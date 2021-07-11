Обзор Trust Voxx 23731. Вертикальная беспроводная мышка

Напомним, такое исполнение корпуса мышки обеспечивает анатомический хват, снижающий нагрузку на руки и запястья. Рекомендованная стоимость составляет 3 290 рублей.
На верхней грани расположен символьно-цифровой LCD-дисплей. Тут выводится информация по статусу подключения, рабочему режиму, текущему уровню чувствительности и оставшемуся заряду.
Расположение выбрано удачно, оно находится в поле видимости и при этом не отвлекает от работы. С учетом невысокой стоимости такое исполнение весомый плюс.
Зона с основными кнопками разделена на четыре основные клавиши. Они программируемые, в комплектной инструкции подробно описан процесс настройки. Как пример, на них можно привязать копирование и вставку из буфера обмена.
Еще три клавиши на левой грани в углублении под большой палец. Нижняя переключает чувствительность сенсора. Верхние выполняют по умолчанию ВПЕРЕД и НАЗАД.
Форма корпуса у Trust Voxx рассчитана только под правшей. К качеству исполнения нареканий нет.
На основании скрывается пенал под комплектный адаптер подключения. Так он не затеряется во время перевозки. Здесь же переключатель режимов работы и кнопка принудительной синхронизации.
Зарядка проходит через microUSB разъем на фронтальной стороне. В комплекте идет кабель с нейлоновой оплеткой. Процесс зарядки можно будет совместить с зарядкой.
Bluetooth использовали с ультрабуком, оставив свободными ограниченное число разъемов на корпусе. Также проверили работу с Android планшетом и смартфоном. 2.4 ГГц, в свою очередь, обеспечивает минимальные задержки в передаче сигнала. Колесико прокрутки вращается бесшумно, есть внятные тактильные отсечки. Дополнительные и основные клавиши расположены удобно. При работе не требуется изменение хвата.
В сравнении с классическими мышками заметно снижается нагрузка на запястья. Такая форма оптимальна для длительной работы с выполнением типовых задач. Корректно работало на разных типах покрытия, сенсор не срывает. Переключаться можно между четырьмя уровнями чувствительности: 1200, 1600, 2000, 2400.