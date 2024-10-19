XPG Core Reactor II 850W Gold тесты и обзор блока питания…

Коробка ярко-красного цвета, на внутренней стороне которой приведены подробные данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает тринадцать различных типов кабелей, силовой кабель, винты, тематические стикеры, руководство пользователя.
На основание нанесена наклейка с таблицей и логотипом сертификата 80 Plus Gold. На линию 12В – 70.8А и 850 Вт, 3.3 и 5В – по 22А и 120 Вт.
Решетка вентилятора перфорирована. Это направленные в двух направлениях прямоугольные вырезы. Отдельный доступ для обслуживания вентилятора не предусмотрен, на один из винтов нанесена гарантийная пломба.
Блок питания XPG Core Reactor II 850W Gold с полностью модульной конструкцией. Панель разъемов у него сгруппирована и подписана по типам. Тут отдельное гнездо 12VHPWR с соответствующим двухсторонним кабелем в комплекте.
Кабели идут в защитной нейлоновой оплетке, за исключением тех что с SATA и MOLEX. Сечение 18AWG. Набор включает один ATX 24 пин для материнской платы, два CPU 4+4, один 16-пиновый 12VHPWR, две отдельных линии с одним PCIe 6+2 на каждом, два с двумя PCIe 6+2, восемь SATA, четыре MOLEX. Для такой мощности это с запасом закрывает сценарии собираемых систем.
На задней стенке вентиляционная решетка с вырезами форме сот, гнездо питания и тумблер.
Высоковольтный конденсатор Nippon Chemi-Con 680 мКф 425В 105 градусов. Остальные конденсаторы от Nippon, Rubycon, Nichicon, все от японских производителей с высоким ресурсом службы.
Часть элементов распаяна на дополнительных платах, размещенных вертикально. Несколько радиаторов с оребрением с диодными сборками. Линии напряжений 3.3 и 5В с DC-DС преобразователем.
|Данные
|150W
|88
|350W
|90
|450W
|92
|550W
|91
|750W
|90
|850W
|87
|150W
|450W
|850W
|12
|12,12
|12,06
|11,98
|5
|5.02
|5.01
|4.98
|3,3
|3.35
|3.33
|3.31
|Данные
|150W
|30
|450W
|36
|850W
|44