование в публичном месте позволит предотвратить кражу велосипеда или самоката.

Встроенного аккумулятора хватает надолго. Весь летний сезон — это примерно 1-2 сеанса зарядки. В случае разрядки в течение длительного хранения он останется в закрытом состоянии, разблокировать можно будет, подключив к внешней батарейке.

Итоги по Tigear Velo

Tigear Velo – один из самых интересных замков в линейке этого производителя, предлагающий максимально широкие сценарии эксплуатации. Также в случае с велопрогулками он позволит полностью избавиться от необходимости ношения с собой связки ключей. Память на 20 отпечатков, надежная конструкция, быстрое и точное сканирование, длительное время автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".