Обзор XPG Summoner (SUMMONER4B-BKCWW). Механическая клавиатура с подставкой под запястья

Мы продолжаем изучение актуальной периферии под брендом XPG от ADATA, и героем сегодняшнего обзора будет механическая игровая клавиатура XPG Summoner. Доступна она с тремя видами переключателей: Cherry MX Speed Silver, Blue или Red. Поддерживается программное обеспечение, управляемая подсветка и макросы. Оснащается съемной подставкой под запястья с магнитным креплением.

XPG Summoner обзор

Комплектация

К моменту публикации ее можно приобрести в среднем за 12 990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.Упакована в коробку, оформленную в темных цветах. С обратной ее стороны приведены ключевые особенности конструкции.

Комплект включает наклейки с фирменной символикой, девять сменных кейкапов и ключ для них, инструкцию на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

Основание клавиатуры выполнено из износоустойчивого пластика черного цвета. Верхняя панель из цельного листа металла с закругленными углами.

Поддерживается возможность смены угла наклона с помощью откидных ножек. Два положения и каждое из них устойчиво. По периметру распределены прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными.

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Пара позолоченных USB-коннекторов. Один отвечает за работу всей клавиатуры, второй за сквозной порт USB.

Расположен он на тыльной грани. К нему можно будет подключить адаптер беспроводной мышки или провести зарядку смартфона.

Рядом с ним барабан регулировки громкости и кнопка перевода в беззвучный режим. В тестируемой нами клавиатуре эта кнопка с тугим ходом, она использует отличающийся тип переключателя. Ряд светодиодных индикаторов рабочих состояний XPG Summoner.

На борту традиционная раскладка со 104 клавишами. SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Часть клавиш выполняет дополнительное действие.

Можно переключать профили настроек, активировать игровой режим, управлять воспроизведением, выбирать между 6KRO и NKRO, записывать макросы без перехода в софт, изменять яркость подсветки.

Переключатели из матового пластика с углублением по центру. В комплекте идут девять сменных красного цвета. Для удобной смены предусмотрели ключ.

Сопровождается клавиатура съемной подставкой под запястья, использующей для крепления к корпусу магниты.

При перемещении по ней руками не смещается. Верхняя часть из экокожи с мягким наполнителем. По центру выбитый логотип бренда.

Подсветка многоцветная. За счет прозрачного корпуса переключателей частично подсвечивается окружающее пространство.

Подсвечиваются у XPG Summoner только латиница и основные символы. Кириллица нанесена белой краской. Отметим излишнюю яркость индикаторов в верхнем правом углу, заметно перекрывает по яркости саму клавиатуру.

Софт

Клавиатура поддерживает управление с помощью центра управления, загружаемого с официального сайта. В главном окне можно включить синхронизацию и выбрать профиль.

Управление режимами подсветки с выбором эффектов из списка.

Выбранному профилю можно присвоить свой цвет и эффект, упрощая дальнейшее понимание активного в данный момент.

Выставляются действия для клавиш. Выбрать можно любую из доступных.

Дополнительные опции для игрового режима.

Тесты

Тестируемая нами XPG Summoner использует переключатели CHERRY MX Blue. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Есть внятная тактильная отдача. Они имеют большую длину хода и требуют больше силы для нажатий. Преимуществом является интуитивное понимание срабатывания. Подходят для игр и печати.

На удлиненных колпачках предусмотрены стабилизаторы, исключающие боковой люфт. К эргономике и раскладке нареканий нет. Клавиатура себя хорошо показала в онлайн играх.

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Итоги

Наличие подставки и регулируемого наклона позволяет удобно расположить руки, упрощая слепую печать и снижая нагрузку при длительной работе.XPG Summoner – механическая клавиатура, составляющая серьезную конкуренцию топовым решениям с проводным подключением. Метал в конструкции, переключатели с ресурсом в 100 миллионов кликов, подсветка, режим NKRO, сквозной USB, подставка под запястья с магнитным креплением, софт с профилями и макросами, отдельный барабан регулировки громкости. Не устроить может отсутствие подсветки на кириллических символах, излишняя яркость на группе индикаторов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".