Обзор XPG Infarex M20. Игровая мышка с точным сенсором

Тестируемая сегодня мышка XPG Infarex M20 оснащена переключателями с ресурсом службы в 20 миллионов кликов и оснащена сенсором с разрешением 5000 DPI. Из особенностей отмечаются динамичная RGB-подсветка, акселерация до 20 g и эргономичная форма корпуса.

XPG Infarex M20

К моменту публикации продажи ее уже стартовали со средней стоимостью 2 900 рублей.

XPG Infarex M20 обзор

Комплектация

XPG Infarex M20

Коробка из плотного картона с темным оформлением. В верхнем правом углу приведены ключевые особенности. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

XPG Infarex M20

Внешний вид

Выполнена в эргономичном корпусе, рассчитанном под правшей. Вес мышки 160 граммов.

XPG Infarex M20

Внешние поверхности с приятным тактильно покрытием. Оно обеспечивает хороший уровень сцепления и при этом не подвержено загрязнению следами пальцев.

XPG Infarex M20

На спинке подсвечиваемый логотип игрового бренда XPG от ADATA. Также подсвечивается корпус колесика прокрутки.

XPG Infarex M20

Это RGB-подсветка с предустановленными сценариями работы и эффектами. На основании расположен переключатель для ее выключения, может быть полезен при эксплуатации с ноутбуком, сокращая затраты аккумулятора.

XPG Infarex M20

Выпуклая спинка отделена границей от главных клавиш. Небольшой по ширине вырез исключает попадание внутрь корпуса пыли.

XPG Infarex M20

В XPG Infarex M20 используются переключатели от OMRON, рассчитанные на 20 миллионов кликов. Нажимаются со слышимым щелчком.

XPG Infarex M20

Поверхность кнопок стабилизирована, бокового люфта нет. Между клавишами островок с колесиком прокрутки, вращающийся с различимыми отсечками.

XPG Infarex M20

Позади колесика дополнительная клавиша, отвечающая за переключение чувствительности сенсора.

XPG Infarex M20

Еще две дополнительные клавиши на левой грани. Расположены удобно, нажатие по ним большим пальцем не требует изменение хвата.

XPG Infarex M20

Левая часть корпуса заужена, правая выпуклая. Форма и линии корпуса повторяют ладонь.

XPG Infarex M20

На основании выведена кнопка переключения уровней частоты опроса сенсора. Окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

XPG Infarex M20

Три ножки скольжения распределены по краям корпуса. Верхняя ножка увеличена по площади.

XPG Infarex M20

Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой. Позолоченный коннектор и ферритовая защита.

XPG Infarex M20

Тесты

Для мышки не предполагается возможность детальных настроек. Управление и работа дополнительных клавиш изначально задана и не требует даже установки драйвера. Определяется автоматически сразу после подключения.

XPG Infarex M20

Последовательным нажатием на кнопку позади колесика можно менять для XPG Infarex M20 уровень чувствительности сенсора: 400, 800, 1600, 3200 и 5000 DPI. Несколько уровней частоты опроса сенсора. Мышка хорошо себя показала на ковриках с разными типами покрытий. За время тестов не замечали акселерации и срывов курсора.

XPG Infarex M20

Форма удобная. Поддерживаются все типы хвата. К качеству сборки и исполнения нареканий нет. Использовали ее в сетевых играх, демонстрируя высокую точность стрельбы. Рассматривать можно также и в качестве рабочей мышки под выполнение типовых задач.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG Infarex M20 – недорогая игровая мышка с хорошим качеством исполнения. Надежные переключатели с высоким ресурсом службы, многоцветная подсветка, эргономичная форма, точный сенсор с переключаемыми уровнями чувствительности. Не устроить может отсутствие софта.
XPG Infarex M20 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы XPG Infarex M20
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