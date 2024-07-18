Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170

Он разборный. Крышка прилегает к корпусу плотно, снимается с усилием. Под ней находится отсек для съемного аккумулятора. Два отдельных отсека под SIM-карты и карту памяти microSD.
Поддерживает накопители объемом 32 Гбайт. Вдоль верхней зоны решетка динамика. Громкий, входящие уведомления и звонки хорошо слышны.
На верхнем торце светодиод, выполняющий функцию фонарика. Снизу аудиоразъем, зарядка проводится через разъем USB-C.
Лицевая сторона Xenium X170 с традиционной компоновкой. Это цветной дисплей с диагональю 1.77 дюймов. Над ним разговорный динамик. Снизу блок цифровой клавиатуры, пятипозиционный джойстик, кнопки ответа и сброса. Они прорезинены, нажимаются с небольшим усилием.
Установлен телефонный модуль, работающий на частотах 900 и 1800 МГц. За время тестов использовали SIM-карты разных российских операторов, проблем с качеством приема не было. Есть Bluetooth 2.1. Подключив проводную гарнитуру для лучшего качества приема., можно будет послушать FM-радиостанции.
За автономную работу телефона отвечает съемный аккумулятор с емкостью 1000 мАч. В режиме разговора его хватает на 12 часов и до 800 часов в режиме ожидания.
Встроенная память для хранения большого количество контактов. Будильник, календарь, органайзер, калькулятор. Работает стабильно, за время тестирования не сталкивались с проблемами и сбоями.