Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H

Сегодня в центре внимания у нас 32-дюймовый телевизор с безрамочным дизайном TopDevice TDTV32CN04H, анонсированный не так давно и уже доступный для российских пользователей. Из особенностей отмечаются разрешение HD Ready, акустика Dolby Audio, продвинутый пульт управления, актуальный набор интерфейсных разъемов, а также поддержка цифрового и спутникового телевидения.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с боковыми ручками, упрощающими переноску. Комплект включает кабель питания, ножки и винты для их фиксации, пульт и батарейки, а также документацию на русском языке.

TopDevice TDTV32CN04H обзор

Внешний вид

У телевизора современный и актуальный внешний вид без броских элементов оформления. Здесь безрамочный дизайн, с неактивной зоной экрана не превышающей одного сантиметра.

По центру нижней грани блок ИК-приемника и светодиодный индикатор активности. Он комплектуется пультом управления с кнопками для быстрого доступа к сервисам.

Задняя панель телевизора выполнена с сочетанием пластика и металла. Общая конструкция жесткая, собран качественно.

В центре блок в котором сосредоточены элементы платформы и управляющие элементы. Вентиляционные отверстия для пассивного отвода тепла.

Есть поддержка установки на VESA-100 кронштейн. Штатный же набор предполагает установку на пару пластиковых ножек в минималистичном дизайне. С учетом габаритов и небольшого веса, TopDevice TDTV32CN04H стоит на них устойчиво.

Набор разъемов сосредоточен на правой грани. Тут два USB, которые можно использовать для подключения внешнего накопителя или адаптера беспроводной клавиатуры с тачпадом, два вида входов для телевизионной антенны, три HDMI, композитные входы, вход для коаксильного кабеля, аудиовыход.

Несмотря на доступный ценник этот телевизор поддерживает HDMI ARC, позволяя использовать совместное управление совместимых устройств, например, саундбара или игровой консоли, включая и управляя с одного устройства сразу группой.

Эта модель поддерживает подключение к спутниковому и цифровому телевидению. Есть встроенный декодер DVB-T2/C/S2. Мы проверяли как с базовым комплектом каналов, так и несколькими российскими провайдерами.

Экран и оснащение

Оснащен встроенной акустической группой, состоящей из двух динамиков по 10 Вт каждый, поддерживающий эквалайзер и Dolby Audio. Качество звучания хорошее, в домашних условиях можно обойтись без дополнительной внешней акустики.Оснащен TopDevice TDTV32CN04H матрицей с диагональю 32-дюйма. Разрешение HD+ (1366х768 пикселей). Согласно проведенным замерам при помощи калибратора в пике его яркость достигала 210 кд/м2. Подсветка равномерна, при выводе изображения с преобладанием темных цветов областей с засветами замечено не было.

За время тестовой эксплуатации на нем мы смотрели фильмы и сериалы, а также подключали игровую консоль. Работало корректно, изображение хорошо читаемо под разными углами наклона.

В наборе настроек доступны регулировки цветового баланса, яркости и других параметров вывода изображения.

Эта модель не использует Smart TV функционал, для ввода изображения используется один из трех HDMI, антенные гнезда с встроенным ТВ-тюнером или набор аналоговых разъемов.

Итоги

Установленная здесь платформа демонстрировала быстрый холодный старт и отсутствие зависаний во время работы.В итоге получаем хороший вариант при поиске телевизора для спальни или кухни. TopDevice TDTV32CN04H предлагает актуальный набор портов ввода и вывода, акустику Dolby Atom, матрицу с широкими углами обзора и безрамочный дизайн.