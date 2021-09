Обзор WarioWare: Get it Together. Безумно – не значит плохо

Если вы всегда считали, что Nintendo может выпускать лишь сюжетные приключения о Зельде да отточенные до блеска платформеры с Марио, то WarioWare: Get it Together докажет обратное. На первый взгляд, на экране творится полная «дичь»: с бешеной скоростью сменяют друг друга персонажи, локации и условия победы, а вместо современной трехмерной графики, нам показывают простую Flash-анимацию, разбавленную детскими рисунками. Но самое удивительное, что при всем этом безумии, Nintendo вновь удалось создать увлекательный геймплей, от которого трудно оторваться. Начнем издалека. Варио – это антипод Марио, появившийся впервые в далеком 1992 году, как один из противников усатого водопроводчика. Однако разработчикам он так приглянулся, что скоро возглавил две собственные серии – Wario Land и WarioWare. Первая – это классический платформер, а вот вторая – самая странная и эпатажная линейка игр Nintendo, представляющая собой сборник микроигр. Смысл их довольно простой: пользователю предлагают выполнить какое-то простое действие за сильно ограниченное время, после чего происходит смена условий. За несколько отведенных секунд нужно понять: что делать, как сделать и, собственно, сделать это. Успеть получается не всегда, что только добавляет азарта. Прежде всего разработчики предлагают нам пройти сюжетную компанию, чтобы мы могли ознакомиться с большинством микроигр и персонажей. Варио здесь – жадный до наживы разработчик видеоигр, и, как большинство своих коллег, допускает множество багов на старте очередного амбициозного проекта. Вот только на этот раз страдают не только игроки, но и сами разработчики оказываются втянуты в игру в прямом смысле слова, и чтобы выбраться, им предстоит вычистить свой проект от всех ошибок. Жаль, что в реальной жизни так не бывает. «Сюжетку» можно проходить как в одиночку, так и вдвоем. Перед началом испытаний нужно собрать свою команду из 3-5 персонажей. Всего в игре 18 героев, которые открываются в процессе прохождения. Каждый из них уникален: кто-то может летать и стрелять исключительно вверх, кто-то умеет телепортироваться, а кто-то вообще не может двигаться и лишь метает диски в разные стороны. Для управления каждым требуется стик и всего одна кнопка, поэтому для игры вдвоем вполне хватит двух комплектных джойконов. К сожалению, разработчики решили не задействовать ни гироскоп, ни сенсорный экран консоли. Сам геймлей заключается в прохождении цепочки из 10-20 коротких испытаний по 3-5 секунд каждое, а также более сложного уровня с боссом, на которого потребуется уже несколько минут. Каждая новая микроигра – новый персонаж из выбранного вами ростера, что заставляет на ходу корректировать тактику. Кстати при повторном прохождении, можно увеличить сложность за счет использования сразу всех персонажей. Скорость в процессе нарастает, что неминуемо приводит к ошибкам: обычно разрешается совершить до четырех неудачных попыток. В игре более 220 различных микроигр, причем каждая имеет несколько уровней сложности, а расположение объектов меняется. Учитывая постоянную смену персонажей и сильно ограниченное время – приесться они просто не успевают. Придумывая испытания, разработчики явно что-то курили, смотря японские телешоу с обилием туалетного юмора, а занюхивали все это веселящим газом. Игрокам предлагается уворачиваться от птичьего помета, затыкать ноздри огромному носу, закапывать экскременты кошки, брить подмышки античной статуи, тушить костер с помощью «писающего мальчика», качать бицепсы или истреблять змей. К счастью предостаточно и более традиционных заданий на внимание, прохождение лабиринтов, активацию рубильников, уклонение от летящих объектов и прочее. Отдельно хочу отметить отсылки к классическим играм Nintendo: здесь встретятся миссии, где потребуется помочь Линку из Breath of the Wild, победить Боузера или даже пройти целый уровень из Super Mario Bros. Прохождение всего сюжета вряд ли займет больше пары вечеров, но, как сообщает нам игра, это только начало: после перед пользователями открывается несколько дополнительных режимов. В «Ассорти» представлен десяток более масштабных миниигр: волейбол, платформер, файтинг и другие. Некоторые рассчитаны на одного геймера, другие – на целый квартет. В «Игротеке» скрываются все доступные микроигры, разбитые по категориям. Здесь можно попытаться набрать максимальный счет в определенной миссии (персонажи будут меняться, а скорость увеличиваться), заработав монетки. Последние можно потратить в разделе «Команда». Тут можно прокачивать уровень персонажам, покупать им разные вещи и скины, а также