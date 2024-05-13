Недорогой вертикальный пылесос 2-в-1. Обзор TopDevice SV1…

Поставляются в коробке вертикальной формы, выполненной из плотного картона. На лицевой стороне схематичное изображение, логотип бренда и общая информация по характеристикам. Комплект включает напольную насадку, моторный блок, телескопическую ручку, щелевую насадку, руководство пользователя.
Корпус торпедообразной формы. Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности преимущественно матовые, не подвержены загрязнению пальцами и не выскальзывает из рук при уборке.
Состоит из моторного блока и полностью отделяемого мусоросборника. Емкость для сбора объемом 600 мл. Внутри находится моющийся HEPA-фильтр.
Полукруглая ручка с широким хватом, в ее основании расположен тумблер питания. И чуть отступя от нее защелка, которая удерживает мусоросборник. На внутренней стороне ручки есть крючок с помощью него можно будет подвесить на крючке.
Длина питающего кабеля 5 метров и это позволяет свободно перемещаться по комнате, без необходимости переключения между розетками.
На верхней грани у TopDevice SV1 паз в который устанавливается телескопическая труба с ручкой. Выполнена она из алюминия, ручка пластиковая.
В основании моторного блока ставится напольная насадка при помощи шарнира, с двумя степенями свободы. Можно поворачивать относительно корпуса, наклонять в стороны и вперед-назад. Перемещение по полу упростит пара роликов.
Помимо нее в набор входит щелевая насадка. Традиционное исполнение с заостренным носиком для доступа к труднодоступных участком и сбора загрязнений вдоль углов.
Для уборки пола уже ставим основную напольную насадку и удлинительную штангу. Перемещается по полу свободно, профиль у насадки невысокий проходит свободно вдоль шкафов и мебели.
Мощность установленного здесь двигателя 600 Вт, мощность всасывания составляет 260 Вт. Есть защита от перегрева. Шум во время уборки издает умеренный. Проблем в эксплуатации замечено не было.