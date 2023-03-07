Обзор Wanted: Dead. Японский суровый и беспощадный экшен…

На выходных поиграли в экшен Wanted: Dead от издателя 110 Industries. Эта игра в себе сочетает стрельбу, эффектные приемы, бой на мечах и напряжение в массовых сражениях. Как уверяют разработчики, они вдохновлялись такими проектами, как Bayonetta, Metal Gear Rising и Devil May Cry. Заявление громкое, а насколько им это удалось, давайте разберемся вместе.

Сюжет

Игра доступна на консолях предыдущего и текущего поколений. Мы его изучали на PlayStation 5.В центре сюжета агент Ханна Стоун, которая возглавляет отряд, вставший на путь исправления. Сама история тут проста и незамысловата, события разворачиваются в Гонконге, погрязшем в войнах корпораций. В рамках отряда разработчики дали участникам команды свои особенности и характер, хотя в целом с учетом геймплея и коридорных локаций, толку от этого немного.

Игра включает несколько миссий. Все они представляют собой перемещение из одной точки в другую без возможности свернуть с коридора. Члены команды при этом берут на себя врагов и могут отвлекать их на себя, выполняя роль массовки. Общий сюжет клиширован и не затянут.

Геймплей

Основные миссии в Wanted: Dead это постоянный экшен с короткими перебежками между отдельными участками локации. Каждая из них в итоге требует полной зачистки всех набежавших врагов. Предлагается это делать, используя катану и стрелковое оружие. Основной упор при этом делается на близкий контакт с использованием меча и комбо.

Огнестрельное оружие малоэффективно за счет того, что наносит маленький урон и количество патронов сильно ограничено. На среднем уровне сложности, на каждого из противников может уходит весь магазин. Условно полезен только пистолет с бесконечными патронами, который позволяет прерывать опасные атаки противников.

По мере зачистки армии «болванчиков» приобретается опыт, который можно будет потратить на умения в одной из трех веток. К последнему уровню опыта хватит, чтобы изучить все.

Проблема игры заключается в том, что несмотря на возможность выбирать умения и подбирать несколько вариантов огнестрельного оружия, все скатывается в закликивание и повторение базового комбо, которому обучаются еще в первом тренировочном задании. Единственное, что может быть полезно в бою, это как раз возможность выучить навык с прерыванием опасных атак.

К такому же спорному решению можно отнести систему апгрейда оружий с выбором устанавливаемых компонентов. При любом варианте обвеса акцент на исполнение огнестрельного оружия смещен не будет.

В конце каждой миссии игрока ждет встреча с боссом, который является той же самой «болванкой», но с раздутыми параметрами здоровья. Общая механика борьбы с этими боссами схожа, парирование-удар-парирование-удар. Челлендж будет появляться с повышением уровня сложности.

После успешного завершения ждет относительно свободное перемещение по полицейскому участку, в котором можно будет поиграть в одну из четырех доступных мини игр. Включает этот набор стрелковый тир на время и две мини игры с нажатием в тайминг на требуемые кнопки (QTE). Общая их необходимость тут под большим вопросом, если тир еще даст возможность опробовать огнестрельное оружие, то с поеданием рамена и караоке все плохо, они не связаны с сюжетом и дадут дополнительные возможности погружения или сближения с персонажами.

Wanted: Dead обзор

Итоги

Wanted: Dead получился противоречивым, с одной стороны, это динамичные сражения в коридорных локациях с близким контактом, но с другой, это все быстро превращается в рутину. К плюсам отнесем незатянутый сюжет без однообразных аванпостов, простую прокачку. К минусам однообразную боевую систему, несбалансированное огнестрельное оружие, проблемы с анимацией персонажей.