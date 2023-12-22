Робот-пылесос с влажной уборкой и поддержкой Алисой. Обзор TopDevice RC1

Изучаемый сегодня робот пылесос TopDevice RC1 поддерживает влажную и сухую уборку с мощностью до 850 Па. Эта модель оснащена продвинутой системой позиционирования с гироскопом, многоступенчатой фильтрацией с HEPA. Поддерживает уборку по расписанию, управление со смартфона и интеграцию в систему умного дома с голосовым помощником.

TopDevice RC1

Комплектация

Упакован в коробку с изображением пылесоса и данным по техническим характеристикам. Все данные приведены на русском языке, есть QR-код для загрузки приложения.

TopDevice RC1

Комплект включает контейнер для влажной уборки, две салфетки из микрофибры, четыре пары кисточек, дополнительный фильтр, щетку для чистки, пульт ДУ с батарейками, док-станцию, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

TopDevice RC1

Внешний вид

Выполнен робот-пылесос в корпусе традиционной формы для такого типа устройств, без выступающих элементов на крышке. В оформлении преимущественно белый цвет.

TopDevice RC1

На лицевой стороне подпружиненный бампер с размещенными в них датчиками, определяющими расстояние до стен и предметов на полу.

TopDevice RC1

Группа кнопок управления со светодиодной индикацией на крышке. С помощью них можно остановить и запустить уборку, принудительно отправить пылесос на зарядку.

TopDevice RC1

Также модель комплектуется пультом ДУ, который может также использоваться для ручного выбора направления движения по полу.

TopDevice RC1

Большая часть площади верхней грани — это крышка, скрывающая отсек с контейнером для сбора сухих загрязнений. Для удобного извлечения предусмотрели складываемую ручку.

TopDevice RC1

Емкость для сбора сухих загрязнений составляет 600 мл. На боковой грани выпускной HEPA-фильтр. В комплекте предусмотрели сменный.

TopDevice RC1

Для влажной уборки предусмотрен съемный блок с резервуаром объемом 180 мл. На внутреннюю сторону которого ставятся салфетки из микрофибры.

TopDevice RC1

Основание у TopDevice RC1 из износоустойчивого пластика черного цвета. За перемещение по полу отвечают два колеса на пружинных подвесах. Дополнены они поворотным роликом в центральной части. Справа и слева ставятся щетки с кисточками. По периметру распределены датчики определения высоты.

TopDevice RC1

Сопло без вращающегося валика, это сопло с направляющей резиновой шторкой. При движении щетки по краям направляют все загрязнения в него.

TopDevice RC1

Напольная станция на которой пылесос будет парковаться после завершения уборки на время ожидания и на ней же будет проводиться сеанс зарядки.

Софт

TopDevice RC1 оснащен модулем Wi-Fi используемым для соединения с домашней сетью и последующего управления со смартфона. Взаимодействие идет через приложение Smart Life, объединяющего различные типы устройств и элементов умного дома. Интерфейс на русском языке.

TopDevice RC1

В окне управления выводится текущее состояние, сводная информация по последней уборке, кнопки смены режимов уборки (случайный, интеллектуальный, вдоль стенок, влажная уборка).

TopDevice RC1

Выводится примерная карта помещения с оценкой области и времени затраченного на уборку.

TopDevice RC1

Доступен инструмент расписания уборки. Выбирается время, частота повтора, вывод уведомления при начале и необходимый режим.

TopDevice RC1

Контроль состояния расходников и примерное время до замены. Это фильтр, боковые щетки и салфетка. Жестких требований по замене нет, это рекомендательная информация и ее можно сбросить.

TopDevice RC1

Общие настройки, распределение доступа с членами семьи, создание сценариев в связке с другими устройствами. Обновление прошивки.

Умный дом Яндекс

TopDevice RC1 поддерживает интеграцию с виртуальным помощниками Алиса, Маруся и Сбер. Мы проверяли работу с Алисой, работало все корректно, отправляемые команды выполнялись.

TopDevice RC1

В окне управления можно запустить и остановить уборку, задать расписание. Есть список с примерами команд.

TopDevice RC1

Тесты

Основное время робот-пылесос работал в режиме сухой уборки в частном доме. Половое покрытие с ламинатом и плиткой. Данная модель может эксплуатироваться на разном покрытии, включая ковры с небольшим ворсом. Запускать уборку можно вручную, с помощью пульта, приложения, голосом или задав расписание. Последний вариант позволяет выбирать время когда дома никого нет и уборка не будет мешать домочадцам.

TopDevice RC1

Качество уборки хорошее, эффективно собирает сухие загрязнения, волосы животных и пыль. При этом за счет многоступенчатой системы фильтрации при уборке она не поднимает пыль в воздух. Регулярное же проведение уборки заметно сокращает необходимость ручной уборки, что особенно актуально при наличии домашних животных.

TopDevice RC1

В автоматическом режиме проходит всю площадь комнат змейкой, не отставляя пропущенных участков. За счет отсутствия выступающих элементов на крышке свободно проходит вдоль кроватей и мебели. По стенам, горшкам с растениями и декору на полу не ударял.

TopDevice RC1

Влажная уборка проводится равномерной подачей воды из резервуара, но из-за того что тут нет отдельной помпы, регулировать этот объем возможности нет. Данный режим использовали не часто, как и у других гибридных моделей полноценно отказаться от влажной уборки не дает.

TopDevice RC1

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 4400 мАч. На автоматическом режиме уборке этого хватало на уборку трех комнат. После завершения уборки всегда возвращался на док-станцию.

Итоги

TopDevice RC1 станет хорошим выбором при поиске робот-пылесоса для дома, автоматизировав и упростив процесс поддержания чистоты пола. Расписание уборки, приложение на русском языке, поддержка голосовых помощников, влажный режим уборки, пульт ДУ, набор расходников в комплекте, аккуратное внешнее исполнение.
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