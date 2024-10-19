XPG Core Reactor II 850W Gold тесты и обзор блока питания

Изучаемый блок питания XPG Core Reactor II 850W Gold имеет сертификацию 80 Plus Gold, полностью модульный кабель-менеджмент, поддержку стандартов ATX 3.0 и PCIe 5.0. Мощность в 850 Вт позволит собрать игровую сборку под актуальные игры с высоким FPS.

XPG Core Reactor II 850W Gold

Комплектация

XPG Core Reactor II 850W Gold

Коробка ярко-красного цвета, на внутренней стороне которой приведены подробные данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает тринадцать различных типов кабелей, силовой кабель, винты, тематические стикеры, руководство пользователя.

XPG Core Reactor II 850W Gold

Внешний вид

Корпус из стали, окрашенной в черный цвет. На боковых сторонах штамповка с оребрением и вставка с логотипом бренда. Выполнен он в ATX-типоразмере.

XPG Core Reactor II 850W Gold

На основание нанесена наклейка с таблицей и логотипом сертификата 80 Plus Gold. На линию 12В – 70.8А и 850 Вт, 3.3 и 5В – по 22А и 120 Вт.

XPG Core Reactor II 850W Gold

Решетка вентилятора перфорирована. Это направленные в двух направлениях прямоугольные вырезы. Отдельный доступ для обслуживания вентилятора не предусмотрен, на один из винтов нанесена гарантийная пломба.

XPG Core Reactor II 850W Gold

Блок питания XPG Core Reactor II 850W Gold с полностью модульной конструкцией. Панель разъемов у него сгруппирована и подписана по типам. Тут отдельное гнездо 12VHPWR с соответствующим двухсторонним кабелем в комплекте.

XPG Core Reactor II 850W Gold

Кабели идут в защитной нейлоновой оплетке, за исключением тех что с SATA и MOLEX. Сечение 18AWG. Набор включает один ATX 24 пин для материнской платы, два CPU 4+4, один 16-пиновый 12VHPWR, две отдельных линии с одним PCIe 6+2 на каждом, два с двумя PCIe 6+2, восемь SATA, четыре MOLEX. Для такой мощности это с запасом закрывает сценарии собираемых систем.

XPG Core Reactor II 850W Gold

На задней стенке вентиляционная решетка с вырезами форме сот, гнездо питания и тумблер.

Внутренняя часть

Выполнен на платформе CWT. На входе два X-конденсатора и четыре Y-конденсатора. Обеспечивается групповая защита, включая фильтрацию синфазных и дифференциальных помех.

XPG Core Reactor II 850W Gold

Высоковольтный конденсатор Nippon Chemi-Con 680 мКф 425В 105 градусов. Остальные конденсаторы от Nippon, Rubycon, Nichicon, все от японских производителей с высоким ресурсом службы.

XPG Core Reactor II 850W Gold

Часть элементов распаяна на дополнительных платах, размещенных вертикально. Несколько радиаторов с оребрением с диодными сборками. Линии напряжений 3.3 и 5В с DC-DС преобразователем.

XPG Core Reactor II 850W Gold

Тесты

XPG Core Reactor II 850W Gold

КПД

XPG Core Reactor II 850W Gold

Данные
150W88
350W90
450W92
550W91
750W90
850W87

Уровень напряжения на линиях

XPG Core Reactor II 850W Gold

150W450W850W
1212,1212,0611,98
55.025.014.98
3,33.353.333.31
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

XPG Core Reactor II 850W Gold

Данные
150W30
450W36
850W44

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG Core Reactor II 850W Gold – надежный блок питания с высокой эффективностью, стабильной подачей напряжения по всем линиям, качественной схемотехникой, богатым набором интерфейсов и кабелями в оплетке. Отличный выбор под игровые сборки и рабочие станции, решая широкий круг задач и предлагая запас ресурса на длительную эксплуатацию.
XPG Core Reactor II 850W Gold получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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