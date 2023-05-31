Обзор UGREEN KU102 Slim. Быстрая и тихая механическая клавиатура с Bluetooth

Изучаемая сегодня механическая клавиатура UGREEN KU102 Slim поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth 5.0 и по кабелю с USB-C разъемом, позволяя использовать ее как для игр, требующих точного управления и быстрой реакции, так и выполняя повседневные задачи наслаждаясь чувствительными переключателями Brown Switch с высоким ресурсом службы.

UGREEN KU102 Slim

Комплектация

Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон, а также ключ для извлечения кейкапов и набор сменных кейкапов с раскладкой MacOS. Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в духе продуктов экосистемы Apple.

UGREEN KU102 Slim

UGREEN KU102 Slim обзор

Комплектация

Выполнена в компактном корпусе из ABS-пластика c алюминиевой основой. Доступна сразу в трех разных цветах: синем, зеленом и черном, что может быть актуально при подборе общего стиля с используемым моноблоком.

UGREEN KU102 Slim

Стиль скелетон в форм-факторе 80%, без свободных рамок по краям от блока кнопок. За счет этого дополнительно снижаются общие габариты.

UGREEN KU102 Slim

При этом здесь набор включает 89 различных клавиш, включая функциональные по краям, включая кнопки вывода панели добавления смайлов и создания скриншотов. Часть из них выполняет дополнительное действие и соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

UGREEN KU102 Slim

Символы подсвечиваются. Кириллица и латиница хорошо различимы при эксплуатации в дневное и ночное время. Есть возможность изменять между четырьмя уровнями яркости, также есть выбор между 15 вариантами световых эффектов.

UGREEN KU102 Slim

Всеми настройками управление идет комбинацией клавиш, нет необходимости установки софта, это же касается всех дополнительных действий.

UGREEN KU102 Slim

Из особенностей отметим минимальное расстояние между клавишами, характерное скорее для мембранных клавиатур.

UGREEN KU102 Slim

Как и отмечали выше, владелец UGREEN KU102 Slim получает дополнительный набор из шести клавиш с раскладкой MacOS. Для удобной замены в комплекте идет специальный пластиковый ключ.

UGREEN KU102 Slim

На тыльной стороне также есть переключатель, который помимо положения – выключено, имеет отдельные положения под Windows и MacOS. Рядом гнездо USB-C, которое используется как для зарядки встроенного аккумулятора, так и проводного режима работа. Кабель с соответствующим разъемом идет в комплекте.

UGREEN KU102 Slim

На основании вдоль всей длины корпуса выступ, используемый как опорная ножка. Нанесены четыре прорезиненные накладки, предотвращающие смещение по поверхности стола. В центре наклейка с техническими данными.

Тесты

Мы проверили работу UGREEN KU102 Slim с настольным ПК, материнская плата которого оснащена встроенным модулем Bluetooth, планшетами Xiaomi Mi Pad 5 и iPad Air 4, а также Apple macmini M1. Процесс добавления проходит быстро, клавиатура поддерживает подключение к четырем устройствам одновременно с быстрым переключением между ними. Соединение стабильное, видимых задержек при нажатиях не было.

UGREEN KU102 Slim

Оснащена переключателями Brown Switch с полным ходом в 3 мм и силой нажатия 50G. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Это тихие переключатели с тактильным откликом. Универсальное решение с которым можно как играть в динамичные игры, включая сетевые, а также быстро печатать. Из особенностей отметим дополнительные стабилизаторы по краям на длинных кейкапах (пробел, shift…).

Тест шума UGREEN KU102 Slim

Установленный здесь аккумулятор с емкостью 1800 мАч с выставленной на максимальную яркостью подсветкой дает около 15 часов работы с ее выключением увеличивается до 150. На время зарядки можно не прерывать работу. Поддерживает режим автоматического перевода в сон при отсутствии активности в течение получаса.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorUGREEN KU102 Slim – быстрая и тихая механическая клавиатура с беспроводным подключением, не требующая задействования USB для подключения USB разъема. Привлекательное внешнее исполнение в компактном корпусе, переключатели с высоким ресурсом службы, подключение к 4 устройствам одновременно, проводной режим работы и зарядка через USB-C, регулируемая подсветка с эффектами, дополнительные кейкапы в комплекте.
UGREEN KU102 Slim получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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