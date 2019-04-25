Обзор Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium (KB-LVT-SSSRRU-01). Клавиатура с

С корпусами серии LEVEL 20 от Thermaltake мы уже детально знакомились. Линейка корпусов в основе во внешнем виде которых применяется сочетание поверхностей с анодированным алюминием и закаленные стекла. Не так давно компания расширила эту линейку представив периферию в этой же стилистике. И сегодня мы детально рассмотрим механическую клавиатуру Thermaltake Level 20 RGB с переключателями CHERRY MX Speed.

Thermaltake Level 20 RGB обзор

К моменту публикации она уже появилась в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 12890 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри она зафиксирована во вспененную подложку, предотвращающую возможные повреждения. Комплект включает ключ для извлечения кейкапов, сменные кейкапы, подробную документацию.

Внешний вид

Как и в корпусах линейки LEVEL 20 лицевая панель представляет собой цельную пластину из металла с серебристым покрытием.

Пространство вокруг блока клавиш широкое, в нижней части есть зона под запястья. Расположена она под углом.

Общие габариты у нее достаточно массивные, в этом есть свое весомое преимущество на фоне преобладания решений в стиле «скелетон».

Традиционный набор клавиш дополнен тремя кнопками для включения подсветки, игрового режима и блокировки WIN. Также есть отдельные кнопки для управления воспроизведения и барабан регулировки громкости.

Часть кнопок выполняет дополнительное действие, соответствующая маркировка нанесена на клавиши Thermaltake Level 20 RGB. Так можно будет без перехода в программное обеспечение управлять подсветкой, эффектами, запускать программы, переключать профили и записывать макросы.

Блок основных клавиш отделен от цифрового блока со стрелками наглядной зоной с подсветкой и вырезом в нижней части.

В левом углу красуется подсвечиваемый логотип THERMALTAKE. Подсвечиваются кейкапы и пространство между ними. Также подсветка есть по всему периметру боковой зоны.

Поддерживается синхронизация эффектов и цвета с остальными компонентами. Предлагается большое количество предустановленных режимов работы.

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Они хорошо читаемы в ночное и дневное время.

Место выхода сигнального кабеля расположено по центру, оно дополнительно усиленно и защищенно от излома. Для задействования всего функционала нужно будет подключить два USB и один аудиоразъем. Основной части потребуется только один из USB, он промаркирован.

На тыльной стороне доступен сквозной USB-порт, сюда можно будет подключить периферию или внешний накопитель. Здесь же аудиоразъем под наушники или акустику.

По центру основания наклейка с техническими данными. Есть пять резиновых ножек, предотвращающих скольжение при размещении на столе. Наклон рабочей плоскости можно менять, выбрав три положения с помощью откидных ножек.

Есть в комплекте одиннадцать сменных колпачков красного цвета для цифр 1, 2, 3, 4 и Q, W, E, R, S, A, D.

Софт

Thermaltake Level 20 RGB поддерживает управление при помощи программного обеспечения TT iTake. В главном окне пользовать сможет выбрать любую из клавиш и задать ее действие. Готовый набор действий и собственные макросы.

Поддерживаются профили и привязка к программам. В отдельной вкладке выбираются эффекты свечения. Цвет подсветки можно будет привязать к температуре, воспроизводимой музыке. Задать эффект и цвет вручную.

Один из режимов связывает работу подсветку с событиями, происходящими в игре.

Отдельная вкладка с выбором элементов для синхронизации подсветки компонентов.

Тесты

Доступен подробный редактор макросов.В Thermaltake Level 20 RGB используются переключатели CHERRY MX SPEED. Они самые быстрые из доступных на сегодняшний день. Сила срабатывания 45G, полный ход 3.4 мм, точка срабатывания на отметке 1.2 мм. Шум во время нажатий низкий.

Итоги по Thermaltake Level 20 RGB

Печать и работа за этой клавиатуре нам понравилась. Удобная форма, свободное расположение ладоней. Переключатели с коротким ходом дают молниеносную реакцию в играх. Особенно хорошо она себя показала в сетевых шутерах. Подойдет для быстрой печати больших объемов текстов. Но нужно будет привыкнуть к срабатыванию даже при легком нажатии.Thermaltake Level 20 RGB станет как отличным дополнением к уже собранной сборке в корпусе линейки LEVEL 20, так и в качестве отдельной клавиатуры для тех кто не приемлет компромиссов. Эргономичная форма, быстрые переключатели, низкий уровень шума, настраиваемая подсветка с синхронизацией и голосовым управлением, сквозные USB и аудиоразъем, металл в конструкции, программное обеспечение и дополнительные клавиши, сменные кейкапы.