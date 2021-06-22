Обзор XPG Summoner (SUMMONER4B-BKCWW). Механическая клавиатура с подставкой под запястья

Мы продолжаем изучение актуальной периферии под брендом XPG от ADATA, и героем сегодняшнего обзора будет механическая игровая клавиатура XPG Summoner. Доступна она с тремя видами переключателей: Cherry MX Speed Silver, Blue или Red. Поддерживается программное обеспечение, управляемая подсветка и макросы. Оснащается съемной подставкой под запястья с магнитным креплением.

XPG Summoner

К моменту публикации ее можно приобрести в среднем за 12 990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

XPG Summoner обзор

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в темных цветах. С обратной ее стороны приведены ключевые особенности конструкции.

XPG Summoner

Комплект включает наклейки с фирменной символикой, девять сменных кейкапов и ключ для них, инструкцию на русском языке и гарантийный талон.

XPG Summoner

Внешний вид

Основание клавиатуры выполнено из износоустойчивого пластика черного цвета. Верхняя панель из цельного листа металла с закругленными углами.

XPG Summoner

Поддерживается возможность смены угла наклона с помощью откидных ножек. Два положения и каждое из них устойчиво. По периметру распределены прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными.

XPG Summoner

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Пара позолоченных USB-коннекторов. Один отвечает за работу всей клавиатуры, второй за сквозной порт USB.

XPG Summoner

Расположен он на тыльной грани. К нему можно будет подключить адаптер беспроводной мышки или провести зарядку смартфона.

XPG Summoner

Рядом с ним барабан регулировки громкости и кнопка перевода в беззвучный режим. В тестируемой нами клавиатуре эта кнопка с тугим ходом, она использует отличающийся тип переключателя. Ряд светодиодных индикаторов рабочих состояний XPG Summoner.

XPG Summoner

На борту традиционная раскладка со 104 клавишами. SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Часть клавиш выполняет дополнительное действие.

XPG Summoner

Можно переключать профили настроек, активировать игровой режим, управлять воспроизведением, выбирать между 6KRO и NKRO, записывать макросы без перехода в софт, изменять яркость подсветки.

XPG Summoner

Переключатели из матового пластика с углублением по центру. В комплекте идут девять сменных красного цвета. Для удобной смены предусмотрели ключ.

XPG Summoner

Сопровождается клавиатура съемной подставкой под запястья, использующей для крепления к корпусу магниты.

XPG Summoner

При перемещении по ней руками не смещается. Верхняя часть из экокожи с мягким наполнителем. По центру выбитый логотип бренда.

XPG Summoner

Подсветка многоцветная. За счет прозрачного корпуса переключателей частично подсвечивается окружающее пространство.

XPG Summoner

Подсвечиваются у XPG Summoner только латиница и основные символы. Кириллица нанесена белой краской. Отметим излишнюю яркость индикаторов в верхнем правом углу, заметно перекрывает по яркости саму клавиатуру.

XPG Summoner

Софт

Клавиатура поддерживает управление с помощью центра управления, загружаемого с официального сайта. В главном окне можно включить синхронизацию и выбрать профиль.

XPG Summoner

Управление режимами подсветки с выбором эффектов из списка.

XPG Summoner

Выбранному профилю можно присвоить свой цвет и эффект, упрощая дальнейшее понимание активного в данный момент.

XPG Summoner

Выставляются действия для клавиш. Выбрать можно любую из доступных.

XPG Summoner

Дополнительные опции для игрового режима.

XPG Summoner

Тесты

XPG Summoner

Тестируемая нами XPG Summoner использует переключатели CHERRY MX Blue. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Есть внятная тактильная отдача. Они имеют большую длину хода и требуют больше силы для нажатий. Преимуществом является интуитивное понимание срабатывания. Подходят для игр и печати.

XPG Summoner

На удлиненных колпачках предусмотрены стабилизаторы, исключающие боковой люфт. К эргономике и раскладке нареканий нет. Клавиатура себя хорошо показала в онлайн играх.

XPG Summoner

Наличие подставки и регулируемого наклона позволяет удобно расположить руки, упрощая слепую печать и снижая нагрузку при длительной работе.

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Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG Summoner – механическая клавиатура, составляющая серьезную конкуренцию топовым решениям с проводным подключением. Метал в конструкции, переключатели с ресурсом в 100 миллионов кликов, подсветка, режим NKRO, сквозной USB, подставка под запястья с магнитным креплением, софт с профилями и макросами, отдельный барабан регулировки громкости. Не устроить может отсутствие подсветки на кириллических символах, излишняя яркость на группе индикаторов.
XPG Summoner получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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