Недорогой вертикальный пылесос 2-в-1. Обзор TopDevice SV1…

Вертикальные пылесосы сейчас стали наиболее востребованными, они удобны в работе и при этом компактны. А изучаемая сегодня линейка TopDevice SV1 универсальна, его можно использовать не только для борьбы с пылью на полу, но и на мебели, в самых отдаленных углах и даже в автомобиле.

Комплектация

Поставляются в коробке вертикальной формы, выполненной из плотного картона. На лицевой стороне схематичное изображение, логотип бренда и общая информация по характеристикам. Комплект включает напольную насадку, моторный блок, телескопическую ручку, щелевую насадку, руководство пользователя.

TopDevice SV1 обзор

Внешний вид

У нас три варианта исполнения данного пылесоса, отличия между ними заключаются в цветовой схеме оформления корпуса и напольной насадки.

Корпус торпедообразной формы. Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности преимущественно матовые, не подвержены загрязнению пальцами и не выскальзывает из рук при уборке.

Состоит из моторного блока и полностью отделяемого мусоросборника. Емкость для сбора объемом 600 мл. Внутри находится моющийся HEPA-фильтр.

Полукруглая ручка с широким хватом, в ее основании расположен тумблер питания. И чуть отступя от нее защелка, которая удерживает мусоросборник. На внутренней стороне ручки есть крючок с помощью него можно будет подвесить на крючке.

Длина питающего кабеля 5 метров и это позволяет свободно перемещаться по комнате, без необходимости переключения между розетками.

На верхней грани у TopDevice SV1 паз в который устанавливается телескопическая труба с ручкой. Выполнена она из алюминия, ручка пластиковая.

В основании моторного блока ставится напольная насадка при помощи шарнира, с двумя степенями свободы. Можно поворачивать относительно корпуса, наклонять в стороны и вперед-назад. Перемещение по полу упростит пара роликов.

Помимо нее в набор входит щелевая насадка. Традиционное исполнение с заостренным носиком для доступа к труднодоступных участком и сбора загрязнений вдоль углов.

Тесты

Управление пылесосом простое, достаточно просто включить тумблер питания и выключить по завершению уборки. В зависимости от того что требуется убрать пылесос можно по-разному скомпоновать. Для уборки мебели, салона автомобиля или сборе мелких загрязнений в локальном участке можно использовать только основную часть со щелевой насадкой или без нее. Легкий и компактный вариант компоновки.

Для уборки пола уже ставим основную напольную насадку и удлинительную штангу. Перемещается по полу свободно, профиль у насадки невысокий проходит свободно вдоль шкафов и мебели.

Итоги

Мощность установленного здесь двигателя 600 Вт, мощность всасывания составляет 260 Вт. Есть защита от перегрева. Шум во время уборки издает умеренный. Проблем в эксплуатации замечено не было.TopDevice SV1 – недорогой вертикальный пылесос 2-в-1. Длинный кабель питания, две насадки в комплекте, эффективная система фильтрации, защита от перегрева, простая очистка контейнера.