Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H

Сегодня в центре внимания у нас 32-дюймовый телевизор с безрамочным дизайном TopDevice TDTV32CN04H, анонсированный не так давно и уже доступный для российских пользователей. Из особенностей отмечаются разрешение HD Ready, акустика Dolby Audio, продвинутый пульт управления, актуальный набор интерфейсных разъемов, а также поддержка цифрового и спутникового телевидения.

TopDevice TDTV32CN04H

Комплектация

TopDevice TDTV32CN04H

Упакован в коробку из плотного картона с боковыми ручками, упрощающими переноску. Комплект включает кабель питания, ножки и винты для их фиксации, пульт и батарейки, а также документацию на русском языке.

TopDevice TDTV32CN04H

TopDevice TDTV32CN04H обзор

Внешний вид

У телевизора современный и актуальный внешний вид без броских элементов оформления. Здесь безрамочный дизайн, с неактивной зоной экрана не превышающей одного сантиметра.

TopDevice TDTV32CN04H

По центру нижней грани блок ИК-приемника и светодиодный индикатор активности. Он комплектуется пультом управления с кнопками для быстрого доступа к сервисам.

TopDevice TDTV32CN04H

Задняя панель телевизора выполнена с сочетанием пластика и металла. Общая конструкция жесткая, собран качественно.

TopDevice TDTV32CN04H

В центре блок в котором сосредоточены элементы платформы и управляющие элементы. Вентиляционные отверстия для пассивного отвода тепла.

TopDevice TDTV32CN04H

Есть поддержка установки на VESA-100 кронштейн. Штатный же набор предполагает установку на пару пластиковых ножек в минималистичном дизайне. С учетом габаритов и небольшого веса, TopDevice TDTV32CN04H стоит на них устойчиво.

TopDevice TDTV32CN04H

Набор разъемов сосредоточен на правой грани. Тут два USB, которые можно использовать для подключения внешнего накопителя или адаптера беспроводной клавиатуры с тачпадом, два вида входов для телевизионной антенны, три HDMI, композитные входы, вход для коаксильного кабеля, аудиовыход.

TopDevice TDTV32CN04H

Несмотря на доступный ценник этот телевизор поддерживает HDMI ARC, позволяя использовать совместное управление совместимых устройств, например, саундбара или игровой консоли, включая и управляя с одного устройства сразу группой.

TopDevice TDTV32CN04H

Эта модель поддерживает подключение к спутниковому и цифровому телевидению. Есть встроенный декодер DVB-T2/C/S2. Мы проверяли как с базовым комплектом каналов, так и несколькими российскими провайдерами.

TopDevice TDTV32CN04H

Оснащен встроенной акустической группой, состоящей из двух динамиков по 10 Вт каждый, поддерживающий эквалайзер и Dolby Audio. Качество звучания хорошее, в домашних условиях можно обойтись без дополнительной внешней акустики.

Экран и оснащение

Оснащен TopDevice TDTV32CN04H матрицей с диагональю 32-дюйма. Разрешение HD+ (1366х768 пикселей). Согласно проведенным замерам при помощи калибратора в пике его яркость достигала 210 кд/м2. Подсветка равномерна, при выводе изображения с преобладанием темных цветов областей с засветами замечено не было.

TopDevice TDTV32CN04H

За время тестовой эксплуатации на нем мы смотрели фильмы и сериалы, а также подключали игровую консоль. Работало корректно, изображение хорошо читаемо под разными углами наклона.

TopDevice TDTV32CN04H

В наборе настроек доступны регулировки цветового баланса, яркости и других параметров вывода изображения.

TopDevice TDTV32CN04H

Эта модель не использует Smart TV функционал, для ввода изображения используется один из трех HDMI, антенные гнезда с встроенным ТВ-тюнером или набор аналоговых разъемов.

TopDevice TDTV32CN04H

Установленная здесь платформа демонстрировала быстрый холодный старт и отсутствие зависаний во время работы.

Итоги

В итоге получаем хороший вариант при поиске телевизора для спальни или кухни. TopDevice TDTV32CN04H предлагает актуальный набор портов ввода и вывода, акустику Dolby Atom, матрицу с широкими углами обзора и безрамочный дизайн.
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