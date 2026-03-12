Обзор игры John Carpenter's Toxic Commando. Зрелищный PVE зомби-шутер

Сегодня состоялся релиз кооперативного PVE-шутера от Saber Interactive - John Carpenter's Toxic Commando. Проект стал идейным продолжением World War Z и опыт по корректному матчмейкингу, реиграбельности игр подобного жанра, а также зрелищности у студии есть. Большие орды зомби и мутантов, которые бегут на команду игроков, создают стены из своих тел, создают гнетущую атмосферу и в целом придают происходящему. При чем забегая вперед, здесь взяты механики еще и их проекта Snowrunner. Кооперативные шутеры с зомби в разное время набирали и теряли популярность, но сама тема всегда будет привлекать к себе внимание при должной проработке и наличии харизмы у проекта. А если брать опыт Warhammer 40000 Space Marine 2 все шансы на то что игра станет культовой есть. У меня же была возможность принять участие в закрытом запуске для прессы и основной опыт был получен до выхода патча первого дня.

Хоть и сюжет в подобных проектах не главное, но он задает общий тон происходящему. Здесь он подается с должным уровнем эпичности и юмора. Разделен он на набор заданий, распределенных по трем актам. Прохождение миссии открывает доступ к следующей и в финале игроков будет ждать масштабная развязка. Анимационные ролики перед началом и в конце, а также опциональные во время прохождения. При этом вникать в сюжет необходимости особой нет, герои – наемники и их задача выполнять поставленную перед ними цель.

На выбор предлагается четыре класса: штурмовик, медик, оператор и защитник. При игре с ботами собираются все четыре класса, сами же игроки могут выбирать любой. Можно выходить с четырьмя медиками или четырьмя штурмовиками. Но такой подход не рационален, особенно при игре на высокой сложности. Перекос в лечение приводит к проседанию урон, перекос в урон приведет к проблемам с выживанием. Поэтому в идеале балансировать, часть отвечает за лечение и создание защитного купола, а другого выдает в массовые скопления врагов мощный разовый урон.

Для каждого из классов в John Carpenter's Toxic Commando доступна прокачка до 40 уровня. В панели навыков предлагается четыре варианта основного классового умения. Очки распределяются на выбор пассивных умений или улучшение классового. Максимальный уровень прокачки не позволит открыть сразу все, нужно выбирать между индивидуальным улучшением или полезными умениями для своей группы. Лучше конечно класс открывается по мере прокачки, на старте возможности сильно ограничены. Сама система позволяет перед стартом перенести очки, отключить умение и выбрать другое, без дополнительного расходования ресурсов.

Штурмовик – носит много патронов и использует массовый удар по площади,

Медик – носит до 4 аптечек (у всех остальных 1), лечит в круге союзников,

Оператор – запускает дрон для быстрой раздачи высокого урона, полезен для против сильных противников,

Защитник – создает защитный барьер и может увеличить здоровье союзникам, создав дополнительную защиту.

Большое внимание уделено оружию. Здесь несколько типов, каждое из них имеет общий процесс прокачки. Три основных уровня, которые влияют на урон и еще имеется три уровня престижа. Престиж открывает анимационные варианты камуфляжа. Для оружия доступна система с модулями, установка их как повышает параметры, так и ухудшает часть из них. Индивидуальная настройка под свой стиль игры. Стрельба ощущается реалистичной, разные типы дают свои особенности.

Конечно есть система кастомизации не только внешнего вида оружия. Но и самих персонажей, можно покупать головной убор и основной костюм. Для этого затрачиваются ресурсы, собираемые на карты. При прохождении на высоких уровнях сложности проблем с набором нужного количества ресурсов не будет, система достаточно лояльна.

Я не зря вначале вспомнил такие проекты как Snowrunner, Expeditions и Roadcraft. По карте можно перемещаться не только пешим способом, но и использовать транспорт. Разные его виды с разным набором дополнительного умения. Скорая лечит, полицейская используется как разовая приманка со взрывом, внедорожник с лебедкой. И здесь отлично проработана физика, машины не ощущаются декорацией для галочки, они могут застревать в грязи, разрушать отдельные типы объектов и дать преимущества во время сражений если использовать их с умом. Машины повреждаются, расходуют топливо. В некоторых миссиях транспорт становится основой для выполнения задания.

На старте было доступно четыре уровня сложности. Повышенные уровни дают больше наград, опыта, но и потребуют больше ловкости и силы для выполнения. Сам разработчик John Carpenter's Toxic Commando в описании к уровням сложности дает общие рекомендации по классовому уровню и уровню оружия. После примерно 3-4 дней я уже хорошо освоился и чаще всего играл на максимальной сложности. На ней больше полчища нежити и больше напряжения во время прохождения, а как следствие эмоций от происходящего.

Структура миссии включает основной набор заданий, которые с каждым входом могут меняться по точке расположения для выполнения и некоторых требований. Так повторные прохождения будут надоедать меньше. Выполнять можно пробовать сразу целенаправленно, но элемент исследования здесь не менее важен. В частности для этапов с обороной точки не лишним будет собрать на карте ремонтный ресурс для защитных сооружений, открытия пушек и минометов. Часть из них будут отмечены на карте, но большая представлена вопросами и конкретное содержимое на точке будет доступна только при детальном исследовании. Легкой прогулкой такое исследование не станет, все точки интереса наполнены мини боссами и зомби. Некий баланс сил соблюдать будет нужно.

Собственно основа геймплея как раз многопользовательский PVE. Очистка карты от полчищ зомби и боссов. При этом хаос будет преследовать команду всегда, на ранее зачищенных точках со временем будут появляться противники повторно. Во время элементов с защиты точки на игроков будут бежать полчища, которые можно поливать с пулеметов и накрывать минометами. Все это в окружении без цветастых элементов с физикой грязи и реалистичными объектами.

Не обойдется и без критики с моей стороны. Отмечу поведение ботов, их будет тут до трех в зависимости от количества живых игроков. Они часто мелькают перед прицелом принимая на себя урон, медлительны в выполнении команд по открытию защитных сооружений и теряются при массовых сражениях. Редко используют классовые умения, но при этом при аккуратной игре пройти с ними можно и высокий уровень сложности. В остальном проблем не было даже с учетом, что это была предрелизная сборка игры.

Итоги

John Carpenter's Toxic Commando – хорошо собранный PVE-шутер на четырех игроков с хорошо знакомыми механиками, но и своими точечными улучшениями, придающими проектами уникальность и зрелищность. Игра может подарить массу положительных эмоций от прохождения в компании друзей девяти миссий, при этом зная подход Saber Interactive можно ожидать длительную и качественную поддержку проекта дополнительным контентом. Напряженные сражения с полчищами зомби и сильными противниками, зрелищные сцены в начале и конце заданий, продвинутая система взаимодействия с транспортом, четыре класса с системой выбора умений, кастомизация оружия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".