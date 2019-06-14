Обзор Trust GXT 860 Thura. Полумеханическая клавиатура с подсветкой

Сегодня в центре внимания у нас будет полумеханическая клавиатура Trust GXT 860 Thura. Для нее заявлены 9 режимов работы подсветки, съемная подставка под запястья, поддержка игрового режима, технология устранения фиктивных нажатий и 12 клавиш управления медиафункциями.

Trust GXT 860 Thura обзор

В российских магазинах она доступна со средней стоимостью в 3990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает съемную подставку, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Верхняя панель Trust GXT 860 Thura выполнена из металла. Она придает общую жесткость конструкции.

По периметру корпуса прозрачный кант. Внешний вид агрессивный, четко позиционируя направленность на игровую аудиторию.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Колпачки из пластика с матовым покрытием, по центру углубление.

Сами колпачки находятся в приподнятом состоянии относительно рабочей плоскости. За счет этого создается эффект свечения окружающего пространства.

В память клавиатуры записано девять различных сценариев работы подсветки. Переключаться между которыми можно с помощью комбинаций клавиш.

Также можно изменять яркость подсветки. Часть клавиш задействованы под дополнительные команды управления воспроизведения мультимедийного контента.

Символы нанесены методом лазерной гравировки. Шрифт хорошо разборчив и читаемый.

В верхнем правом углу выведены четыре светодиодных индикатора, отображающие рабочие режимы и статус.

На основании Trust GXT 860 Thura есть несколько дренажных отверстий для отвода случайно пролитой жидкости.

Несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение при размещении на столе. С помощью откидных ножек меняется угол наклона.

Подключается с помощью кабеля в резиновой оплетке. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов.

В комплекте с клавиатурой идет съемная подставка под запястья. Она фиксируется двумя защелками.

Тесты

Клавиатура не поддерживает дополнительного программного обеспечения, работает сразу после подключения. Управление подсветкой и мультимедиа идет с помощью комбинаций клавиш. Соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

В Trust GXT 860 Thura используются полумеханические переключатели. Ход до срабатывания около 2мм, полный ход 4 мм. Нажатия со слышимым щелчком, есть внятная тактильная отдача. Распознается до 16 одновременно нажатых клавиш.

Поддерживается игровой режим с блокировкой WIN. Есть технология нейтрализации фиктивных нажатий. Срабатывают клавиши быстро, позволяя обеспечить должную скорость реакции в динамичных играх.

Trust GXT 860 Thura обзор

Наличие подставки заметно упрощает длительную эксплуатацию, разгружая суставы. Времени на адаптацию много не потребуется.

Итоги по Trust GXT 860 Thura

Trust GXT 860 Thura выступает недорогой альтернативой игровым клавиатурам с механическими переключателями. Качественная сборка, светодиодная подсветка с разными режимами, алюминиевая пластина, съемная подставка под запястья.