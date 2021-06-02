Обзор XPG INFAREX K10. Клавиатура с гибридными переключателями

С периферией игрового бренда XPG от ADATA мы не так давно знакомились на примере Hi-Res наушников XPG PRECOG ANALOG. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет игровая клавиатура XPG INFAREX K10 с девятью эффектами подсветки, клавишами с функцией Anti-Ghosting и быстрым управлением функцией воспроизведения мультимедийного контента.

XPG INFAREX K10

Приобрести можно свободно в российских магазинах со средней стоимостью 3 800 рублей.

XPG INFAREX K10 обзор

Комплектация

Комплект ее включает документацию и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением клавиатуры и данными по ее характеристикам.

XPG INFAREX K10

Внешний вид

Выполнена клавиатура в дизайне «скелетон» с минимальными боковыми рамками. Переключатели расположены выше рабочей плоскости.

XPG INFAREX K10

Длина корпуса 443 мм. Отсутствует выраженная подставка под запястья.

XPG INFAREX K10

Несмотря на невысокую стоимость, тут верхняя часть корпуса выполнена из цельного листа из металла, обеспечивая высокую жесткость конструкции.

XPG INFAREX K10

Поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению пальцев и пылью. Качество сборки высокое.

XPG INFAREX K10

На основании пара откидных ножек, изменяющих угол наклона в двух положениях. Нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие смещение XPG INFAREX K10 по поверхности рабочего стола.

XPG INFAREX K10

Установлен традиционный набор из 104 клавиш. Цифровой блок, однорядный ENTER, полноразмерные SHIFT.

XPG INFAREX K10

Латинские и кириллические символы подсвечиваются. Хорошо различимы в дневное и ночное время.

XPG INFAREX K10

Многоцветная подсветка, управляемая с помощью комбинаций клавиш. Можно изменять громкость, переключать эффекты. Есть варианты со статичными цветами, а также режимы с пульсацией и циклической сменой.

XPG INFAREX K10

В верхнем правом углу три светодиодных индикатора активных состояний. При активации у них излишне яркое свечение, мешают в ночное время.

XPG INFAREX K10

Ряд клавиш F1-F8 отвечает за управление воспроизведением мультимедийных файлов. Для упрощения поиска маркировка нанесена на выбранные клавиши.

XPG INFAREX K10

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. Ферритовая защита и позолоченный коннектор. Кабель с нейлоновой защитой.

Тесты

Клавиатура для работы не требует установки драйвера. Отдельной утилиты для управления для нее не предусмотрено. Дополнительные действия реализованы через зажатие кнопки FN.

XPG INFAREX K10

Эта модель поддерживает технологию Anti-Ghosting с определением группы нажатых клавиш. Нажимаются они бесшумно. Различимых задержек во время работы с ней замечено не было. Тут используется гибридное решение, так называемый класс Mem-Chanical, совмещающий мембранную конструкцию с ощущениями от механики. Ресурс у них высокий.

XPG INFAREX K10

Клавиатура за время тестирования в течение нескольких недель использовалась в редакции как для печати и выполнения типовых рабочих задач, так и игр. По эргономике и стабильности работы нареканий к ней нет.

Тест шума XPG INFAREX K10

Итоги

XPG INFAREX K10 – игровая клавиатура с безрамочным дизайном и гибридными переключателями. Выбор эффектов подсветки, поддержка Anti-ghosting, невысокий уровень шума, регулируемый угол наклона, металлический корпус. Не устроить может отсутствие поддержки программного обеспечения.
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