Игра-головоломка с нестандартным подходом к решению. Обзор Viewfinder

Игра Viewfinder от Sad Owl Studios сразу на старте стала доступна в виде демки на PlayStation 5, именно там ее получилось опробовать и появилось большое желание изучить ее в полной версии. Это игра-приключение с головоломками, использующими интересную механику с изменением реальности с использованием фотоаппарата, фотографий, открыток и картин.

Игра была пройдена одним заходом за 5 часов до получения платинового трофея, при этом часть пути с помощью гайдов, неспешное же ее прохождение займет около двух вечеров.

Игроку предлагается стать исследователем, который попадает и изучает компьютерную симуляцию, изучив то что было создано ранее и саму структуру уровней. И сделан этот процесс изучения крышесносно. Мир представляет здесь островки и части конструкции зданий. Для начала в некоторых местах будут лежать уже готовые открытые и снимки, которые взяв руки можно сделать частью реальности изменив геометрию уровня.

Стены на снимке повернув становятся полом, позволяя пройти до нужного участка. Ими же можно отсекать часть изначальной реальности, убрав лишние стены и двери.

По мере прохождения, а тут пять глобальных уровней. Количество таких механик только увеличивается, среди них копировальные машины для создания копий снимков, фотоаппарат с мгновенной печатью фотографий, который сам игрок создает, фотокомплексы с запуском снимков по таймеру. Вплетены эти механики в геймплей гармонично.

Сама же цель при попадании на любой из уровней заключается в том чтобы пройти до телепорта. В части уровней достаточно продумать и создать путь, а в другой еще подать необходимое питание для его работы. Все эти способы требуют внимания и изобретательности. При этом единственно правильного решения нет, зачастую уровни можно пройти несколькими способами.

В Viewfinder реализована система перемотки времени, которая используется для исправления ошибок или изменения действий совершенных ранее. Будет и что изучить в плане сбора коллекционных предметов, разбросаны различные отсылки с интерфейсом видеоигр и различными стилистическими открытками. Надоедать с учетом количества доступных здесь уровней она не успевает, общие повторы в плане оформления локаций встречаются не так уж и часто.

Для тех кому не хватит около 100 основных уровней и захочется задержаться доступны дополнительные и необязательные уровни, они немного тяжелее чем основной путь и часто требуют более детального подхода к подбору пути для прохождения. Удручает только то что таких дополнительных здесь мало. В финале к слову будет ожидать сложное задание с ограниченным временем и вот такого можно было сделать больше, убрав в некоторых моментах размеренность и неограниченность по времени выполнения.

Viewfinder обзор

Итоги по Viewfinder

В ходе прохождения игроку пытаются подать сюжет в виде диалогов с невидимым собеседником. Отдельные крупицы диалогов и единичные записки, не дают никакого понимания. Хотя за все прохождение разобраться в его сути так и не получилось, основное внимание идет к загадкам.Viewfinder добротная головоломка с интересной механикой их выполнения, позволяющая проявить творчество с поиском неординарных решений. Крышесносное исполнение уровней с изменением реальности, пять глав с примерно 100 головоломками, приятная графика и ненавязчивая музыка. Придраться можно к относительной простоте после освоения всех механик