Обзор Trust GXT 860 Thura. Полумеханическая клавиатура с подсветкой

2019-06-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 860 Thura; [203]
Сегодня в центре внимания у нас будет полумеханическая клавиатура Trust GXT 860 Thura. Для нее заявлены 9 режимов работы подсветки, съемная подставка под запястья, поддержка игрового режима, технология устранения фиктивных нажатий и 12 клавиш управления медиафункциями.

Trust GXT 860 Thura

В российских магазинах она доступна со средней стоимостью в 3990 рублей.

Trust GXT 860 Thura обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает съемную подставку, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Trust GXT 860 Thura

Внешний вид

Верхняя панель Trust GXT 860 Thura выполнена из металла. Она придает общую жесткость конструкции.

Trust GXT 860 Thura

По периметру корпуса прозрачный кант. Внешний вид агрессивный, четко позиционируя направленность на игровую аудиторию.

Trust GXT 860 Thura

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Колпачки из пластика с матовым покрытием, по центру углубление.

Trust GXT 860 Thura

Сами колпачки находятся в приподнятом состоянии относительно рабочей плоскости. За счет этого создается эффект свечения окружающего пространства.

Trust GXT 860 Thura

В память клавиатуры записано девять различных сценариев работы подсветки. Переключаться между которыми можно с помощью комбинаций клавиш.

Trust GXT 860 Thura

Также можно изменять яркость подсветки. Часть клавиш задействованы под дополнительные команды управления воспроизведения мультимедийного контента.

Trust GXT 860 Thura

Символы нанесены методом лазерной гравировки. Шрифт хорошо разборчив и читаемый.

Trust GXT 860 Thura

В верхнем правом углу выведены четыре светодиодных индикатора, отображающие рабочие режимы и статус.

Trust GXT 860 Thura

На основании Trust GXT 860 Thura есть несколько дренажных отверстий для отвода случайно пролитой жидкости.

Trust GXT 860 Thura

Несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение при размещении на столе. С помощью откидных ножек меняется угол наклона.

Trust GXT 860 Thura

Подключается с помощью кабеля в резиновой оплетке. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов.

Trust GXT 860 Thura

В комплекте с клавиатурой идет съемная подставка под запястья. Она фиксируется двумя защелками.

Trust GXT 860 Thura

Тесты

Trust GXT 860 Thura

Клавиатура не поддерживает дополнительного программного обеспечения, работает сразу после подключения. Управление подсветкой и мультимедиа идет с помощью комбинаций клавиш. Соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

Trust GXT 860 Thura

В Trust GXT 860 Thura используются полумеханические переключатели. Ход до срабатывания около 2мм, полный ход 4 мм. Нажатия со слышимым щелчком, есть внятная тактильная отдача. Распознается до 16 одновременно нажатых клавиш.

Trust GXT 860 Thura

Поддерживается игровой режим с блокировкой WIN. Есть технология нейтрализации фиктивных нажатий. Срабатывают клавиши быстро, позволяя обеспечить должную скорость реакции в динамичных играх.

Trust GXT 860 Thura

Наличие подставки заметно упрощает длительную эксплуатацию, разгружая суставы. Времени на адаптацию много не потребуется.

Trust GXT 860 Thura обзор

Итоги по Trust GXT 860 Thura

Trust GXT 860 Thura выступает недорогой альтернативой игровым клавиатурам с механическими переключателями. Качественная сборка, светодиодная подсветка с разными режимами, алюминиевая пластина, съемная подставка под запястья.

Комментарии и отзывы Trust GXT 860 Thura
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