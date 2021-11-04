Обзор XPG Mage. Механическая клавиатура с линейными переключателями

Не так давно под брендом XPG была расширена модельная линейка игровой периферии и одной из новинок стала механическая клавиатуры Mage, ориентированная на киберспорт и энтузиастов. Оснащена бесшумным и линейными переключателями, подходит для игр и набора текста, дает высокую точность и быстроту реакции, а также поддерживает полный Anti-Ghosting.

Комплектация

В России доступна за 7 800 рублей и сегодня мы готовы поделиться опытом ее длительной эксплуатации.Упакована в коробку с ярко-красным оформлением. Комплект включает интерфейсный кабель, руководство пользователя на английском и набор наклеек с фирменной символикой.

Внешний вид

Верхняя часть клавиатуры представляет собой цельную металлическую пластину со шлифованным покрытием. Хорошо смотрится за счет выбранного для оформления.

Ближе к нижней грани она изогнута. Выраженной подставки под запястья в этой модели нет, как и дополнительной съемной подставки под запястья.

Боковые рамки у нее узкие. Выполнена в стиле «скелетон». Часть корпуса переключателей выше основной плоскости.

Установлено 104 клавиши. Пластик с двойным литьем. В XPG Mage грамотно подошли к локализации под русскоязычных пользователей. Кириллические символы больше по габаритам, чем латиница и они находятся в верхнем ряду.

Хорошо читаются при разном уровне в помещении. Нет проблем и с уровнем подсветки. Дополнительно к символам тут еще подсвечивается пространство между клавишами.

Есть предустановленные эффекты и детальные инструменты по ее кастомизации.

Ключевыми параметрами работающей подсветки можно не только с помощью программного обеспечения, но и комбинациями нажатых клавиш.

Это же касается управления игровым режимом, воспроизведением и громкостью. Для задействования дополнительного действия нужно зажимать клавишу FN.

В верхнем правом углу три светодиодных индикатора, отображающих статус игрового режима, Num Lock и Caps Lock.

Основание у клавиатуры пластиковое. По периметру нанесены прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными. Предусмотрено изменение угла наклона рабочей плоскости.

Софт

Интерфейсный кабель съемный, комплектный с нейлоновой оплеткой. Выбран актуальный USB-C.Для XPG Mage доступна утилита для загрузки. Она поддерживает профили и авторизацию.

В главном окне можно выбрать один из шести предустановленных режимов работы подсветки и активировать синхронизацию.

Полные настройки эти режимы дают редактировать с выбором параметров.

Задаются дополнительные действия для клавиш.

Можно выбрать какие клавиши и комбинации будут отключены в игровом режиме.

Тесты

Редактор макросов с изменением длительности между нажатиями.

Для начала работы не требуется установка софта и драйверов, определяется и корректно работает сразу после подключения. Длина кабеля достаточна для подключения к системному блоку, расположенному на удалении от рабочего стола.

Установлены в ней переключатели KAILH RED. Они линейные, точка срабатывания на минимальном усилии. Потребуется некоторое время для привыкания, но освоив будет заметно преимущество в скорости набора текста и совершения действий в играх. Уровень шума в них умеренное.

Итоги

Клавиши стабилизированные. В сторону они не раскачиваются. Большие переключатели, такие как CAPS LOCK и SHIFT имеют дополнительные точки опоры.XPG Mage – механическая клавиатура с металлическим корпусом, тихими и линейными переключателями, съемным кабелем, настраиваемой подсветкой, макросами и профилями, кейкапы с читаемой кириллицей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".