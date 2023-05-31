Обзор UGREEN KU102 Slim. Быстрая и тихая механическая клавиатура с Bluetooth

Изучаемая сегодня механическая клавиатура UGREEN KU102 Slim поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth 5.0 и по кабелю с USB-C разъемом, позволяя использовать ее как для игр, требующих точного управления и быстрой реакции, так и выполняя повседневные задачи наслаждаясь чувствительными переключателями Brown Switch с высоким ресурсом службы.

Комплектация

Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон, а также ключ для извлечения кейкапов и набор сменных кейкапов с раскладкой MacOS. Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в духе продуктов экосистемы Apple.

UGREEN KU102 Slim обзор

Комплектация

Выполнена в компактном корпусе из ABS-пластика c алюминиевой основой. Доступна сразу в трех разных цветах: синем, зеленом и черном, что может быть актуально при подборе общего стиля с используемым моноблоком.

Стиль скелетон в форм-факторе 80%, без свободных рамок по краям от блока кнопок. За счет этого дополнительно снижаются общие габариты.

При этом здесь набор включает 89 различных клавиш, включая функциональные по краям, включая кнопки вывода панели добавления смайлов и создания скриншотов. Часть из них выполняет дополнительное действие и соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

Символы подсвечиваются. Кириллица и латиница хорошо различимы при эксплуатации в дневное и ночное время. Есть возможность изменять между четырьмя уровнями яркости, также есть выбор между 15 вариантами световых эффектов.

Всеми настройками управление идет комбинацией клавиш, нет необходимости установки софта, это же касается всех дополнительных действий.

Из особенностей отметим минимальное расстояние между клавишами, характерное скорее для мембранных клавиатур.

Как и отмечали выше, владелец UGREEN KU102 Slim получает дополнительный набор из шести клавиш с раскладкой MacOS. Для удобной замены в комплекте идет специальный пластиковый ключ.

На тыльной стороне также есть переключатель, который помимо положения – выключено, имеет отдельные положения под Windows и MacOS. Рядом гнездо USB-C, которое используется как для зарядки встроенного аккумулятора, так и проводного режима работа. Кабель с соответствующим разъемом идет в комплекте.

Тесты

На основании вдоль всей длины корпуса выступ, используемый как опорная ножка. Нанесены четыре прорезиненные накладки, предотвращающие смещение по поверхности стола. В центре наклейка с техническими данными.Мы проверили работу UGREEN KU102 Slim с настольным ПК, материнская плата которого оснащена встроенным модулем Bluetooth, планшетами Xiaomi Mi Pad 5 и iPad Air 4, а также Apple macmini M1. Процесс добавления проходит быстро, клавиатура поддерживает подключение к четырем устройствам одновременно с быстрым переключением между ними. Соединение стабильное, видимых задержек при нажатиях не было.

Тест шума UGREEN KU102 Slim

Итоги

Оснащена переключателями Brown Switch с полным ходом в 3 мм и силой нажатия 50G. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Это тихие переключатели с тактильным откликом. Универсальное решение с которым можно как играть в динамичные игры, включая сетевые, а также быстро печатать. Из особенностей отметим дополнительные стабилизаторы по краям на длинных кейкапах (пробел, shift…).Установленный здесь аккумулятор с емкостью 1800 мАч с выставленной на максимальную яркостью подсветкой дает около 15 часов работы с ее выключением увеличивается до 150. На время зарядки можно не прерывать работу. Поддерживает режим автоматического перевода в сон при отсутствии активности в течение получаса.UGREEN KU102 Slim – быстрая и тихая механическая клавиатура с беспроводным подключением, не требующая задействования USB для подключения USB разъема. Привлекательное внешнее исполнение в компактном корпусе, переключатели с высоким ресурсом службы, подключение к 4 устройствам одновременно, проводной режим работы и зарядка через USB-C, регулируемая подсветка с эффектами, дополнительные кейкапы в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".