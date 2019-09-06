Обзор Trust Veza. Беспроводная клавиатура для телевизора и смарт-приставки

Те, кто активно пользуется смарт-телевизорами и смарт-приставками, знаком со сложностями управления обычным пультом ДУ. Набор текста в поиске или управление приложениями с ним превращается в длительный поиск и перебор букв на виртуальной клавиатуре. Процесс управления можно заметно упростить с помощью беспроводных мультимедиа клавиатур, таких, как Trust Veza.
Рекомендованная её стоимость составляет 2500 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.
Trust Veza обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Внутри она зафиксирована дополнительной картонной вставкой. Комплект включает адаптер подключения и пару мизинчиковых батареек, а также техническую документацию.
Внешний видКорпус Trust Veza состоит из двух пластиковых частей. Верхняя окрашена в черный цвет, нижняя светло-синяя.
Сборка проведена качественно. При наборе на весу корпус не продавливается. Кнопки зафиксированы хорошо.
Лицевая сторона немаркая. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью.
Правую сторону рабочей панели занимает активная зона тачпада с двумя механическими кнопками. Зона отделена небольшим бортиком.
Кнопки, имитирующие мышку, с тугим ходом. Ложные срабатывания исключены.
На борту клавиатуры традиционный набор клавиш. 19 из них выполняют дополнительное действие.
Четыре для управления громкостью, активирующие беззвучный режим и дублирующие левую кнопку мышки, находятся в верхнем правом углу. Рядом светодиодный индикатор.
Символы на кнопки нанесены краской. Латиница и кириллица хорошо читаемы. За время тестирования мы не обнаружили участков со стертой краской.
На основании Trust Veza скрывается механическая кнопка выключения. Есть съемная крышка с отсеком под адаптер подключения и пару мизинчиковых батареек.
По центру наклейка с техническими данными. Четыре резиновые ножки, обеспечивающие отсутствие скольжения при размещении на ровной поверхности.
Основная рабочая плоскость расположена под углом. В тыльной части есть валик.
ТестыДля подключения используется адаптер с USB-подключением. Определяется системой автоматически. Установка драйвера не требуется. Мы проверяли ее работу с настольным компьютером и телевизором Samsung с функцией Smart TV. Проблем с работой выявлено не было. Работает корректно.
Кнопки с коротким ходом. Бесшумная. Она подойдет для набора текста. Тачпад чувствительный. Есть комбинации с дополнительными часто используемыми действиями. За время длительных тестов разрядить ее нам не удалось.