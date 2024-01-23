Шутер от первого лица в ретро с простой платиной. Обзор Witch Rise

Сегодня у нас в центре внимания игра от Ratalaika Games про маленькую девочку, которая встала на борьбу с Падшей Ведьмой, превратившая ее в поросенка. Теперь игроку требуется найти четыре посоха, вернуть свой облик и победить злодея. Предлагается это делать в четырех разных биомах.

Witch Rise

Игра изначально вышла в Steam и только позже портирована на консоли. Набор достижений был сокращен в сторону упрощения, убрали за победу над ведьмой и необходимость сбора всех сундуков, которые здесь требовали дополнительное внимание с изучением локации. В итоге платина займет меньше времени. Я прошел ее дважды, на PlayStation 4 с прохождением на 105% и на PlayStation 5.

Witch Rise

Геймплей и сама игра представляет собой шутер от первого лица с ностальгической отсылкой на Doom и Wolfenstein на заре своего появления, а по рисовке ближе к Minecraft. При этом на довольно продолжительном начальном интервале основной упор идет на прямом и близком контакте, когда противников необходимо уничтожать с помощью меча. Те самые посохи с дальней атакой будут получены после победы над боссами. Сама игра не ведет за руку, тут свободное перемещение по локациям, выполненные в виде отдельных зон.

Witch Rise

Из-за этого при первом прохождении пропустил первого босса и попал сразу на второго или третьего, выгрызая победу при помощи меча. Но в целом же общее перемещение будет в отдельных все равно ограничиваться, требуя для преодоления препятствий наличия определённых посохов или умения для того чтобы сдвинуть предметы.

Witch Rise

И здесь есть проблема в Witch Rise, несмотря на то что карту есть возможность вывести и смотреть за текущим нахождением с общим ориентированием в лабиринте, тут нет разницы в оформлении комнат на карте или возможности оставить пометку. Поэтому чем больше комнат будет пройдено тем сложнее вспомнить где были пропущены зоны или были точки интереса.

Witch Rise

К этому же можно добавить особенность когда при получении урона, камера поворачивается и сориентироваться в том куда стоит повернуть уже сложно. Плюс на всех локациях есть эффект тумана, когда видна не вся комната, а только часть. Сам же порог вхождения тут низкий, после смерти игрок возвращается в комнату в которой потерпел неудачу, ограничений на такие повторные испытания нет. На поздних уровнях увеличивается объем здоровья и маны, становится проще.

Witch Rise

На полное изучение лабиринта в один присест уходит около 1.5 часов. Сложности с боссами были только вначале когда количество жизней ограничено и нет выбора посохов. В первом прохождении испытывал затруднения только с поиском сундуков, связанным с трудным ориентированием тех комнат которые были проверены, а какие еще нет. Как отмечал выше те кто ставит цель только платиновое достижение, время сократится до 20-30 минут.

Witch Rise

Witch Rise обзор

Итоги

Witch Rise – шутер от первого лица в ретрографике с исследованием локаций и просто платиной. У игры небольшая продолжительность, простой порог вхождения и несложная в освоении боевая система. Но и проблем в ней достаточно, отметим малую информативность карты, развороты при получении урона, отсутствие реиграбельности.
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