разблокировать арты. Чемпионат «Кубок Варио» рассчитан на одного игрока. Предлагается пройти специально подобранный блок микроигр либо как можно быстрее, либо набрав как можно больше очков. В зависимость от успехов, ждет и соответствующая награда. Испытания будут меняться каждую неделю, а результатами можно делить в онлайне, что в определенной степени поддерживает интерес к игре. Также есть список заданий, выполнение которых помогает получить дополнительные монетки. WarioWare: Get it Together отлично подходит для того, чтобы скоротать время в дороге на работу, не задумываясь о сюжете или сложных механиках. Тем не менее в качестве «игры для вечеринки» она подходит не хуже. А если предварительно подготовиться к ней с помощью легких алкогольных напитков, то градус веселья может повыситься до заоблачных высот. Помимо игры на джойконах, для сетевой игры имеется вариант подключить друг к другу две консоли. Графика в игре плоская, в каждой микроигре она имеет свой стиль: от пиксельной графики и красивых картин до «каракуль ребенка». Заставки в сюжетной компании выполнены в стиле Flash-анимации. Музыка в игре хорошо подходит под происходящий на экране хаос, и будет еще долго звучать в подсознании. Несмотря на малое количество текста, WarioWare не только полностью перевели на русский, но и даже озвучили. Будем верить, что это добрый знак, и теперь все игры Nintendo будут выходить у нас локализованными. Не стоит воспринимать WarioWare: Get it Together как серьезный проект: эта безумная игра хорошо подходит, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня или весело затусить с друзьями. Тем не менее в своем жанре ей по-прежнему нет равных за счет своего нестандартного подхода. Огромное количество микроигр, помноженное на два десятка разнообразных персонажей, приправленное юмором и хорошей музыкой, не позволят игре быстро наскучить. Самое главное, что магия Nintendo в полной мере работает и здесь, даря геймплей, от которого очень сложно оторваться. Автор: Артем Костенко Помимо игры на джойконах, для сетевой игры имеется вариант подключить друг к другу две консоли. WarioWare: Get it Together отлично подходит для того, чтобы скоротать время в дороге на работу, не задумываясь о сюжете или сложных механиках. Тем не менее в качестве «игры для вечеринки» она подходит не хуже. А если предварительно подготовиться к ней с помощью легких алкогольных напитков, то градус веселья может повыситься до заоблачных высот. Помимо игры на джойконах, для сетевой игры имеется вариант подключить друг к другу две консоли. Графика в игре плоская, в каждой микроигре она имеет свой стиль: от пиксельной графики и красивых картин до «каракуль ребенка». Заставки в сюжетной компании выполнены в стиле Flash-анимации. Музыка в игре хорошо подходит под происходящий на экране хаос, и будет еще долго звучать в подсознании. Несмотря на малое количество текста, WarioWare не только полностью перевели на русский, но и даже озвучили. Будем верить, что это добрый знак, и теперь все игры Nintendo будут выходить у нас локализованными. Не стоит воспринимать WarioWare: Get it Together как серьезный проект: эта безумная игра хорошо подходит, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня или весело затусить с друзьями. Тем не менее в своем жанре ей по-прежнему нет равных за счет своего нестандартного подхода. Огромное количество микроигр, помноженное на два десятка разнообразных персонажей, приправленное юмором и хорошей музыкой, не позволят игре быстро наскучить. Самое главное, что магия Nintendo в полной мере работает и здесь, даря геймплей, от которого очень сложно оторваться. Графика в игре плоская, в каждой микроигре она имеет свой стиль: от пиксельной графики и красивых картин до «каракуль ребенка». Заставки в сюжетной компании выполнены в стиле Flash-анимации. Музыка в игре хорошо подходит под происходящий на экране хаос, и будет еще долго звучать в подсознании. Несмотря на малое количество текста, WarioWare не только полностью перевели на русский, но и даже озвучили. Будем верить, что это добрый знак, и теперь все игры Nintendo будут выходить у нас локализованными. Не стоит воспринимать WarioWare: Get it Together как серьезный проект: эта безумная игра хорошо подходит, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня или весело затусить с друзьями. Тем не менее в своем жанре ей по-прежнему нет равных за счет своего нестандартного подхода. Огромное количество микроигр, помноженное на два десятка разнообразных персонажей, приправленное юмором и хорошей музыкой, не позволят игре быстро наскучить. Самое главное, что магия Nintendo в полной мере работает и здесь, даря геймплей, от которого очень сложно оторваться. Автор: Артем Костенко Автор: Артем Костенко