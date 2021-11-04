Обзор XPG Mage. Механическая клавиатура с линейными переключателями

Не так давно под брендом XPG была расширена модельная линейка игровой периферии и одной из новинок стала механическая клавиатуры Mage, ориентированная на киберспорт и энтузиастов. Оснащена бесшумным и линейными переключателями, подходит для игр и набора текста, дает высокую точность и быстроту реакции, а также поддерживает полный Anti-Ghosting.

XPG Mage

В России доступна за 7 800 рублей и сегодня мы готовы поделиться опытом ее длительной эксплуатации.

Комплектация

Упакована в коробку с ярко-красным оформлением. Комплект включает интерфейсный кабель, руководство пользователя на английском и набор наклеек с фирменной символикой.

XPG Mage

Внешний вид

Верхняя часть клавиатуры представляет собой цельную металлическую пластину со шлифованным покрытием. Хорошо смотрится за счет выбранного для оформления.

XPG Mage

Ближе к нижней грани она изогнута. Выраженной подставки под запястья в этой модели нет, как и дополнительной съемной подставки под запястья.

XPG Mage

Боковые рамки у нее узкие. Выполнена в стиле «скелетон». Часть корпуса переключателей выше основной плоскости.

XPG Mage

Установлено 104 клавиши. Пластик с двойным литьем. В XPG Mage грамотно подошли к локализации под русскоязычных пользователей. Кириллические символы больше по габаритам, чем латиница и они находятся в верхнем ряду.

XPG Mage

Хорошо читаются при разном уровне в помещении. Нет проблем и с уровнем подсветки. Дополнительно к символам тут еще подсвечивается пространство между клавишами.

XPG Mage

Есть предустановленные эффекты и детальные инструменты по ее кастомизации.

XPG Mage

Ключевыми параметрами работающей подсветки можно не только с помощью программного обеспечения, но и комбинациями нажатых клавиш.

XPG Mage

Это же касается управления игровым режимом, воспроизведением и громкостью. Для задействования дополнительного действия нужно зажимать клавишу FN.

XPG Mage

В верхнем правом углу три светодиодных индикатора, отображающих статус игрового режима, Num Lock и Caps Lock.

XPG Mage

Основание у клавиатуры пластиковое. По периметру нанесены прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными. Предусмотрено изменение угла наклона рабочей плоскости.

XPG Mage

Интерфейсный кабель съемный, комплектный с нейлоновой оплеткой. Выбран актуальный USB-C.

Софт

Для XPG Mage доступна утилита для загрузки. Она поддерживает профили и авторизацию.

XPG Mage

В главном окне можно выбрать один из шести предустановленных режимов работы подсветки и активировать синхронизацию.

XPG Mage

Полные настройки эти режимы дают редактировать с выбором параметров.

XPG Mage

Задаются дополнительные действия для клавиш.

XPG Mage

Можно выбрать какие клавиши и комбинации будут отключены в игровом режиме.

XPG Mage

Редактор макросов с изменением длительности между нажатиями.

Тесты

XPG Mage

Для начала работы не требуется установка софта и драйверов, определяется и корректно работает сразу после подключения. Длина кабеля достаточна для подключения к системному блоку, расположенному на удалении от рабочего стола.

XPG Mage

Установлены в ней переключатели KAILH RED. Они линейные, точка срабатывания на минимальном усилии. Потребуется некоторое время для привыкания, но освоив будет заметно преимущество в скорости набора текста и совершения действий в играх. Уровень шума в них умеренное.

XPG Mage

Клавиши стабилизированные. В сторону они не раскачиваются. Большие переключатели, такие как CAPS LOCK и SHIFT имеют дополнительные точки опоры.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG Mage – механическая клавиатура с металлическим корпусом, тихими и линейными переключателями, съемным кабелем, настраиваемой подсветкой, макросами и профилями, кейкапы с читаемой кириллицей.
XPG Mage получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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