XPG Core Reactor II 850W Gold тесты и обзор блока питания…

Изучаемый блок питания XPG Core Reactor II 850W Gold имеет сертификацию 80 Plus Gold, полностью модульный кабель-менеджмент, поддержку стандартов ATX 3.0 и PCIe 5.0. Мощность в 850 Вт позволит собрать игровую сборку под актуальные игры с высоким FPS.

Комплектация

Коробка ярко-красного цвета, на внутренней стороне которой приведены подробные данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает тринадцать различных типов кабелей, силовой кабель, винты, тематические стикеры, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус из стали, окрашенной в черный цвет. На боковых сторонах штамповка с оребрением и вставка с логотипом бренда. Выполнен он в ATX-типоразмере.

На основание нанесена наклейка с таблицей и логотипом сертификата 80 Plus Gold. На линию 12В – 70.8А и 850 Вт, 3.3 и 5В – по 22А и 120 Вт.

Решетка вентилятора перфорирована. Это направленные в двух направлениях прямоугольные вырезы. Отдельный доступ для обслуживания вентилятора не предусмотрен, на один из винтов нанесена гарантийная пломба.

Блок питания XPG Core Reactor II 850W Gold с полностью модульной конструкцией. Панель разъемов у него сгруппирована и подписана по типам. Тут отдельное гнездо 12VHPWR с соответствующим двухсторонним кабелем в комплекте.

Кабели идут в защитной нейлоновой оплетке, за исключением тех что с SATA и MOLEX. Сечение 18AWG. Набор включает один ATX 24 пин для материнской платы, два CPU 4+4, один 16-пиновый 12VHPWR, две отдельных линии с одним PCIe 6+2 на каждом, два с двумя PCIe 6+2, восемь SATA, четыре MOLEX. Для такой мощности это с запасом закрывает сценарии собираемых систем.

Внутренняя часть

На задней стенке вентиляционная решетка с вырезами форме сот, гнездо питания и тумблер.Выполнен на платформе CWT. На входе два X-конденсатора и четыре Y-конденсатора. Обеспечивается групповая защита, включая фильтрацию синфазных и дифференциальных помех.

Высоковольтный конденсатор Nippon Chemi-Con 680 мКф 425В 105 градусов. Остальные конденсаторы от Nippon, Rubycon, Nichicon, все от японских производителей с высоким ресурсом службы.

Часть элементов распаяна на дополнительных платах, размещенных вертикально. Несколько радиаторов с оребрением с диодными сборками. Линии напряжений 3.3 и 5В с DC-DС преобразователем.

Тесты

КПД

Данные 150W 88 350W 90 450W 92 550W 91 750W 90 850W 87

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 850W 12 12,12 12,06 11,98 5 5.02 5.01 4.98 3,3 3.35 3.33 3.31

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 30 450W 36 850W 44

Итоги

XPG Core Reactor II 850W Gold – надежный блок питания с высокой эффективностью, стабильной подачей напряжения по всем линиям, качественной схемотехникой, богатым набором интерфейсов и кабелями в оплетке. Отличный выбор под игровые сборки и рабочие станции, решая широкий круг задач и предлагая запас ресурса на длительную эксплуатацию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".