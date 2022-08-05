Обзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработки

Традиционно, Xiaomi ежегодно выпускает новую версию популярного фитнес-браслета, текущий 2022 год не стал исключением. Новый Xiaomi Band 7 получил дисплей с увеличенной диагональю, 1.62 против 1.56 дюймов ранее, увеличилась плотность пикселей и яркость. Добавлен режим Always on Display, расширили время автономной работы (емкость аккумулятор 180 мАч против 125 мАч).



Xiaomi Band 7 и Mi Band 6

Комплектация

Приобрести браслет можно как в российских магазинах, со средней стоимостью в 3700 рублей, так и на Aliexpress за 3000.Поставляется упакованным в коробку из плотного картона черного цвета. В глобальной версии блоки с данными на английском языке дублируются и на русском. Комплект включает зарядный кредл и документацию.

Внешний вид

Общий узнаваемый внешний вид был сохранен. Увеличение диагонали в нем было достигнуто увеличением ширины капсула.

Вместе с этим изменением браслет лишился совместимости с ремешками прошлого поколения. Как и ранее он выполнен из гипоаллергенной резины черного цвета.

Корпус у Xiaomi Band 7 герметичный. Он не боится попадания воды, пота и пыли. Можно погружать в воду. Водозащита у него 5 АТМ. Можно будет плавать в бассейне.

На обратной стороне у него блок с оптическим датчиком пульса. Поддерживается определение уровня насыщения крови кислородом, а также маркер физической формы VO2 max.



Xiaomi Band 7 и Mi Band 4

Здесь же пара медных контактов под комплектный кредл с магнитным замком. Для проведения сеанса зарядки извлекать капсулу из ремешка необходимости нет.

Дисплей

С каждым поколением производитель увеличивает активную зону дисплей. Xiaomi Band 7 оснащен матрицой AMOLED с диагональю 1.62 дюйма и разрешением 192х490 пикселей. Повышена пиковая яркость, тут она составляет 500 кд/м².

Казалось бы, только небольшое увеличение диагонали, но с учетом того, что увеличилась ширина корпуса, теперь нажимать на элементы интерфейса стало проще. Также на экране лучше воспринимается текст.

Для сравнение приведем фотографию, на которой представлены Mi Band 6 и Mi Band 4.



Xiaomi Band 7, Mi Band 6 и Mi Band 4

Интерфейс

Увеличилась плавность интерфейса при переключении и прокрутке. Добавились возможности кастомизации циферблатов. Для большого количества доступных для загрузки циферблатов есть режим Always-on-Display, когда на экране остаются только ключевые элементы.

Выводимые экраны свайпов в сторону можно менять через приложение, обеспечивая быстрый доступ к часто используемым функциям.

Заметно расширилось количество доступных тренировок. Браслет умеет автоматически определять тип тренировки.

Определение насыщение крови кислородом, уровня стресса, пульса.

Как и ранее на уведомления можно отвечать только заранее записанными быстрыми ответами.

Софт

Для Xiaomi Band 7 можно выбрать приложения: Mi Fitness или Zepp Life. Возможности у них схожие, регистрация и добавление проходит быстро. После первого подключения прошло обновление и актуализация прошивки.

На главном окне выводится сводная информация по различным типам активности.

Данные можно просмотреть интервалами по дням, неделям и месяцам. Детальный анализ.

Запустить тренировку с дополнительным учетом GPS-маршрута.

Провести настройки приложения или браслета. Включить уведомления с выбранных приложений, вывод уведомлений по звонкам и сообщениям.

Автономность

Итоги

Выбрать и установить циферблат из каталога. Также доступно большое количество сторонних решений.Со временем автономной работы, несмотря на увеличенную емкость аккумулятора, не все так однозначно. С выставленной на максимальную яркость экраном, Always-on-Display, мониторингом пульса их хватает на 3 дня. Уменьшив активность и яркость можно протянуть около недели.Xiaomi Band 7 – один из лучших вариантов при поиске умного браслета в недорогом ценовом сегменте. В сравнение с Band 6 изменения только точечные, с более ранними улучшения заметны. Как и ранее, отсутствует встроенный GPS в базовой версии браслета и нет возможности ответа на входящие сообщения.