Обзор Vivo Nex S 8/128GB. Технологичный, но очень спорный флагман

2018-08-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vivo Nex S; [194]
Есть ошибочное мнение, что основные инновации в сегменте смартфонов предлагает только компания Apple. Да, мы можем согласиться с тем, что большинство представляемых смартфонов отличается только, установленной начинкой и визуально мало отличаются друг от друга. Тем интереснее будет изучить новинку Vivo Nex S, предлагающий сразу несколько уникальных решений.

Vivo Nex S

Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, его средняя стоимость составляет 56990 рублей. Конкурировать он будет с флагманскими решениями конкурентов.

Vivo Nex S обзор

Комплектация

К сожалению, в нашем распоряжении инженерная версия с упрощенной комплектацией. Вероятнее всего в комплекте покупатель получит блок питания с быстрой зарядкой, скрепку для лотка SIM, USB кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Одним из спорных моментов сначала появления iPhone X, а потом и остальных решений с безрамочных моментов, стала «чёлка» или «монобровь». В этом элементе выводятся разговорный динамик и объектив фронтальной камеры.

Vivo Nex S

За это время были разные варианты решения, но во всех часть зоны отнимала полезную площадь дисплея. В Vivo Nex S решили эту проблемы, занимает тут экран 91,24% площади лицевой стороны, для сравнения в iPhone X – 82.9%, в Samsung Galaxy S9 – 83.6%.

Vivo Nex S

Выглядит такой экран действительно превосходно. Как в плане восприятия выводимого контента на экран, так и в целом оценивая опыт эксплуатации.

Vivo Nex S

Отдельной решетки разговорного динамика тут нет. Сам экран выполняет роль динамика. В плане качества передачи звука есть свои нюансы, основной касается того, что сложно поймать баланс между тем, чтобы было хорошо собеседника, но при этом детали не были слышны окружающим.

Vivo Nex S

В плане воспроизведении музыки все отлично, основной динамик на нижнем торце в паре с дисплеем дают эффект объемной сцены.

Vivo Nex S

Любители наушников тоже не остались без внимания. На верхнем торце аудиоразъем с ЦАП и усилителем.

Vivo Nex S

Фронтальная камера в Vivo Nex S перенесена в выдвижной модуль. Активируется автоматически при открытии приложении «КАМЕРА» и переходе на нее. Процесс подготовки занимает очень короткое время, неудобств с ней нет. Первые дни эксплуатации это WoW-эффект для владельца и окружающих. Те, кто боится слежки и заклеивает камеры изолентой, могут быть спокойны.

Vivo Nex S

Еще одним технологичным новшеством стало внедрение сканера отпечатка пальца в дисплей. Активная зона подсвечивается в режиме разблокировки.

Vivo Nex S

Работает в целом неплохо, уступая по скорости отдельно размещенному сканеру, как в OnePlus 6 и Samsung Galaxy S9. Примерно 2 из 10 срабатываний заканчиваются неудачей. Вероятнее всего точность еще будет улучшена в дальнейших обновлениях. В целом же можно было разметить его на спинке, места там достаточно.

Vivo Nex S

Корпус у смартфона неразборный. Каркас металлический, обеспечивая высокую жесткость. Остальные поверхности из стекла. Интересно обыграна крышка с эффектом пиксельного дизайна. Цвета переливаются при попадании лучей света.

Vivo Nex S

В верхней зоне модуль основной камеры с двумя объективами и светодиодная вспышка. Ниже нанесено название серии.

Vivo Nex S

На нижнем торце у Vivo Nex S разъем USB Type-C, отверстие основного микрофона. Сверху микрофон шумоподавления.

Vivo Nex S

Слева кнопка включения и качелька громкости. Справа дополнительная кнопка, на момент выхода теста, она не несла функциональной нагрузки.

Начинка

Неудивительно, что смартфон занимает верхние строчки рейтингов синтетических тестов. Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 845. Доступно 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт для хранения данных. Как можно догадаться, нет игр и приложений, которым будет не хватать уровня быстродействия.

Vivo Nex S

Vivo Nex S

Vivo Nex S

Vivo Nex S

Экран

Изображение выводится на экран с диагональю 6.59 дюймов. Используется Super AMOLED матрица с разрешением 2316 на 1080 пикселей. Углы обзора широкие, контрастность высокая, хорошо настроен цветовой баланс. Во включенном состоянии в районе закругленных углов можно заметить «лесенку» из пикселей.

Vivo Nex S

Аккумулятор

Vivo Nex S поддерживает технологию быстрой зарядки. Комплектный адаптер питания выдает напряжение до 10V с силой тока 2.25А. На восстановление емкости в 4000 мАч, потребуется полтора часа. Первая половина заряда будет восстановлена в первые полчаса. В смешанном режиме работы этого заряда хватает примерно на 16 часов.

Vivo Nex S

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. Проблем с качеством приема сигнала не наблюдалось. По модулям связи все отлично, за исключением непонятного решения, касающегося отказа от NFC. Флагман на российском рынке без поддержки бесконтактных платежей?

Камера

Многие из тех, кто делает выбор в пользу старших моделей в модельной линейке производителей ожидает среди прочего получить и качественные снимки. В тестируемом смартфоне установлен основной модуль Sony IMX363 EXMOS с разрешением 12 Мп и диафрагмой F1/8. Второй модуль с разрешением 5 Мп и диафрагмой F/2.4.

Vivo Nex S

Приложение предлагает набор эффектов и ручные настройки. Есть режим профессиональной съемки, но без RAW.

Vivo Nex S

Vivo Nex S

Vivo Nex S

Vivo Nex S

Vivo Nex S

Vivo Nex S

Vivo Nex S

Основная камера пишет разрешении 4K, фронтальная камера ограничена Full HD разрешением. Стабилизация работает не лучшим образом.

Основная камера Vivo Nex S

Как итог камера здесь уступает флагманским смартфонам от Apple, OnePlus, Huawei, LG и Samsung.

Основная камера Vivo Nex S

Софт

Предустановлена операционная система Google Android 8.1 c оболочкой Funtouch OS 4.0. За программную составляющий жирный минус, связанный с копированием с iOS дизайна иконок, шторки управления и беспорядком в окне настроек.

Хватает огрехов, как пример, наплывающие друг на друга элементы интерфейса. Обещанная настройка левой кнопки на корпусе внедрена не была, голосовой помощник тоже не работает.

Итоги по Vivo Nex S

Vivo Nex S хорош и интересен в плане целого ряда инженерных решений, уровня производительности, восприятия безрамочного дисплея и хороших показателей автономности. Выезжающая фронтальная камера, встроенный в экран динамик и сканер отпечатка пальца, пиксельный эффект на задней крышке. Но есть и ряд огрехов, которые простить телефону в этом ценовом сегменте нельзя, касаются они плохой проработки программного обеспечения и отсутствия поддержки бесконтактных платежей.

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