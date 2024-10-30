Просторный корпус для топовых сборок. Обзор XPG BATTLECRUISER II

Изучаемый сегодня корпус XPG BATTLECRUISER II относится к «высшей лиге», выполнен он в типоразмере Midi Tower и ориентирован на сборку игровой системы топового уровня или высокопроизводительной рабочей станции. Гибкий подход к конфигурации компонентов, расширенные возможности отвода тепла с установкой большого количества вентиляторов и радиаторов типоразмера 420 мм. С завода корпус оснащается четырьмя 120 мм вентиляторами с RGB-подсветкой и контроллером PRIME BOX.

Комплектация

Габаритная коробка из плотного картона со схематичным изображением корпуса и его характеристикам. На внутренней стороне детальный разбор его составных элементов. Внутри зафиксирован в палет из пенопласта и защищен транспортировочным пакетом.

Комплект включает рамку для блока питания, рамку для вертикальной установки видеокарты и упор для нее, пластиковые и нейлоновые стяжки, набор различных винтов, наклейки с тематическими изображениями, также наклейку для боковины.

Внешний вид

Доступен корпус в белом и черном вариантах исполнения. В основе используется уже опробованный дизайн первого поколения это серии. Но тут он стал заметно крупнее и габаритнее.

Лицевая панель преимущественно выполнена из закаленного стекла. Боковая же рамка из алюминия. Между собой панели расположены под разными углами. За стеклом располагаются три вентилятора воздух к ним поступает через вырез в месте стыка и боковую часть. Есть рамка с противопылевым фильтром.

На задней стенке можно обратить внимание на большой зазор от верхней части, это расстояние будет использоваться для монтажа габаритных радиаторов и вентиляторов, без перекрытия силовой части материнской платы. Вентиляционные решетки в этой части со стильными вырезами треугольной формы. Семь съемных заглушек под платы расширения, в комплекте идет рамка для вертикальной ориентации видеокарты.

Правая и левая стенки из закаленного стекла. Видна будет как основная камера, так и задняя стенка. Владельцу для максимальной эстетики нельзя будет пренебрегать кабель-менеджментом. Все возможности для его проведения тут есть.

На верхней панели сгруппированы скоростные USB порты в количестве трех штук, один из которых USB-C. Спаренный аудиоразъем, кнопки переключения подсветки, перезагрузки и включения.

Тут также используется сочетание стекла и алюминия. Между двумя типами материалов есть зазор, необходимый для доступа воздуха.

Как и на лицевой панели продуман вопрос продуваемости. Боковая рамка с вырезами продолжена и на боковых частях. Это важно с учетом трех стеклянных стенок, компенсируя отсутствие полностью проветриваемого фасада у XPG BATTLECRUISER II.

Внутренняя часть

Вдоль всей нижней стенки вентиляционная решетка с рамкой противопылевого фильтра. Выдвигается она с помощью язычка. Четыре пластиковые ножки по краям с резиновыми уплотнителями.

Две камеры распределяют между собой компоненты. Интересно исполнена Г-образная стенка, подобное ранее не встречали. Одну из ее частей можно смещать, уменьшая ширину. Это будет необходимо для того чтобы поместить габаритный радиатор жидкостного охлаждения. Ее можно декорировать при помощи наклеек. На верхнюю часть этого элемента можно поставить пластину для жесткого диска.

Корпус габаритен и это отразилось на возможности установки материнских плат типоразмера E-ATX. Из удобный моментов отметим окно на всю ширину в верхней части, это заметно упростит подвод кабелей к плате. Решения со скрытым подводом кабелей не поддерживаются. Справа все окошки с резиновыми клапанами, они также больше, чем обычно и это плюс к удобству сборки. Увеличенная ширина будет учитывать тип устанавливаемой материнской платы.

Видеокарты длиной до 395 мм. Для габаритных видеокарт есть упор и набор для вертикальной ориентации, но без райзера. Башенные конструкции высотой до 175 мм. Хорошие возможности по жидкостному охлаждению, на переднюю стенку можно поставить 420 мм радиатор. 360 мм радиатор на верхнюю стенку. При желании тут найдется место для кастомной СЖО.

В комплекте с корпусом идут четыре вентилятора XPG Vento 120 ARGB со скоростью вращения 1200 оборотов в минуту. Они идут с ARGB-подсветкой, подключить к материнской плате или контроллеру, он является опцией для этого корпуса.

На внутренней стороне под контроллер есть отдельная пластина. Пара похожих идет для накопителей 2.5 дюйма. Два жестких диска 3.5 дюйма на стойку диска. Зона блока питания закрывается металлическим кожухом. Вдоль всей высоты стенки предустановлены нейлоновые стяжки, которым собран основной пучок кабелей. В комплекте идут дополнительные нейлоновые и пластиковые стяжки.

Тесты

Нагрев процессора AMD Ryzen 7 7600 с закрытыми стенками и башенным охаждением.

Проведен уровень замера шума с расстояния 30 сантиметров на максимальных оборотах.

Итоги

XPG BATTLECRUISER II – корпус для сборок топового уровня. Эффектный внешний вид, продуманная внешняя и внутренняя конструкции, премиальное исполнение, гибкий подбор компонентов, четыре вентилятора с ARGB-подсветкой, продуваемость несмотря на стенки из стекла, большое количество мест для монтажа дисков SATA, защита от пыли, скоростные порты на лицевой панели, модульность.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".