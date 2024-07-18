Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170

Не так давно в России была представлена линейка кнопочных мобильных телефонов под брендом Xenium. Сегодня рассмотрим младшую модель Xenium X170, выполненный в традиционном форм-факторе моноблока. Из особенностей ее выделяют 1.8-дюймовый экран, аккумулятор, обеспечивающий длительное время автономной работы.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из пластика черного цвета с преимущественно матовым покрытием. Не выскальзывает из рук и не маркий.

Он разборный. Крышка прилегает к корпусу плотно, снимается с усилием. Под ней находится отсек для съемного аккумулятора. Два отдельных отсека под SIM-карты и карту памяти microSD.

Поддерживает накопители объемом 32 Гбайт. Вдоль верхней зоны решетка динамика. Громкий, входящие уведомления и звонки хорошо слышны.

На верхнем торце светодиод, выполняющий функцию фонарика. Снизу аудиоразъем, зарядка проводится через разъем USB-C.

Лицевая сторона Xenium X170 с традиционной компоновкой. Это цветной дисплей с диагональю 1.77 дюймов. Над ним разговорный динамик. Снизу блок цифровой клавиатуры, пятипозиционный джойстик, кнопки ответа и сброса. Они прорезинены, нажимаются с небольшим усилием.

Оснащение

Для вывода изображения используется TFT TN матрица с диагональю 128х160 пикселей. По современным меркам скромно, но интерфейс хорошо читаем. Шрифты в сообщениях отображаются четко. Придраться можно к уровню максимальной яркости, ее не хватает для сохранения читаемости под прямыми солнечными лучами.

Установлен телефонный модуль, работающий на частотах 900 и 1800 МГц. За время тестов использовали SIM-карты разных российских операторов, проблем с качеством приема не было. Есть Bluetooth 2.1. Подключив проводную гарнитуру для лучшего качества приема., можно будет послушать FM-радиостанции.

За автономную работу телефона отвечает съемный аккумулятор с емкостью 1000 мАч. В режиме разговора его хватает на 12 часов и до 800 часов в режиме ожидания.

Интерфейс

В Xenium X170 используется платформа MTK Nucleus RTOS. Интерфейс полностью на русском языке, хорошо адаптирован. Часто используемые функции доступны в 1-3 клика.

Встроенная память для хранения большого количество контактов. Будильник, календарь, органайзер, калькулятор. Работает стабильно, за время тестирования не сталкивались с проблемами и сбоями.

Итоги

Xenium X170 – кнопочный телефон с хорошими показателями автономной работы, выполненный в формате моноблока. Две SIM, зарядка через USB-C, аккуратный внешний вид, громкий динамик, фонарик.
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