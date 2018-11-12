Обзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFC

Сегодня был представлен смартфон Vivo Y95, ставший первым с модулем NFC, а соответственно и поддержкой бесконтактных платежей. Помимо этого, тут установлены емкий аккумулятор, 20 Мп фронтальная камера, 6.22 экран Halo FullView с каплевидным вырезом. У нас была возможность еще до официального старта ознакомиться с возможностями новинки и изучить её детальней в ходе активной эксплуатации.

Vivo Y95 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 18990 рублей, продажи стартуют с 1 декабря в крупных российских магазинах.

Внешний вид

Вышел Vivo Y95 в двух расцветках корпуса: «звездный черный» и «красная ночь». Интересный эффект с градиентом и серебристыми вкраплениями.

Выглядит он за счет этого с заделом на премиальность. Корпус не разборный, задняя крышка выполнена из пластика по тактильным ощущениям, напоминающим стекло.

За счет градиента хорошо скрываются следы пальцев и возможные царапины, полученные в ходе эксплуатации. Небольшая толщина и закругленная боковая грань.

На правом торце кнопка включения и регулятор громкости. На противоположной стороне расположен лоток под пару SIM и карту памяти microSD. Задействовать можно все три посадочных места, без необходимости выбора.

К условным минусам отнесем выбор в пользу microUSB, в новых моделях хочется видеть актуальный USB Type-C. Сохранили аудиоразъем и поддержку проводных наушников.

На нижнем торце отверстие микрофона и решетка основного динамика, он не будет перекрываться при нахождении смартфона в ладони. Громкость высокая, звучит хорошо.

Фронтальная сторона защищена стеклом Panda King Glass с эффектом 2.5D, устойчивым к повреждениям и появлению царапин. Рамки вокруг активной зоны экрана узкие.

В Vivo Y95 отказались от «моноброви» и «челки» в пользу более интересного решения в виде каплевидного выреза. Он занимает только ограниченную площадь, немногим превышающую объектив фронтальной камеры. Решетка динамика находится на самой границе, сенсорные кнопки перенесены в интерфейс.

Блок основной крышки смещен левее. Два объектива и светодиодная вспышка, они немного выступают за пределы основного корпуса.

Здесь же на крышке расположена активная зона сканера отпечатка пальца. Хорошо определяется слепым методом, срабатывает точно и быстро.

Экран

Изображение выводится на 6.22-дюймовый дисплей с разрешением 1520 на 720 пикселей. Соотношение сторон 19:9. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Есть хороший запас яркости, смартфоном можно пользоваться комфортно как днем, так и ночью.

Подсветка равномерна по всей площади, диапазон регулировки широкий. Большая площадь и узкие рамки, позволят с комфортом смотреть мультимедиа контент и читать текст в клиентах социальных сетей, браузерах. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Начинка

Построен Vivo Y95 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 439 с восемью ядрами, работающими на частоте 1.95 ГГц. Располагает смартфон 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR3 и 64 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт. Уровень быстродействия высокий, работают игры и приложения без зависания и видимых «лагов». Во время продолжительной нагрузки крышка заметно не нагревается.

Связь

Аккумулятор

Поддерживаются бесконтактные платежи, работает функция стабильно. За время тестов мы использовали его для оплаты покупок в российских магазинах. Поддерживается 4G со спектром частот наших операторов. Прием сигнала уверенный, скорость загрузки файлов высокая. Есть двухдиапазонный Wi-Fi. Bluetooth 4.2 с кодеком aptX. На холодный старт с поиском спутников уходит менее 10-15 секунд, точность позиционирования позволит использовать его в качестве автомобильного и пешеходного навигатора.Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 4030 мАч. На максимальном уровне емкости её хватает на 7.5 часов работы в активном режиме работы. При уменьшении яркости, время работы увеличивается до 10-11 часов. График разрядки равномерный. Технология беспроводной зарядки не поддерживается.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп, она дополнена 2 Мп модулем. В приложении доступны Al-режимы и детальные ручные настройки. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп и диафрагмой F/2.0. Есть сюжеты и эффекты. Снимки получаются детализированными, автофокусировка срабатывается точно.

Поддерживается видеозапись в Full HD разрешении. Оценить съемку можно на представленном ниже примере.

Софт

Операционная система Google Android с оболочкой FunTouch OS. Управление жестами, панель уведомлений похожи на реализацию в iPhone.

Предусмотрены возможности кастомизации иконок, шрифтов и фоновых изображений. Поддерживается разблокировка лица. В «Галерея» изображения сортируются по типу.

Итоги по Vivo Y95

Vivo Y95 – добротной и стильный смартфон среднего ценового сегмента. Помимо поддержки бесконтактных платежей, предлагаются хороший экран с каплевидным вырезом, достаточный объем памяти и быстродействия, камеры с Al функциями, емкий аккумулятор, актуальная версия программного обеспечения, отдельный слот для карты памяти, эффектные расцветки. Не устроить может выбор в пользу microUSB.