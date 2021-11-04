Обзор XPG Mage. Механическая клавиатура с линейными переключателями

В России доступна за 7 800 рублей и сегодня мы готовы поделиться опытом ее длительной эксплуатации.
Ближе к нижней грани она изогнута. Выраженной подставки под запястья в этой модели нет, как и дополнительной съемной подставки под запястья.
Боковые рамки у нее узкие. Выполнена в стиле «скелетон». Часть корпуса переключателей выше основной плоскости.
Установлено 104 клавиши. Пластик с двойным литьем. В XPG Mage грамотно подошли к локализации под русскоязычных пользователей. Кириллические символы больше по габаритам, чем латиница и они находятся в верхнем ряду.
Хорошо читаются при разном уровне в помещении. Нет проблем и с уровнем подсветки. Дополнительно к символам тут еще подсвечивается пространство между клавишами.
Есть предустановленные эффекты и детальные инструменты по ее кастомизации.
Ключевыми параметрами работающей подсветки можно не только с помощью программного обеспечения, но и комбинациями нажатых клавиш.
Это же касается управления игровым режимом, воспроизведением и громкостью. Для задействования дополнительного действия нужно зажимать клавишу FN.
В верхнем правом углу три светодиодных индикатора, отображающих статус игрового режима, Num Lock и Caps Lock.
Основание у клавиатуры пластиковое. По периметру нанесены прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными. Предусмотрено изменение угла наклона рабочей плоскости.
Интерфейсный кабель съемный, комплектный с нейлоновой оплеткой. Выбран актуальный USB-C.
В главном окне можно выбрать один из шести предустановленных режимов работы подсветки и активировать синхронизацию.
Полные настройки эти режимы дают редактировать с выбором параметров.
Задаются дополнительные действия для клавиш.
Можно выбрать какие клавиши и комбинации будут отключены в игровом режиме.
Редактор макросов с изменением длительности между нажатиями.
Для начала работы не требуется установка софта и драйверов, определяется и корректно работает сразу после подключения. Длина кабеля достаточна для подключения к системному блоку, расположенному на удалении от рабочего стола.
Установлены в ней переключатели KAILH RED. Они линейные, точка срабатывания на минимальном усилии. Потребуется некоторое время для привыкания, но освоив будет заметно преимущество в скорости набора текста и совершения действий в играх. Уровень шума в них умеренное.
Клавиши стабилизированные. В сторону они не раскачиваются. Большие переключатели, такие как CAPS LOCK и SHIFT имеют дополнительные точки опоры.