Обзор Trust Veza. Беспроводная клавиатура для телевизора и смарт-приставки

Те, кто активно пользуется смарт-телевизорами и смарт-приставками, знаком со сложностями управления обычным пультом ДУ. Набор текста в поиске или управление приложениями с ним превращается в длительный поиск и перебор букв на виртуальной клавиатуре. Процесс управления можно заметно упростить с помощью беспроводных мультимедиа клавиатур, таких, как Trust Veza.

Trust Veza обзор

Рекомендованная её стоимость составляет 2500 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Внутри она зафиксирована дополнительной картонной вставкой. Комплект включает адаптер подключения и пару мизинчиковых батареек, а также техническую документацию.

Внешний вид

Корпус Trust Veza состоит из двух пластиковых частей. Верхняя окрашена в черный цвет, нижняя светло-синяя.

Сборка проведена качественно. При наборе на весу корпус не продавливается. Кнопки зафиксированы хорошо.

Лицевая сторона немаркая. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью.

Правую сторону рабочей панели занимает активная зона тачпада с двумя механическими кнопками. Зона отделена небольшим бортиком.

Кнопки, имитирующие мышку, с тугим ходом. Ложные срабатывания исключены.

На борту клавиатуры традиционный набор клавиш. 19 из них выполняют дополнительное действие.

Четыре для управления громкостью, активирующие беззвучный режим и дублирующие левую кнопку мышки, находятся в верхнем правом углу. Рядом светодиодный индикатор.

Символы на кнопки нанесены краской. Латиница и кириллица хорошо читаемы. За время тестирования мы не обнаружили участков со стертой краской.

На основании Trust Veza скрывается механическая кнопка выключения. Есть съемная крышка с отсеком под адаптер подключения и пару мизинчиковых батареек.

По центру наклейка с техническими данными. Четыре резиновые ножки, обеспечивающие отсутствие скольжения при размещении на ровной поверхности.

Тесты

Основная рабочая плоскость расположена под углом. В тыльной части есть валик.Для подключения используется адаптер с USB-подключением. Определяется системой автоматически. Установка драйвера не требуется. Мы проверяли ее работу с настольным компьютером и телевизором Samsung с функцией Smart TV. Проблем с работой выявлено не было. Работает корректно.

Итоги по Trust Veza

Кнопки с коротким ходом. Бесшумная. Она подойдет для набора текста. Тачпад чувствительный. Есть комбинации с дополнительными часто используемыми действиями. За время длительных тестов разрядить ее нам не удалось.Trust Veza в одном корпусе объединяет функции мышки и клавиатуры. Совместимость с системами разного типа. Оптимальный вариант в пару к смарт-приставке, телевизору или моноблоку. Длительное время автономной работы, аккуратный внешний вид, стабильная работа.