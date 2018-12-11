Обзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкой

Механические клавиатуры, выполненные в дизайне «скелетон» сейчас в тренде. Тестируемая сегодня Trust CADA GXT 890 относится именно к такому типу. Новинка оснащена линейными переключателями Outemu-Red с ресурсом в 50 миллионов кликов. Помимо этого, поддерживается настройка при помощи программного обеспечения, реализована система дублирования и оснащена многоцветной настраиваемой подсветкой.

Trust CADA GXT 890 обзор

На момент публикации её средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 7990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. В комплекте покупатель получает набор документации.

Внешний вид

Лицевая панель Trust CADA GXT 890 выполнена из цельной металлической пластины со шлифованными боковыми гранями. Поверхность металла не подвержена загрязнению и повреждению.

Внутренняя часть пластиковая. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Выполнена в дизайне «скелетон».

Корпус переключателей приподнят относительно рабочей плоскости. Пространство между кнопками подсвечивается заполняющей подсветкой.

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические символы расположены под латинскими. Латиница ярче.

Каждый кейкап подсвечивается независимо, владелец сможет выбирать между большим количеством эффектов свечения и создавать собственные сценарии.

Доступен традиционный набор клавиш c цифровым блоком. Отдельных макро и медиа у Trust CADA GXT 890 клавиш нет.

В правом углу расположен блок светодиодных индикаторов. Каждый индикатор с соответствующей маркировкой.

SHIFT полноразмерный, ENTER однорядный. Кнопка F1 расположена над кнопкой 2.

Общие габариты составляют 152 x 459 x 42 мм при общем весе в 1027 граммов. Снизу пять резиновых ножек и наклейка с техническими данными.

Есть возможность изменения угла наклона при помощи пары откидных ножек. В двух положениях клавиатура на ровной поверхности стоит устойчиво.

Широкой подставки под запястья в этой клавиатуре нет. По центру подсвечиваемый красным цветом логотип производителя.

Подсветка в Trust CADA GXT 890

Подключается при помощи кабеля длиной 1.6 метра. На конце фигурный коннектор и ферритовый фильтр.

Софт

На официальном сайте доступна утилита управления клавиатурой Trust CADA GXT 890. В главном окне выведено три профиля настроек, изображение клавиатуры, частота опроса, а также окно работы с подсветкой.

Выбрав любую из клавиш, есть возможность задать действие, выбрать макрос или задать функцию мультимедиа.

Настройка Trust CADA GXT 890

Активировав опцию подсветки, предлагается выставить уровень яркости, скорость и направление эффекта. 18 готовых сценариев и опция ручного сценария.

Тесты

В Trust CADA GXT 890 установлены переключатели Outemu Red. Линейные механические переключатели с усилием 50G. Ход до точки срабатывания 2мм, полный ход 4 мм. Заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Как можно видеть по характеристикам, они максимально близки к CHERRY MX RED. Шум во время нажатий умеренный.

Тест переключателей Outemu Red в Trust CADA GXT 890

Эргономика хорошая. Клавиши высокие. Ладони во время работы опираются на поверхность стола, выраженной подставки под запястья нет. Раскладка клавиш стандартная. Кейкапы с небольшим углублением по центру.

Итоги по Trust CADA GXT 890

Корпус клавиатуры монолитен. Стоит устойчиво. При резких нажатиях не продавливается и не дребезжит. Подойдет для сетевых шутеров, требующих быстрой реакции, а также набора больших объемов текста. Поддерживаются Anti-ghosting и NKRO.Trust CADA GXT 890 – современная механическая клавиатура, оснащенная линейными переключателями и многоцветной подсветкой. К её сильным сторонам отнесем поддержку программного обеспечения, металлический корпус, высокое качество исполнения, NKRO режим. Не устроить могут отсутствие выраженной подставки под запястья и меньший уровень яркости подсветки у кириллических символов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".