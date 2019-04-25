Обзор Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium (KB-LVT-SSSRRU-01). Клавиатура с

2019-04-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Level 20 RGB; [420]
С корпусами серии LEVEL 20 от Thermaltake мы уже детально знакомились. Линейка корпусов в основе во внешнем виде которых применяется сочетание поверхностей с анодированным алюминием и закаленные стекла. Не так давно компания расширила эту линейку представив периферию в этой же стилистике. И сегодня мы детально рассмотрим механическую клавиатуру Thermaltake Level 20 RGB с переключателями CHERRY MX Speed.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

К моменту публикации она уже появилась в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 12890 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Level 20 RGB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри она зафиксирована во вспененную подложку, предотвращающую возможные повреждения. Комплект включает ключ для извлечения кейкапов, сменные кейкапы, подробную документацию.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Внешний вид

Как и в корпусах линейки LEVEL 20 лицевая панель представляет собой цельную пластину из металла с серебристым покрытием.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Пространство вокруг блока клавиш широкое, в нижней части есть зона под запястья. Расположена она под углом.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Общие габариты у нее достаточно массивные, в этом есть свое весомое преимущество на фоне преобладания решений в стиле «скелетон».

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Традиционный набор клавиш дополнен тремя кнопками для включения подсветки, игрового режима и блокировки WIN. Также есть отдельные кнопки для управления воспроизведения и барабан регулировки громкости.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Часть кнопок выполняет дополнительное действие, соответствующая маркировка нанесена на клавиши Thermaltake Level 20 RGB. Так можно будет без перехода в программное обеспечение управлять подсветкой, эффектами, запускать программы, переключать профили и записывать макросы.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Блок основных клавиш отделен от цифрового блока со стрелками наглядной зоной с подсветкой и вырезом в нижней части.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

В левом углу красуется подсвечиваемый логотип THERMALTAKE. Подсвечиваются кейкапы и пространство между ними. Также подсветка есть по всему периметру боковой зоны.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Поддерживается синхронизация эффектов и цвета с остальными компонентами. Предлагается большое количество предустановленных режимов работы.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Они хорошо читаемы в ночное и дневное время.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Место выхода сигнального кабеля расположено по центру, оно дополнительно усиленно и защищенно от излома. Для задействования всего функционала нужно будет подключить два USB и один аудиоразъем. Основной части потребуется только один из USB, он промаркирован.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

На тыльной стороне доступен сквозной USB-порт, сюда можно будет подключить периферию или внешний накопитель. Здесь же аудиоразъем под наушники или акустику.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

По центру основания наклейка с техническими данными. Есть пять резиновых ножек, предотвращающих скольжение при размещении на столе. Наклон рабочей плоскости можно менять, выбрав три положения с помощью откидных ножек.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Есть в комплекте одиннадцать сменных колпачков красного цвета для цифр 1, 2, 3, 4 и Q, W, E, R, S, A, D.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Софт

Thermaltake Level 20 RGB поддерживает управление при помощи программного обеспечения TT iTake. В главном окне пользовать сможет выбрать любую из клавиш и задать ее действие. Готовый набор действий и собственные макросы.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Поддерживаются профили и привязка к программам. В отдельной вкладке выбираются эффекты свечения. Цвет подсветки можно будет привязать к температуре, воспроизводимой музыке. Задать эффект и цвет вручную.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Один из режимов связывает работу подсветку с событиями, происходящими в игре.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Отдельная вкладка с выбором элементов для синхронизации подсветки компонентов.

Tt eSPORTS Level 20 RGB

Доступен подробный редактор макросов.

Тесты

В Thermaltake Level 20 RGB используются переключатели CHERRY MX SPEED. Они самые быстрые из доступных на сегодняшний день. Сила срабатывания 45G, полный ход 3.4 мм, точка срабатывания на отметке 1.2 мм. Шум во время нажатий низкий.

Печать и работа за этой клавиатуре нам понравилась. Удобная форма, свободное расположение ладоней. Переключатели с коротким ходом дают молниеносную реакцию в играх. Особенно хорошо она себя показала в сетевых шутерах. Подойдет для быстрой печати больших объемов текстов. Но нужно будет привыкнуть к срабатыванию даже при легком нажатии.

Итоги по Thermaltake Level 20 RGB

Thermaltake Level 20 RGB станет как отличным дополнением к уже собранной сборке в корпусе линейки LEVEL 20, так и в качестве отдельной клавиатуры для тех кто не приемлет компромиссов. Эргономичная форма, быстрые переключатели, низкий уровень шума, настраиваемая подсветка с синхронизацией и голосовым управлением, сквозные USB и аудиоразъем, металл в конструкции, программное обеспечение и дополнительные клавиши, сменные кейкапы.

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