Обзор XPG Infarex M20. Игровая мышка с точным сенсором

Тестируемая сегодня мышка XPG Infarex M20 оснащена переключателями с ресурсом службы в 20 миллионов кликов и оснащена сенсором с разрешением 5000 DPI. Из особенностей отмечаются динамичная RGB-подсветка, акселерация до 20 g и эргономичная форма корпуса.

XPG Infarex M20 обзор

Комплектация

К моменту публикации продажи ее уже стартовали со средней стоимостью 2 900 рублей.

Коробка из плотного картона с темным оформлением. В верхнем правом углу приведены ключевые особенности. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в эргономичном корпусе, рассчитанном под правшей. Вес мышки 160 граммов.

Внешние поверхности с приятным тактильно покрытием. Оно обеспечивает хороший уровень сцепления и при этом не подвержено загрязнению следами пальцев.

На спинке подсвечиваемый логотип игрового бренда XPG от ADATA. Также подсвечивается корпус колесика прокрутки.

Это RGB-подсветка с предустановленными сценариями работы и эффектами. На основании расположен переключатель для ее выключения, может быть полезен при эксплуатации с ноутбуком, сокращая затраты аккумулятора.

Выпуклая спинка отделена границей от главных клавиш. Небольшой по ширине вырез исключает попадание внутрь корпуса пыли.

В XPG Infarex M20 используются переключатели от OMRON, рассчитанные на 20 миллионов кликов. Нажимаются со слышимым щелчком.

Поверхность кнопок стабилизирована, бокового люфта нет. Между клавишами островок с колесиком прокрутки, вращающийся с различимыми отсечками.

Позади колесика дополнительная клавиша, отвечающая за переключение чувствительности сенсора.

Еще две дополнительные клавиши на левой грани. Расположены удобно, нажатие по ним большим пальцем не требует изменение хвата.

Левая часть корпуса заужена, правая выпуклая. Форма и линии корпуса повторяют ладонь.

На основании выведена кнопка переключения уровней частоты опроса сенсора. Окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Три ножки скольжения распределены по краям корпуса. Верхняя ножка увеличена по площади.

Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой. Позолоченный коннектор и ферритовая защита.

Тесты

Для мышки не предполагается возможность детальных настроек. Управление и работа дополнительных клавиш изначально задана и не требует даже установки драйвера. Определяется автоматически сразу после подключения.

Последовательным нажатием на кнопку позади колесика можно менять для XPG Infarex M20 уровень чувствительности сенсора: 400, 800, 1600, 3200 и 5000 DPI. Несколько уровней частоты опроса сенсора. Мышка хорошо себя показала на ковриках с разными типами покрытий. За время тестов не замечали акселерации и срывов курсора.

Итоги

Форма удобная. Поддерживаются все типы хвата. К качеству сборки и исполнения нареканий нет. Использовали ее в сетевых играх, демонстрируя высокую точность стрельбы. Рассматривать можно также и в качестве рабочей мышки под выполнение типовых задач.XPG Infarex M20 – недорогая игровая мышка с хорошим качеством исполнения. Надежные переключатели с высоким ресурсом службы, многоцветная подсветка, эргономичная форма, точный сенсор с переключаемыми уровнями чувствительности. Не устроить может отсутствие софта.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".