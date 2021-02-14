Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами

Сегодня мы рассмотрим такой тип периферии на примере Trust GXT 888 ASSA. Его средняя стоимость составляет 3 700 рублей.
Trust GXT 888 ASSA обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с изображением кейпада и данными по ключевым характеристикам. Стартовый набор включает различную документацию и наклейки с логотипом.
Внешний видПо своей конструкции представляет собой уменьшенную по габаритам клавиатуру. Ее площадь и расположение кнопок рассчитано под свободный доступ к каждой из клавиш без необходимости перемещения руки.
Основным материалом выступает черный матовый пластик. Есть выраженная подставка под запястья с прорезиненной накладкой.
В этой же зоне дополнительная клавиша с увеличенной площадью. Она идет под большой палец, нажимается свободно.
Всего Trust GXT 888 ASSA содержит 30 настраиваемых клавиш. Основная часть расположена в верхней части.
Клавиши промаркированы. Верхний ряд это ESC и F1-F5. До перенастройки эти клавиши выполняют тоже действие, что и на обычной клавиатуре.
Остальные с буквенно-цифровой маркировкой. Они соответствуют левой части клавиш на клавиатуре.
Есть многоцветная подсветка. Она настраиваемая. Символы хорошо читаемы в ночное и дневное время. Также подсвечивается боковые зоны корпуса.
На основании прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. В центре наклейка с техническими данными.
Конструктивно не предусмотрели возможность изменения рабочей плоскости. Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Длина кабеля 1.8 метра.
СофтС официального сайта для Trust GXT 888 ASSA можно загрузить утилиту управления. Поддерживается распределение настроек по разным профилям.
В главном окне выводится карта со всеми 30 клавишами. Каждой из них присваивается действие из списка.
Подробный редактор макросов. Учитываются действия клавиатуры и мышки.
Управление подсветкой. Три эффекта. Скорость и яркость.
Тесты
Оснащен кейпад мембранными переключателями. Нажимаются бесшумно. Ход короткий, сила 35G. Расположение удобное, размещенная на ней ладонь получает полный доступ ко всем из них.
Работать с ней можно в качестве дополнения к основной клавиатуре, получая набор клавиш под макросы. Набора хватает для таких как EVE Online, LineAge 2 и World of Warcraft. Второй вариант — это работа без полноразмерной клавиатуры в паре с мышкой. Мы использовали такую связку в онлайн шутерах. Показала себя она на отлично.