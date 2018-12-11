Обзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкой

2018-12-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust CADA GXT 890; [372]
Механические клавиатуры, выполненные в дизайне «скелетон» сейчас в тренде. Тестируемая сегодня Trust CADA GXT 890 относится именно к такому типу. Новинка оснащена линейными переключателями Outemu-Red с ресурсом в 50 миллионов кликов. Помимо этого, поддерживается настройка при помощи программного обеспечения, реализована система дублирования и оснащена многоцветной настраиваемой подсветкой.

Trust CADA GXT 890

На момент публикации её средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 7990 рублей.

Trust CADA GXT 890 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. В комплекте покупатель получает набор документации.

Trust CADA GXT 890

Внешний вид

Лицевая панель Trust CADA GXT 890 выполнена из цельной металлической пластины со шлифованными боковыми гранями. Поверхность металла не подвержена загрязнению и повреждению.

Trust CADA GXT 890

Внутренняя часть пластиковая. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Выполнена в дизайне «скелетон».

Trust CADA GXT 890

Корпус переключателей приподнят относительно рабочей плоскости. Пространство между кнопками подсвечивается заполняющей подсветкой.

Trust CADA GXT 890

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические символы расположены под латинскими. Латиница ярче.

Trust CADA GXT 890

Каждый кейкап подсвечивается независимо, владелец сможет выбирать между большим количеством эффектов свечения и создавать собственные сценарии.

Trust CADA GXT 890

Доступен традиционный набор клавиш c цифровым блоком. Отдельных макро и медиа у Trust CADA GXT 890 клавиш нет.

Trust CADA GXT 890

В правом углу расположен блок светодиодных индикаторов. Каждый индикатор с соответствующей маркировкой.

Trust CADA GXT 890

SHIFT полноразмерный, ENTER однорядный. Кнопка F1 расположена над кнопкой 2.

Trust CADA GXT 890

Общие габариты составляют 152 x 459 x 42 мм при общем весе в 1027 граммов. Снизу пять резиновых ножек и наклейка с техническими данными.

Trust CADA GXT 890

Есть возможность изменения угла наклона при помощи пары откидных ножек. В двух положениях клавиатура на ровной поверхности стоит устойчиво.

Trust CADA GXT 890

Широкой подставки под запястья в этой клавиатуре нет. По центру подсвечиваемый красным цветом логотип производителя.

Trust CADA GXT 890

Подключается при помощи кабеля длиной 1.6 метра. На конце фигурный коннектор и ферритовый фильтр.

Подсветка в Trust CADA GXT 890

Софт

Trust CADA GXT 890

На официальном сайте доступна утилита управления клавиатурой Trust CADA GXT 890. В главном окне выведено три профиля настроек, изображение клавиатуры, частота опроса, а также окно работы с подсветкой.

Trust CADA GXT 890

Выбрав любую из клавиш, есть возможность задать действие, выбрать макрос или задать функцию мультимедиа.

Trust CADA GXT 890

Trust CADA GXT 890

Активировав опцию подсветки, предлагается выставить уровень яркости, скорость и направление эффекта. 18 готовых сценариев и опция ручного сценария.

Настройка Trust CADA GXT 890

Тесты

В Trust CADA GXT 890 установлены переключатели Outemu Red. Линейные механические переключатели с усилием 50G. Ход до точки срабатывания 2мм, полный ход 4 мм. Заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Как можно видеть по характеристикам, они максимально близки к CHERRY MX RED. Шум во время нажатий умеренный.

Trust CADA GXT 890

Эргономика хорошая. Клавиши высокие. Ладони во время работы опираются на поверхность стола, выраженной подставки под запястья нет. Раскладка клавиш стандартная. Кейкапы с небольшим углублением по центру.

Тест переключателей Outemu Red в Trust CADA GXT 890

Корпус клавиатуры монолитен. Стоит устойчиво. При резких нажатиях не продавливается и не дребезжит. Подойдет для сетевых шутеров, требующих быстрой реакции, а также набора больших объемов текста. Поддерживаются Anti-ghosting и NKRO.

Итоги по Trust CADA GXT 890

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrust CADA GXT 890 – современная механическая клавиатура, оснащенная линейными переключателями и многоцветной подсветкой. К её сильным сторонам отнесем поддержку программного обеспечения, металлический корпус, высокое качество исполнения, NKRO режим. Не устроить могут отсутствие выраженной подставки под запястья и меньший уровень яркости подсветки у кириллических символов.
Trust CADA GXT 890 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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