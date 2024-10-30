Просторный корпус для топовых сборок. Обзор XPG BATTLECRUISER II

Изучаемый сегодня корпус XPG BATTLECRUISER II относится к «высшей лиге», выполнен он в типоразмере Midi Tower и ориентирован на сборку игровой системы топового уровня или высокопроизводительной рабочей станции. Гибкий подход к конфигурации компонентов, расширенные возможности отвода тепла с установкой большого количества вентиляторов и радиаторов типоразмера 420 мм. С завода корпус оснащается четырьмя 120 мм вентиляторами с RGB-подсветкой и контроллером PRIME BOX.

XPG BATTLECRUISER II

Комплектация

Габаритная коробка из плотного картона со схематичным изображением корпуса и его характеристикам. На внутренней стороне детальный разбор его составных элементов. Внутри зафиксирован в палет из пенопласта и защищен транспортировочным пакетом.

XPG BATTLECRUISER II

Комплект включает рамку для блока питания, рамку для вертикальной установки видеокарты и упор для нее, пластиковые и нейлоновые стяжки, набор различных винтов, наклейки с тематическими изображениями, также наклейку для боковины.

XPG BATTLECRUISER II

Внешний вид

Доступен корпус в белом и черном вариантах исполнения. В основе используется уже опробованный дизайн первого поколения это серии. Но тут он стал заметно крупнее и габаритнее.

XPG BATTLECRUISER II

Лицевая панель преимущественно выполнена из закаленного стекла. Боковая же рамка из алюминия. Между собой панели расположены под разными углами. За стеклом располагаются три вентилятора воздух к ним поступает через вырез в месте стыка и боковую часть. Есть рамка с противопылевым фильтром.

XPG BATTLECRUISER II

На задней стенке можно обратить внимание на большой зазор от верхней части, это расстояние будет использоваться для монтажа габаритных радиаторов и вентиляторов, без перекрытия силовой части материнской платы. Вентиляционные решетки в этой части со стильными вырезами треугольной формы. Семь съемных заглушек под платы расширения, в комплекте идет рамка для вертикальной ориентации видеокарты.

XPG BATTLECRUISER II

Правая и левая стенки из закаленного стекла. Видна будет как основная камера, так и задняя стенка. Владельцу для максимальной эстетики нельзя будет пренебрегать кабель-менеджментом. Все возможности для его проведения тут есть.

XPG BATTLECRUISER II

На верхней панели сгруппированы скоростные USB порты в количестве трех штук, один из которых USB-C. Спаренный аудиоразъем, кнопки переключения подсветки, перезагрузки и включения.

XPG BATTLECRUISER II

Тут также используется сочетание стекла и алюминия. Между двумя типами материалов есть зазор, необходимый для доступа воздуха.

XPG BATTLECRUISER II

Как и на лицевой панели продуман вопрос продуваемости. Боковая рамка с вырезами продолжена и на боковых частях. Это важно с учетом трех стеклянных стенок, компенсируя отсутствие полностью проветриваемого фасада у XPG BATTLECRUISER II.

XPG BATTLECRUISER II

Вдоль всей нижней стенки вентиляционная решетка с рамкой противопылевого фильтра. Выдвигается она с помощью язычка. Четыре пластиковые ножки по краям с резиновыми уплотнителями.

Внутренняя часть

XPG BATTLECRUISER II

Две камеры распределяют между собой компоненты. Интересно исполнена Г-образная стенка, подобное ранее не встречали. Одну из ее частей можно смещать, уменьшая ширину. Это будет необходимо для того чтобы поместить габаритный радиатор жидкостного охлаждения. Ее можно декорировать при помощи наклеек. На верхнюю часть этого элемента можно поставить пластину для жесткого диска.

XPG BATTLECRUISER II

Корпус габаритен и это отразилось на возможности установки материнских плат типоразмера E-ATX. Из удобный моментов отметим окно на всю ширину в верхней части, это заметно упростит подвод кабелей к плате. Решения со скрытым подводом кабелей не поддерживаются. Справа все окошки с резиновыми клапанами, они также больше, чем обычно и это плюс к удобству сборки. Увеличенная ширина будет учитывать тип устанавливаемой материнской платы.

