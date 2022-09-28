Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение

Модели телевизоров Toshiba 8900KE, представленные на российском рынке в марте 2022 года, завоевывают сердца потребителей благодаря сочетанию технологий, обеспечивающих качество изображения премиум-класса. Пиксели с независимой подсветкой, точность цветопередачи, возможности масштабирования до уровня 4K – неполный перечень характеристик, отвечающих за уникальную красоту картинки от Toshiba 8900KE. Рассмотрим, из каких компонентов состоит фундамент для воспроизведения видео высшей пробы.

Телевизоры Toshiba 8900KE с диагональю 65 дюймов оснащены OLED-дисплеем (4K ULTRA HD). Дисплей OLED объединяет более 8 миллионов светодиодов с индивидуальной подсветкой. Они гарантируют реалистичность цветов, среди которых особое значение приобретает черный. Не темно-серый, не графитовый, не черновато-синий, а бездонный, совершенно черный цвет, который достигается за счет полного отключения каждого пикселя, а не снижения их яркости.

Специальный чип HDR10+ – еще один незаменимый элемент в формуле зрелищности Toshiba 8900KE. Поддержка стандарта HDR10+ означает, что динамические метаданные устройства позволяют автоматически настраивать уровень яркости. Искажения исключены: зритель увидит ровно то, что видел перед собой производитель контента. Кстати, если входящий сигнал не является 4K, технология 4K AI Upscale усовершенствует исходящее изображение до уровня 4K.

Еще одна составляющая – REGZA Graphics Engine 4k PRO, флагманский 4K-процессор с поддержкой искусственного интеллекта, разработанный экспертами подразделения Toshiba TV. Процессор производит анализ картинки и оптимизирует ее в режиме реального времени. Эффект усиливается с помощью технологии Al Picture Optimizer. Она мгновенно оценивает характер кадра и относит его к одному из 11 сценариев, включающих портреты, улицы, снег, внутреннее освещение и т. д. После этого Al Picture Optimizer подбирает требуемое качество и «дорабатывает» изображение в соответствии с ним.

Минус синий – плюс для телевизора? Так и есть, пониженный уровень излучения искусственного синего света по сравнению с обычными ЖК-телевизорами – несомненное преимущество модели. Технология Dolby Vision IQ в Toshiba 8900KE также является залогом приятного просмотра. Встроенные интеллектуальные датчики освещения помогают распознать темные и светлые элементы изображения и регулировать яркость транслируемого потока для комфорта глаз.

Показательно, что в стремлении передать изображение, от которого захватывает дух, создатели Toshiba 8900KE не остановились на внутреннем наполнении модели. Ультратонкая металлическая рамка толщиной 4,9 мм дает зрителю возможность разместить телевизор вплотную к стене и не волноваться по поводу собственного местоположения. Изображение останется четким, точным и красочным даже для тех, кому не достались центральные места перед экраном. Пиксели OLED-дисплеев излучают свет во всех направлениях, что обеспечивает очень широкие углы обзора.И все это – только о картинке. Отдельного внимания требуют объемное звучание Dolby Atmos, функция голосового управления, режим с низкой задержкой передачи сигнала (ALLM), операционная система VIDAA U5.0 и многое другое. Toshiba 8900KE – абсолютно новое изображение, созданное на базе перспективных разработок. Более того, это комплекс технических характеристик, которые не просто служат дополнением к первоклассной картинке, но способны бороться за внимание зрителя – удивляя, вдохновляя, притягивая.