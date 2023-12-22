Робот-пылесос с влажной уборкой и поддержкой Алисой. Обзор TopDevice RC1

Изучаемый сегодня робот пылесос TopDevice RC1 поддерживает влажную и сухую уборку с мощностью до 850 Па. Эта модель оснащена продвинутой системой позиционирования с гироскопом, многоступенчатой фильтрацией с HEPA. Поддерживает уборку по расписанию, управление со смартфона и интеграцию в систему умного дома с голосовым помощником.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением пылесоса и данным по техническим характеристикам. Все данные приведены на русском языке, есть QR-код для загрузки приложения.

Комплект включает контейнер для влажной уборки, две салфетки из микрофибры, четыре пары кисточек, дополнительный фильтр, щетку для чистки, пульт ДУ с батарейками, док-станцию, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен робот-пылесос в корпусе традиционной формы для такого типа устройств, без выступающих элементов на крышке. В оформлении преимущественно белый цвет.

На лицевой стороне подпружиненный бампер с размещенными в них датчиками, определяющими расстояние до стен и предметов на полу.

Группа кнопок управления со светодиодной индикацией на крышке. С помощью них можно остановить и запустить уборку, принудительно отправить пылесос на зарядку.

Также модель комплектуется пультом ДУ, который может также использоваться для ручного выбора направления движения по полу.

Большая часть площади верхней грани — это крышка, скрывающая отсек с контейнером для сбора сухих загрязнений. Для удобного извлечения предусмотрели складываемую ручку.

Емкость для сбора сухих загрязнений составляет 600 мл. На боковой грани выпускной HEPA-фильтр. В комплекте предусмотрели сменный.

Для влажной уборки предусмотрен съемный блок с резервуаром объемом 180 мл. На внутреннюю сторону которого ставятся салфетки из микрофибры.

Основание у TopDevice RC1 из износоустойчивого пластика черного цвета. За перемещение по полу отвечают два колеса на пружинных подвесах. Дополнены они поворотным роликом в центральной части. Справа и слева ставятся щетки с кисточками. По периметру распределены датчики определения высоты.

Сопло без вращающегося валика, это сопло с направляющей резиновой шторкой. При движении щетки по краям направляют все загрязнения в него.

Софт

Напольная станция на которой пылесос будет парковаться после завершения уборки на время ожидания и на ней же будет проводиться сеанс зарядки.TopDevice RC1 оснащен модулем Wi-Fi используемым для соединения с домашней сетью и последующего управления со смартфона. Взаимодействие идет через приложение Smart Life, объединяющего различные типы устройств и элементов умного дома. Интерфейс на русском языке.

В окне управления выводится текущее состояние, сводная информация по последней уборке, кнопки смены режимов уборки (случайный, интеллектуальный, вдоль стенок, влажная уборка).

Выводится примерная карта помещения с оценкой области и времени затраченного на уборку.

Доступен инструмент расписания уборки. Выбирается время, частота повтора, вывод уведомления при начале и необходимый режим.

Контроль состояния расходников и примерное время до замены. Это фильтр, боковые щетки и салфетка. Жестких требований по замене нет, это рекомендательная информация и ее можно сбросить.

Умный дом Яндекс

Общие настройки, распределение доступа с членами семьи, создание сценариев в связке с другими устройствами. Обновление прошивки.TopDevice RC1 поддерживает интеграцию с виртуальным помощниками Алиса, Маруся и Сбер. Мы проверяли работу с Алисой, работало все корректно, отправляемые команды выполнялись.

В окне управления можно запустить и остановить уборку, задать расписание. Есть список с примерами команд.

Тесты

Основное время робот-пылесос работал в режиме сухой уборки в частном доме. Половое покрытие с ламинатом и плиткой. Данная модель может эксплуатироваться на разном покрытии, включая ковры с небольшим ворсом. Запускать уборку можно вручную, с помощью пульта, приложения, голосом или задав расписание. Последний вариант позволяет выбирать время когда дома никого нет и уборка не будет мешать домочадцам.

Качество уборки хорошее, эффективно собирает сухие загрязнения, волосы животных и пыль. При этом за счет многоступенчатой системы фильтрации при уборке она не поднимает пыль в воздух. Регулярное же проведение уборки заметно сокращает необходимость ручной уборки, что особенно актуально при наличии домашних животных.

В автоматическом режиме проходит всю площадь комнат змейкой, не отставляя пропущенных участков. За счет отсутствия выступающих элементов на крышке свободно проходит вдоль кроватей и мебели. По стенам, горшкам с растениями и декору на полу не ударял.

Влажная уборка проводится равномерной подачей воды из резервуара, но из-за того что тут нет отдельной помпы, регулировать этот объем возможности нет. Данный режим использовали не часто, как и у других гибридных моделей полноценно отказаться от влажной уборки не дает.

Итоги

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 4400 мАч. На автоматическом режиме уборке этого хватало на уборку трех комнат. После завершения уборки всегда возвращался на док-станцию.TopDevice RC1 станет хорошим выбором при поиске робот-пылесоса для дома, автоматизировав и упростив процесс поддержания чистоты пола. Расписание уборки, приложение на русском языке, поддержка голосовых помощников, влажный режим уборки, пульт ДУ, набор расходников в комплекте, аккуратное внешнее исполнение.