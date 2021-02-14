Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами

Далеко не каждая игровая клавиатура может похвастать дополнительным набором клавиш для распределения макросов. Предлагаемый чаще всего способ с зажатием дополнительной кнопки FN нельзя назвать удобным. Отдельная категория устройств – кейпады, создавалась под решение таких задач, предлагая набор дополнительных клавиш для распределения часто используемых команд и действий.

Trust GXT 888 ASSA обзор

Сегодня мы рассмотрим такой тип периферии на примере Trust GXT 888 ASSA. Его средняя стоимость составляет 3 700 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением кейпада и данными по ключевым характеристикам. Стартовый набор включает различную документацию и наклейки с логотипом.

Внешний вид

По своей конструкции представляет собой уменьшенную по габаритам клавиатуру. Ее площадь и расположение кнопок рассчитано под свободный доступ к каждой из клавиш без необходимости перемещения руки.

Основным материалом выступает черный матовый пластик. Есть выраженная подставка под запястья с прорезиненной накладкой.

В этой же зоне дополнительная клавиша с увеличенной площадью. Она идет под большой палец, нажимается свободно.

Всего Trust GXT 888 ASSA содержит 30 настраиваемых клавиш. Основная часть расположена в верхней части.

Клавиши промаркированы. Верхний ряд это ESC и F1-F5. До перенастройки эти клавиши выполняют тоже действие, что и на обычной клавиатуре.

Остальные с буквенно-цифровой маркировкой. Они соответствуют левой части клавиш на клавиатуре.

Есть многоцветная подсветка. Она настраиваемая. Символы хорошо читаемы в ночное и дневное время. Также подсвечивается боковые зоны корпуса.

На основании прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. В центре наклейка с техническими данными.

Софт

Конструктивно не предусмотрели возможность изменения рабочей плоскости. Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Длина кабеля 1.8 метра.С официального сайта для Trust GXT 888 ASSA можно загрузить утилиту управления. Поддерживается распределение настроек по разным профилям.

В главном окне выводится карта со всеми 30 клавишами. Каждой из них присваивается действие из списка.

Подробный редактор макросов. Учитываются действия клавиатуры и мышки.

Тесты

Управление подсветкой. Три эффекта. Скорость и яркость.

Оснащен кейпад мембранными переключателями. Нажимаются бесшумно. Ход короткий, сила 35G. Расположение удобное, размещенная на ней ладонь получает полный доступ ко всем из них.

Тест шума Trust GXT 888 ASSA

Работать с ней можно в качестве дополнения к основной клавиатуре, получая набор клавиш под макросы. Набора хватает для таких как EVE Online, LineAge 2 и World of Warcraft. Второй вариант — это работа без полноразмерной клавиатуры в паре с мышкой. Мы использовали такую связку в онлайн шутерах. Показала себя она на отлично.

Итоги по Trust GXT 888 ASSA

Trust GXT 888 ASSA – кейпад с 30 дополнительными мембранными клавишами. Эргономичная форма корпуса с подставкой под запястья, компактные габариты, программное обеспечение, управляемая подсветка, кабель в нейлоновой оплетке. Использоваться может как клавиатура для игр, а также в качестве дополнительной панели под макросы. К минусам отнесем отсутствие откидных ножек для регулировки угла наклона.