Обзор Xiaomi G9. Беспроводной пылесос с циклонным фильтром

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КомплектацияУпакован в коробку с ручкой для переноски. Нанесена информация по характеристикам и особенностям работы.
Комплект включает удлинительную трубу, зарядное устройство, док-станцию, два вида щелевых насадок, насадка для мебели, основная турбо-насадка, набор дюбелей, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен моторный блок в корпусе из белоснежного пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и пальцами.
Внешний вид привлекательный. Форма исполнения в виде пистолетной ручки с расположенной в ее основании кнопкой включения.
Аккумулятор съемный. Его можно будет со временем заменить или приобрести дополнительный, увеличив время автономной работы для эксплуатации в больших помещениях.
Гнездо питания расположено в основании ручки. В комплекте идет блок питания с евровилкой.
Зарядку можно проводить установив пылесос на настенное крепление. Группа контактов на основании батареи.
Также можно подключить питающий кабель к тыльной стороне ручки. Контролировать можно с помощью светодиодного индикатора.
Xiaomi G9 переключатель мощности. Есть возможность зафиксировать ручку в нажатом состоянии.
Прозрачный контейнер с откидной крышкой. Его также можно будет снять полностью для того чтобы промыть блок циклонного фильтра.
Сопло для установки трубы или насадок удлинено и защищено от излома. Внутри контактная группа для работы моторизированных насадок.
Как отмечали выше, есть настенный кронштейн для вертикальной парковки. В основании два посадочных места под насадки.
Аксессуары и насадкиОсновная насадка с прозрачной крышкой. Турбированный валик с рядом из искусственного ворса и резиновых выступов.
Для извлечения нужно повернуть фиксатор. Крепится с помощью шарнирного соединения, позволяя поворачивать и изменить угол соединения, убирая вдоль мягкой мебели и под шкафами.
Сопровождается дополнительной парой колес. В комплекте с Xiaomi G9 идет еще одна турбированная насадка для уборки мягкой мебели и салона автомобиля.
Его отличает меньшая ширина и жесткий способ фиксации. Валик с искусственным ворсом.
Две щелевые насадки. Одна из них с удлиненным соплом.
Вторая в формате 2-в-1. У нее есть выдвижной ряд с искусственным ворсом.
Ставить насадки можно на металлическую удлинительную трубу или напрямую в моторный блок.
ТестыУправление и сборка пылесоса Xiaomi G9 проходит интуитивно. Вес хорошо сбалансирован. Убираться с ним удобно. Отсутствие кабеля не ограничивает движения по квартире. За время тестирования мы брали его для очистки салона автомобиля.
Ежедневную уборку пола можно проводить на минимальном уровне мощности. В нем заряда хватает на 1 час. Проходить два ряда один участка полового покрытия не требуется. Высокая мощность пригодится для выбивания пыли с дивана, кресла или матраса.
Оснащен бесщеточным мотором с частотой вращения до 100 000 оборотов в минуту. Мощность 400 Вт. В максимальном режиме не уступает старшим моделями Dyson.
Емкость контейнера составляет 600 мл. Обслуживание проходит без контакта с руками.
ИтогиXiaomi G9 – технологичный беспроводной пылесос с циклонным фильтром, оснащенный хорошим набором насадок, позволяя эффективно поддерживать не только чистоту полу, но и других поверхностей, включая труднодоступные участки. Длительное время автономной работы, крепление на стену, эффективная фильтрация, аккуратный внешний вид, три уровня мощности. К условным минусам отнесем отсутствие подсветки на основной насадке.
Xiaomi G9 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".