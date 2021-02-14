Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами

Далеко не каждая игровая клавиатура может похвастать дополнительным набором клавиш для распределения макросов. Предлагаемый чаще всего способ с зажатием дополнительной кнопки FN нельзя назвать удобным. Отдельная категория устройств – кейпады, создавалась под решение таких задач, предлагая набор дополнительных клавиш для распределения часто используемых команд и действий.

Trust GXT 888 ASSA

Сегодня мы рассмотрим такой тип периферии на примере Trust GXT 888 ASSA. Его средняя стоимость составляет 3 700 рублей.

Trust GXT 888 ASSA обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением кейпада и данными по ключевым характеристикам. Стартовый набор включает различную документацию и наклейки с логотипом.

Trust GXT 888 ASSA

Внешний вид

По своей конструкции представляет собой уменьшенную по габаритам клавиатуру. Ее площадь и расположение кнопок рассчитано под свободный доступ к каждой из клавиш без необходимости перемещения руки.

Trust GXT 888 ASSA

Основным материалом выступает черный матовый пластик. Есть выраженная подставка под запястья с прорезиненной накладкой.

Trust GXT 888 ASSA

В этой же зоне дополнительная клавиша с увеличенной площадью. Она идет под большой палец, нажимается свободно.

Trust GXT 888 ASSA

Всего Trust GXT 888 ASSA содержит 30 настраиваемых клавиш. Основная часть расположена в верхней части.

Trust GXT 888 ASSA

Клавиши промаркированы. Верхний ряд это ESC и F1-F5. До перенастройки эти клавиши выполняют тоже действие, что и на обычной клавиатуре.

Trust GXT 888 ASSA

Остальные с буквенно-цифровой маркировкой. Они соответствуют левой части клавиш на клавиатуре.

Trust GXT 888 ASSA

Есть многоцветная подсветка. Она настраиваемая. Символы хорошо читаемы в ночное и дневное время. Также подсвечивается боковые зоны корпуса.

Trust GXT 888 ASSA

На основании прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. В центре наклейка с техническими данными.

Trust GXT 888 ASSA

Конструктивно не предусмотрели возможность изменения рабочей плоскости. Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Длина кабеля 1.8 метра.

Софт

С официального сайта для Trust GXT 888 ASSA можно загрузить утилиту управления. Поддерживается распределение настроек по разным профилям.

Trust GXT 888 ASSA

В главном окне выводится карта со всеми 30 клавишами. Каждой из них присваивается действие из списка.

Trust GXT 888 ASSA

Подробный редактор макросов. Учитываются действия клавиатуры и мышки.

Trust GXT 888 ASSA

Управление подсветкой. Три эффекта. Скорость и яркость.

Тесты

Trust GXT 888 ASSA

Оснащен кейпад мембранными переключателями. Нажимаются бесшумно. Ход короткий, сила 35G. Расположение удобное, размещенная на ней ладонь получает полный доступ ко всем из них.

Trust GXT 888 ASSA

Работать с ней можно в качестве дополнения к основной клавиатуре, получая набор клавиш под макросы. Набора хватает для таких как EVE Online, LineAge 2 и World of Warcraft. Второй вариант — это работа без полноразмерной клавиатуры в паре с мышкой. Мы использовали такую связку в онлайн шутерах. Показала себя она на отлично.

Тест шума Trust GXT 888 ASSA

Итоги по Trust GXT 888 ASSA

Trust GXT 888 ASSA – кейпад с 30 дополнительными мембранными клавишами. Эргономичная форма корпуса с подставкой под запястья, компактные габариты, программное обеспечение, управляемая подсветка, кабель в нейлоновой оплетке. Использоваться может как клавиатура для игр, а также в качестве дополнительной панели под макросы. К минусам отнесем отсутствие откидных ножек для регулировки угла наклона.
Комментарии и отзывы Trust GXT 888 ASSA
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