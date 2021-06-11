Обзор Xiaomi G9. Беспроводной пылесос с циклонным фильтром

Беспроводные пылесосы с циклонным фильтром успешно справляются как с ежедневной, так и генеральной уборками, заметно превосходя моральной устаревшие модели с проводным подключением. Как пример тестируемый сегодня Xiaomi G9 сопровождается несколькими насадками и оснащен мотором с высокой мощностью.

Комплектация

С ускоренной доставкой можно будет приобрести в официальном магазине на Aliexpress за 14 500 рублей.Упакован в коробку с ручкой для переноски. Нанесена информация по характеристикам и особенностям работы.

Комплект включает удлинительную трубу, зарядное устройство, док-станцию, два вида щелевых насадок, насадка для мебели, основная турбо-насадка, набор дюбелей, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен моторный блок в корпусе из белоснежного пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и пальцами.

Внешний вид привлекательный. Форма исполнения в виде пистолетной ручки с расположенной в ее основании кнопкой включения.

Аккумулятор съемный. Его можно будет со временем заменить или приобрести дополнительный, увеличив время автономной работы для эксплуатации в больших помещениях.

Гнездо питания расположено в основании ручки. В комплекте идет блок питания с евровилкой.

Зарядку можно проводить установив пылесос на настенное крепление. Группа контактов на основании батареи.

Также можно подключить питающий кабель к тыльной стороне ручки. Контролировать можно с помощью светодиодного индикатора.

Xiaomi G9 переключатель мощности. Есть возможность зафиксировать ручку в нажатом состоянии.

Прозрачный контейнер с откидной крышкой. Его также можно будет снять полностью для того чтобы промыть блок циклонного фильтра.

Сопло для установки трубы или насадок удлинено и защищено от излома. Внутри контактная группа для работы моторизированных насадок.

Как отмечали выше, есть настенный кронштейн для вертикальной парковки. В основании два посадочных места под насадки.

Аксессуары и насадки

Основная насадка с прозрачной крышкой. Турбированный валик с рядом из искусственного ворса и резиновых выступов.

Для извлечения нужно повернуть фиксатор. Крепится с помощью шарнирного соединения, позволяя поворачивать и изменить угол соединения, убирая вдоль мягкой мебели и под шкафами.

Сопровождается дополнительной парой колес. В комплекте с Xiaomi G9 идет еще одна турбированная насадка для уборки мягкой мебели и салона автомобиля.

Его отличает меньшая ширина и жесткий способ фиксации. Валик с искусственным ворсом.

Две щелевые насадки. Одна из них с удлиненным соплом.

Вторая в формате 2-в-1. У нее есть выдвижной ряд с искусственным ворсом.

Тесты

Ставить насадки можно на металлическую удлинительную трубу или напрямую в моторный блок.Управление и сборка пылесоса Xiaomi G9 проходит интуитивно. Вес хорошо сбалансирован. Убираться с ним удобно. Отсутствие кабеля не ограничивает движения по квартире. За время тестирования мы брали его для очистки салона автомобиля.

Ежедневную уборку пола можно проводить на минимальном уровне мощности. В нем заряда хватает на 1 час. Проходить два ряда один участка полового покрытия не требуется. Высокая мощность пригодится для выбивания пыли с дивана, кресла или матраса.

Оснащен бесщеточным мотором с частотой вращения до 100 000 оборотов в минуту. Мощность 400 Вт. В максимальном режиме не уступает старшим моделями Dyson.

Емкость контейнера составляет 600 мл. Обслуживание проходит без контакта с руками.

Итоги

Xiaomi G9 – технологичный беспроводной пылесос с циклонным фильтром, оснащенный хорошим набором насадок, позволяя эффективно поддерживать не только чистоту полу, но и других поверхностей, включая труднодоступные участки. Длительное время автономной работы, крепление на стену, эффективная фильтрация, аккуратный внешний вид, три уровня мощности. К условным минусам отнесем отсутствие подсветки на основной насадке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".