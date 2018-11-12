Обзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFC

2018-11-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Vivo Y95; [487]
Сегодня был представлен смартфон Vivo Y95, ставший первым с модулем NFC, а соответственно и поддержкой бесконтактных платежей. Помимо этого, тут установлены емкий аккумулятор, 20 Мп фронтальная камера, 6.22 экран Halo FullView с каплевидным вырезом. У нас была возможность еще до официального старта ознакомиться с возможностями новинки и изучить её детальней в ходе активной эксплуатации.

Vivo Y95

Рекомендованная стоимость составляет 18990 рублей, продажи стартуют с 1 декабря в крупных российских магазинах.

Vivo Y95 обзор

Внешний вид

Вышел Vivo Y95 в двух расцветках корпуса: «звездный черный» и «красная ночь». Интересный эффект с градиентом и серебристыми вкраплениями.

Vivo Y95

Выглядит он за счет этого с заделом на премиальность. Корпус не разборный, задняя крышка выполнена из пластика по тактильным ощущениям, напоминающим стекло.

Vivo Y95

За счет градиента хорошо скрываются следы пальцев и возможные царапины, полученные в ходе эксплуатации. Небольшая толщина и закругленная боковая грань.

Vivo Y95

На правом торце кнопка включения и регулятор громкости. На противоположной стороне расположен лоток под пару SIM и карту памяти microSD. Задействовать можно все три посадочных места, без необходимости выбора.

Vivo Y95

К условным минусам отнесем выбор в пользу microUSB, в новых моделях хочется видеть актуальный USB Type-C. Сохранили аудиоразъем и поддержку проводных наушников.

Vivo Y95

На нижнем торце отверстие микрофона и решетка основного динамика, он не будет перекрываться при нахождении смартфона в ладони. Громкость высокая, звучит хорошо.

Vivo Y95

Фронтальная сторона защищена стеклом Panda King Glass с эффектом 2.5D, устойчивым к повреждениям и появлению царапин. Рамки вокруг активной зоны экрана узкие.

Vivo Y95

В Vivo Y95 отказались от «моноброви» и «челки» в пользу более интересного решения в виде каплевидного выреза. Он занимает только ограниченную площадь, немногим превышающую объектив фронтальной камеры. Решетка динамика находится на самой границе, сенсорные кнопки перенесены в интерфейс.

Vivo Y95

Блок основной крышки смещен левее. Два объектива и светодиодная вспышка, они немного выступают за пределы основного корпуса.

Vivo Y95

Здесь же на крышке расположена активная зона сканера отпечатка пальца. Хорошо определяется слепым методом, срабатывает точно и быстро.

Vivo Y95

Экран

Изображение выводится на 6.22-дюймовый дисплей с разрешением 1520 на 720 пикселей. Соотношение сторон 19:9. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Есть хороший запас яркости, смартфоном можно пользоваться комфортно как днем, так и ночью.

Vivo Y95

Подсветка равномерна по всей площади, диапазон регулировки широкий. Большая площадь и узкие рамки, позволят с комфортом смотреть мультимедиа контент и читать текст в клиентах социальных сетей, браузерах. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Vivo Y95

Начинка

Vivo Y95

Построен Vivo Y95 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 439 с восемью ядрами, работающими на частоте 1.95 ГГц. Располагает смартфон 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR3 и 64 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт. Уровень быстродействия высокий, работают игры и приложения без зависания и видимых «лагов». Во время продолжительной нагрузки крышка заметно не нагревается.

Vivo Y95Vivo Y95

Vivo Y95Vivo Y95

Связь

Поддерживаются бесконтактные платежи, работает функция стабильно. За время тестов мы использовали его для оплаты покупок в российских магазинах. Поддерживается 4G со спектром частот наших операторов. Прием сигнала уверенный, скорость загрузки файлов высокая. Есть двухдиапазонный Wi-Fi. Bluetooth 4.2 с кодеком aptX. На холодный старт с поиском спутников уходит менее 10-15 секунд, точность позиционирования позволит использовать его в качестве автомобильного и пешеходного навигатора.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 4030 мАч. На максимальном уровне емкости её хватает на 7.5 часов работы в активном режиме работы. При уменьшении яркости, время работы увеличивается до 10-11 часов. График разрядки равномерный. Технология беспроводной зарядки не поддерживается.

Vivo Y95

Камера

Vivo Y95

Основная камера с разрешением 13 Мп, она дополнена 2 Мп модулем. В приложении доступны Al-режимы и детальные ручные настройки. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп и диафрагмой F/2.0. Есть сюжеты и эффекты. Снимки получаются детализированными, автофокусировка срабатывается точно.

Vivo Y95

Vivo Y95

Vivo Y95

Поддерживается видеозапись в Full HD разрешении. Оценить съемку можно на представленном ниже примере.

Софт

Операционная система Google Android с оболочкой FunTouch OS. Управление жестами, панель уведомлений похожи на реализацию в iPhone.

Vivo Y95

Предусмотрены возможности кастомизации иконок, шрифтов и фоновых изображений. Поддерживается разблокировка лица. В «Галерея» изображения сортируются по типу.

Vivo Y95

Итоги по Vivo Y95

Vivo Y95 – добротной и стильный смартфон среднего ценового сегмента. Помимо поддержки бесконтактных платежей, предлагаются хороший экран с каплевидным вырезом, достаточный объем памяти и быстродействия, камеры с Al функциями, емкий аккумулятор, актуальная версия программного обеспечения, отдельный слот для карты памяти, эффектные расцветки. Не устроить может выбор в пользу microUSB.

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