Обзор Trust Voxx 23731. Вертикальная беспроводная мышка

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование вертикальной мышки Trust Verto. У производителя она была доступна в проводном и беспроводном вариантах исполнения. Не так давно они пополнили модельную линейку, выпустив Trust Voxx с двумя вариантами беспроводного подключения.

Trust Voxx

Напомним, такое исполнение корпуса мышки обеспечивает анатомический хват, снижающий нагрузку на руки и запястья. Рекомендованная стоимость составляет 3 290 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением мышки и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Trust Voxx

Trust Voxx обзор

Внешний вид

Вертикальный дизайн, повторяющий форму ладони, в корпусе из пластика с матовым покрытием. Вес легкий.

Trust Voxx

На верхней грани расположен символьно-цифровой LCD-дисплей. Тут выводится информация по статусу подключения, рабочему режиму, текущему уровню чувствительности и оставшемуся заряду.

Trust Voxx

Расположение выбрано удачно, оно находится в поле видимости и при этом не отвлекает от работы. С учетом невысокой стоимости такое исполнение весомый плюс.

Trust Voxx

Зона с основными кнопками разделена на четыре основные клавиши. Они программируемые, в комплектной инструкции подробно описан процесс настройки. Как пример, на них можно привязать копирование и вставку из буфера обмена.

Trust Voxx

Еще три клавиши на левой грани в углублении под большой палец. Нижняя переключает чувствительность сенсора. Верхние выполняют по умолчанию ВПЕРЕД и НАЗАД.

Trust Voxx

Форма корпуса у Trust Voxx рассчитана только под правшей. К качеству исполнения нареканий нет.

Trust Voxx

На основании скрывается пенал под комплектный адаптер подключения. Так он не затеряется во время перевозки. Здесь же переключатель режимов работы и кнопка принудительной синхронизации.

Trust Voxx

Зарядка проходит через microUSB разъем на фронтальной стороне. В комплекте идет кабель с нейлоновой оплеткой. Процесс зарядки можно будет совместить с зарядкой.

Тесты

Мышка предлагает выбор между двумя вариантами беспроводного подключения: Bluetooth и 2.4 ГГц с помощью комплектного адаптера. Переключение между ними проходит с помощью переключателя на основании. Оба режима работают корректно.

Trust Voxx

Bluetooth использовали с ультрабуком, оставив свободными ограниченное число разъемов на корпусе. Также проверили работу с Android планшетом и смартфоном. 2.4 ГГц, в свою очередь, обеспечивает минимальные задержки в передаче сигнала. Колесико прокрутки вращается бесшумно, есть внятные тактильные отсечки. Дополнительные и основные клавиши расположены удобно. При работе не требуется изменение хвата.

Trust Voxx

В сравнении с классическими мышками заметно снижается нагрузка на запястья. Такая форма оптимальна для длительной работы с выполнением типовых задач. Корректно работало на разных типах покрытия, сенсор не срывает. Переключаться можно между четырьмя уровнями чувствительности: 1200, 1600, 2000, 2400.

Trust Voxx

Итоги

Trust Voxx – вертикальная мышка с эргономичным дизайном, позволяющим снизить нагрузку на суставы. Два режима работы, дополнительные кнопки с программированием, переключаемый сенсор, длительное время автономной работы, информативный дисплей.
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