Игра-головоломка с нестандартным подходом к решению. Обзор Viewfinder

Игра Viewfinder от Sad Owl Studios сразу на старте стала доступна в виде демки на PlayStation 5, именно там ее получилось опробовать и появилось большое желание изучить ее в полной версии. Это игра-приключение с головоломками, использующими интересную механику с изменением реальности с использованием фотоаппарата, фотографий, открыток и картин.

Viewfinder

Игра была пройдена одним заходом за 5 часов до получения платинового трофея, при этом часть пути с помощью гайдов, неспешное же ее прохождение займет около двух вечеров.

Viewfinder

Игроку предлагается стать исследователем, который попадает и изучает компьютерную симуляцию, изучив то что было создано ранее и саму структуру уровней. И сделан этот процесс изучения крышесносно. Мир представляет здесь островки и части конструкции зданий. Для начала в некоторых местах будут лежать уже готовые открытые и снимки, которые взяв руки можно сделать частью реальности изменив геометрию уровня.

Viewfinder

Стены на снимке повернув становятся полом, позволяя пройти до нужного участка. Ими же можно отсекать часть изначальной реальности, убрав лишние стены и двери.

Viewfinder

По мере прохождения, а тут пять глобальных уровней. Количество таких механик только увеличивается, среди них копировальные машины для создания копий снимков, фотоаппарат с мгновенной печатью фотографий, который сам игрок создает, фотокомплексы с запуском снимков по таймеру. Вплетены эти механики в геймплей гармонично.

Viewfinder

Сама же цель при попадании на любой из уровней заключается в том чтобы пройти до телепорта. В части уровней достаточно продумать и создать путь, а в другой еще подать необходимое питание для его работы. Все эти способы требуют внимания и изобретательности. При этом единственно правильного решения нет, зачастую уровни можно пройти несколькими способами.

Viewfinder

В Viewfinder реализована система перемотки времени, которая используется для исправления ошибок или изменения действий совершенных ранее. Будет и что изучить в плане сбора коллекционных предметов, разбросаны различные отсылки с интерфейсом видеоигр и различными стилистическими открытками. Надоедать с учетом количества доступных здесь уровней она не успевает, общие повторы в плане оформления локаций встречаются не так уж и часто.

Viewfinder

Для тех кому не хватит около 100 основных уровней и захочется задержаться доступны дополнительные и необязательные уровни, они немного тяжелее чем основной путь и часто требуют более детального подхода к подбору пути для прохождения. Удручает только то что таких дополнительных здесь мало. В финале к слову будет ожидать сложное задание с ограниченным временем и вот такого можно было сделать больше, убрав в некоторых моментах размеренность и неограниченность по времени выполнения.

Viewfinder

В ходе прохождения игроку пытаются подать сюжет в виде диалогов с невидимым собеседником. Отдельные крупицы диалогов и единичные записки, не дают никакого понимания. Хотя за все прохождение разобраться в его сути так и не получилось, основное внимание идет к загадкам.

Viewfinder обзор

Итоги по Viewfinder

Viewfinder добротная головоломка с интересной механикой их выполнения, позволяющая проявить творчество с поиском неординарных решений. Крышесносное исполнение уровней с изменением реальности, пять глав с примерно 100 головоломками, приятная графика и ненавязчивая музыка. Придраться можно к относительной простоте после освоения всех механик
Обзор Creepy Tale 3: Ingrid Penance. Мрачная сказка с шикарн…
Третья часть серии Creepy Tale вышла в начале марта текущего года на ПК, а со второй половины августа ста…
Обзор BREAK STUFF VR. Круши и разрушай на безрыбье PlayStati…
Игр на PlayStation VR2 пока предлагается ограниченное количество, а интересных из тех что есть можно пере…
Обзор Synapse VR2. Эксклюзивный шутер-рогалик…
SВ июле студия nDreams выпустила шутер Synapse, ставший эксклюзивом для PlayStation VR2. Игроку в этом пр…
Обзор ASTRO FLAME: STARFIGHTER. Космический инди-шутер с 15 …
Мы продолжаем изучение интересных инди-игр и в центре внимания сегодня будет ASTRO FLAME: STARFIGHTER, ре…
Обзор HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION. Теперь на …
В конце мая игра HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION про барашка Шона вышла на консолях текущего и…
Обзор The Lord of the Rings: Gollum. Паркур, много паркура, …
Сегодня состоялся релиз официальной адаптации, основанной на произведениях Дж.Р.Р. Толкиена - The Lord of…
Игра-головоломка с нестандартным подходом к решению. Обзор V…
Игра Viewfinder от Sad Owl Studios сразу на старте стала доступна в виде демки на PlayStation 5, именно т…
Обзор Railway Empire 2. Железнодорожная стратегия с внимание…
Есть категория игр, которые направлены на нишевую аудиторию, к таким можно отнести различные симуляторы и…
Обзор Goat Simulator 3. Сатира, графика и сетевой режимОбзор Goat Simulator 3. Сатира, графика и сетевой режим
Обзор The Callisto Protocol. Атмосферный хоррор, но с целым рядом недостатковОбзор The Callisto Protocol. Атмосферный хоррор, но с целым рядом недостатков
Обзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с платиной в финалеОбзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с платиной в финале
Обзор Scars Above. Научно-фантастический шутер с элементами соулслайкОбзор Scars Above. Научно-фантастический шутер с элементами соулслайк
Обзор Railway Empire 2. Железнодорожная стратегия с вниманием к деталям и простым освоениемОбзор Railway Empire 2. Железнодорожная стратегия с вниманием к деталям и простым освоением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor