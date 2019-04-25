Обзор Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium (KB-LVT-SSSRRU-01). Клавиатура с

С корпусами серии LEVEL 20 от Thermaltake мы уже детально знакомились. Линейка корпусов в основе во внешнем виде которых применяется сочетание поверхностей с анодированным алюминием и закаленные стекла. Не так давно компания расширила эту линейку представив периферию в этой же стилистике. И сегодня мы детально рассмотрим механическую клавиатуру Thermaltake Level 20 RGB с переключателями CHERRY MX Speed.
К моменту публикации она уже появилась в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 12890 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Thermaltake Level 20 RGB обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри она зафиксирована во вспененную подложку, предотвращающую возможные повреждения. Комплект включает ключ для извлечения кейкапов, сменные кейкапы, подробную документацию.
Внешний видКак и в корпусах линейки LEVEL 20 лицевая панель представляет собой цельную пластину из металла с серебристым покрытием.
Пространство вокруг блока клавиш широкое, в нижней части есть зона под запястья. Расположена она под углом.
Общие габариты у нее достаточно массивные, в этом есть свое весомое преимущество на фоне преобладания решений в стиле «скелетон».
Традиционный набор клавиш дополнен тремя кнопками для включения подсветки, игрового режима и блокировки WIN. Также есть отдельные кнопки для управления воспроизведения и барабан регулировки громкости.
Часть кнопок выполняет дополнительное действие, соответствующая маркировка нанесена на клавиши Thermaltake Level 20 RGB. Так можно будет без перехода в программное обеспечение управлять подсветкой, эффектами, запускать программы, переключать профили и записывать макросы.
Блок основных клавиш отделен от цифрового блока со стрелками наглядной зоной с подсветкой и вырезом в нижней части.
В левом углу красуется подсвечиваемый логотип THERMALTAKE. Подсвечиваются кейкапы и пространство между ними. Также подсветка есть по всему периметру боковой зоны.
Поддерживается синхронизация эффектов и цвета с остальными компонентами. Предлагается большое количество предустановленных режимов работы.
Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Они хорошо читаемы в ночное и дневное время.
Место выхода сигнального кабеля расположено по центру, оно дополнительно усиленно и защищенно от излома. Для задействования всего функционала нужно будет подключить два USB и один аудиоразъем. Основной части потребуется только один из USB, он промаркирован.
На тыльной стороне доступен сквозной USB-порт, сюда можно будет подключить периферию или внешний накопитель. Здесь же аудиоразъем под наушники или акустику.
По центру основания наклейка с техническими данными. Есть пять резиновых ножек, предотвращающих скольжение при размещении на столе. Наклон рабочей плоскости можно менять, выбрав три положения с помощью откидных ножек.
Есть в комплекте одиннадцать сменных колпачков красного цвета для цифр 1, 2, 3, 4 и Q, W, E, R, S, A, D.
СофтThermaltake Level 20 RGB поддерживает управление при помощи программного обеспечения TT iTake. В главном окне пользовать сможет выбрать любую из клавиш и задать ее действие. Готовый набор действий и собственные макросы.
Поддерживаются профили и привязка к программам. В отдельной вкладке выбираются эффекты свечения. Цвет подсветки можно будет привязать к температуре, воспроизводимой музыке. Задать эффект и цвет вручную.
Один из режимов связывает работу подсветку с событиями, происходящими в игре.
Отдельная вкладка с выбором элементов для синхронизации подсветки компонентов.
Доступен подробный редактор макросов.