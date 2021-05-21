Обзор Xiaomi Jimmy JV51. Лучший циклонный пылесос до 15000

При подборе пылесоса для домашней эксплуатации сложно представить сценарии когда можно будет рекомендовать модели с проводным подключением, необходимость переключаться между розетками, ограничения дальности, да и возить его по комнате то еще удовольствие. Современные беспроводные пылесосы не уступают в вопросах эффективности уборки, а зачастую даже превосходят. Как пример тестируемый сегодня Jimmy JV51 оснащен мощным цифровым мотором и системой двойной циклонной фильтрации.

Xiaomi Jimmy JV51

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Комплектация

Упаковано в компактную коробку с ручкой для удобной переноски. Нанесено изображение устройства и данные по его характеристикам.

Xiaomi Jimmy JV51

Комплект включает основной блок, подставку, адаптер питания с евровилкой, турбощетку, турбированную щетку для мебели, щетку для труднодоступных мест, щетку для мебели, кронштейн для установки на стену, различную документацию.

Xiaomi Jimmy JV51

Внешний вид

Моторный блок выполнен из белоснежного пластика с матовым покрытие. Современный и технологичный внешний вид.

Xiaomi Jimmy JV51

«Пистолетная» ручка с курком. Поддерживается возможность зафиксировать включенное состояние, без необходимости удерживания кнопки.

Xiaomi Jimmy JV51

Элементы управления дополнены механической клавишей на тыльной части. Она отвечает за переключение мощности, доступны два уровня мощности.

Xiaomi Jimmy JV51

Съемная крышка с HEPA-фильтром. Он обслуживаемый, после длительной эксплуатации можно будет заменить.

Xiaomi Jimmy JV51

В Jimmy JV51 используется система двойной циклонной фильтрации. Уменьшена потеря воздуха в сравнении с другими конструкциями.

Xiaomi Jimmy JV51

Контейнер для сбора пыли выполнен из прозрачного пластика. На основании его откидная крышка, для последующей очистки.

Xiaomi Jimmy JV51

Блок циклона можно разобрать для обслуживания. Собирается и разбирается интуитивно.

Xiaomi Jimmy JV51

Литиевый аккумулятор с емкостью 2500 мАч. Он съемный. На его боковой грани расположено гнездо питания. Заряжать батарейку можно будет отдельно от пылесоса, актуально если приобретен дополнительный аккумулятор.

Xiaomi Jimmy JV51

Сопло для соединения с насадками или удлинительной трубой усиленно. Есть механический фиксатор.

Насадки и аксессуары

Устанавливать насадки в Jimmy JV51 можно как с удлинительной трубой, так и напрямую. Последний вариант будет удобен для очистки мебели, автомобиля или труднодоступных мест. Предлагается хороший набор насадок.

Xiaomi Jimmy JV51

Основная с вращающимся валиком из комбинированного ворса. Подходит для разных типов полового покрытия, включая паркет, ламинат и кофры.

Xiaomi Jimmy JV51

Прозрачная крышка позволит контролировать намотавшиеся волосы или нитки. При необходимости очистки валик снимается.

Xiaomi Jimmy JV51

Есть еще одна турбированная насадка, используемая для уборки мягкого мебели или салона автомобиля. Она меньше по ширине. Еще одним ее отличием является жесткое соединение.

Xiaomi Jimmy JV51

Две насадки для уборки пыли выполнены в формате 2-в-1. Выдвижной блок с ворсом.

Xiaomi Jimmy JV51

Удлинительная труба выполнена из металла окрашенного в сочно-красный цвет. Соединение с применением механического фиксатора.

Xiaomi Jimmy JV51

В комплекте также идет кронштейн для парковки пылесоса на стене. В нем же можно будет хранить две насадки.

Xiaomi Jimmy JV51

Тесты

Сборка Jimmy JV51 проходит интуитивно. Управление простое и логичное. В собранном состоянии с основной насадкой весит около 3 килограммов. Вес сбалансирован, держать в руках удобно.

Xiaomi Jimmy JV51

Оснащен пылесос цифровым мотором со скоростью до 100000 оборотов в минуту. На максимальной мощности сила всасывания 20000 Па. Всасывающая мощность 400Вт. Мы использовали его в типовой квартире с преимущественно плиточным покрытием. Эффективность уборки высокая, не требуется проходить один участок повторно.

Xiaomi Jimmy JV51

Применена система двойной циклонной фильтрации. Большая часть загрязнений отсеивается циклонном. Оставшаяся мелкая пыль задерживается HEPA-фильтром. Как итог данную модель можно рекомендовать для помещений с аллергиками и детьми.

Xiaomi Jimmy JV51

Емкость контейнера 0.5 литра. Этой емкости хватает для уборки многоквартирной квартиры. Последующая очистка проходит без контакта с руками.

Xiaomi Jimmy JV51

На начальном уровне мощности работает около 40 минут. На максимальном уровне всасывания время сокращается до 18 минут. Восстановление занимает 2 часа.

Xiaomi Jimmy JV51

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorJimmy JV51 при невысокой стоимости предлагает высокую эффективность уборки, длительное время автономной работы, две турбированные насадки, привлекательный внешний вид, систему двойной циклонной фильтрации, интуитивное управления и два уровня мощности, возможность фиксации включенного состояния без постоянного зажатия курки, кронштейн для фиксации на стене. Проблем и явных недостатков за время длительной эксплуатации выявлено не было.
Jimmy JV51 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Xiaomi Jimmy JV51
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