XPG BATTLECRUISER II

Видеокарты длиной до 395 мм. Для габаритных видеокарт есть упор и набор для вертикальной ориентации, но без райзера. Башенные конструкции высотой до 175 мм. Хорошие возможности по жидкостному охлаждению, на переднюю стенку можно поставить 420 мм радиатор. 360 мм радиатор на верхнюю стенку. При желании тут найдется место для кастомной СЖО.

XPG BATTLECRUISER II

В комплекте с корпусом идут четыре вентилятора XPG Vento 120 ARGB со скоростью вращения 1200 оборотов в минуту. Они идут с ARGB-подсветкой, подключить к материнской плате или контроллеру, он является опцией для этого корпуса.

XPG BATTLECRUISER II

На внутренней стороне под контроллер есть отдельная пластина. Пара похожих идет для накопителей 2.5 дюйма. Два жестких диска 3.5 дюйма на стойку диска. Зона блока питания закрывается металлическим кожухом. Вдоль всей высоты стенки предустановлены нейлоновые стяжки, которым собран основной пучок кабелей. В комплекте идут дополнительные нейлоновые и пластиковые стяжки.

XPG BATTLECRUISER II

Тесты

Нагрев процессора AMD Ryzen 7 7600 с закрытыми стенками и башенным охаждением.

XPG BATTLECRUISER II

Проведен уровень замера шума с расстояния 30 сантиметров на максимальных оборотах.

XPG BATTLECRUISER II

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG BATTLECRUISER II – корпус для сборок топового уровня. Эффектный внешний вид, продуманная внешняя и внутренняя конструкции, премиальное исполнение, гибкий подбор компонентов, четыре вентилятора с ARGB-подсветкой, продуваемость несмотря на стенки из стекла, большое количество мест для монтажа дисков SATA, защита от пыли, скоростные порты на лицевой панели, модульность.
XPG BATTLECRUISER II получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Представлен Apple Mac mini на базе M4 и M4 Pro…
Компания Apple пополнила ассортимент компактных ПК новым поколением модели Mac mini, которая может похвас…
Высшая лига корпусов. Обзор и тест Thermaltake CTE E660 MX…
Корпус Thermaltake CTE E660 MX, изучаемый сегодня, выполнен в типоразмере Mid Tower и в нем применено сра…
Мини-ПК Giada N601 получил до 96 ГБ ОЗУ…
Китайская компания Giada Technology пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью N601, основанной…
Представлен мини-ПК Aoostar GEM10 на Ryzen AI 9 HX 370…
Компания AOOSTAR пополнила ассортимент компактных ПК обновленной версией модели GEM10 370, которая основа…
Тесты, сборка и обзор корпуса Azza Prime 360E…
Корпус Azza Prime 360E выполнен в типоразмере Mid-Tower. Относится модель к недорогому ценовому сегменту …
Представлен игровой ПК Maingear MG-1 AMD Advantage…
Компания Maingear пополнила ассортимент геймерских компьютеров моделью MG-1 AMD Advantage, которая оценен…
Бренд Geometric Future вышел на российский рынок…
Отличные новости для пользователей ПК, которые давно устали от скучных корпусов и не только, желая получи…
Компактный и недорогой корпус с 4 вентиляторами. Обзор Power…
Корпус Powercase ByteFlow Micro рассчитан на сборку систем с материнскими платами типоразмера mATX, позво…
Корпус для эффектных сборок. Обзор Thermaltake The Tower 300Корпус для эффектных сборок. Обзор Thermaltake The Tower 300
Строгий корпус для игровых и рабочих сборок. Обзор Formula Air Power G5Строгий корпус для игровых и рабочих сборок. Обзор Formula Air Power G5
Доступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR AIRДоступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR AIR
Доступный корпус с интересной лицевой панелью. Обзор AZZA CELESTA 340Доступный корпус с интересной лицевой панелью. Обзор AZZA CELESTA 340
Корпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Formula Crystal Z1MКорпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Formula Crystal Z1M
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor