Обзор Xiaomi Jimmy JV51. Лучший циклонный пылесос до 15000

При подборе пылесоса для домашней эксплуатации сложно представить сценарии когда можно будет рекомендовать модели с проводным подключением, необходимость переключаться между розетками, ограничения дальности, да и возить его по комнате то еще удовольствие. Современные беспроводные пылесосы не уступают в вопросах эффективности уборки, а зачастую даже превосходят. Как пример тестируемый сегодня Jimmy JV51 оснащен мощным цифровым мотором и системой двойной циклонной фильтрации.

Комплектация

Приобрести его можно в интернет-магазине «ДИХАУС» за 11 000 рублей - https://ya.cc/WVSJo Упаковано в компактную коробку с ручкой для удобной переноски. Нанесено изображение устройства и данные по его характеристикам.

Комплект включает основной блок, подставку, адаптер питания с евровилкой, турбощетку, турбированную щетку для мебели, щетку для труднодоступных мест, щетку для мебели, кронштейн для установки на стену, различную документацию.

Внешний вид

Моторный блок выполнен из белоснежного пластика с матовым покрытие. Современный и технологичный внешний вид.

«Пистолетная» ручка с курком. Поддерживается возможность зафиксировать включенное состояние, без необходимости удерживания кнопки.

Элементы управления дополнены механической клавишей на тыльной части. Она отвечает за переключение мощности, доступны два уровня мощности.

Съемная крышка с HEPA-фильтром. Он обслуживаемый, после длительной эксплуатации можно будет заменить.

В Jimmy JV51 используется система двойной циклонной фильтрации. Уменьшена потеря воздуха в сравнении с другими конструкциями.

Контейнер для сбора пыли выполнен из прозрачного пластика. На основании его откидная крышка, для последующей очистки.

Блок циклона можно разобрать для обслуживания. Собирается и разбирается интуитивно.

Литиевый аккумулятор с емкостью 2500 мАч. Он съемный. На его боковой грани расположено гнездо питания. Заряжать батарейку можно будет отдельно от пылесоса, актуально если приобретен дополнительный аккумулятор.

Насадки и аксессуары

Сопло для соединения с насадками или удлинительной трубой усиленно. Есть механический фиксатор.Устанавливать насадки в Jimmy JV51 можно как с удлинительной трубой, так и напрямую. Последний вариант будет удобен для очистки мебели, автомобиля или труднодоступных мест. Предлагается хороший набор насадок.

Основная с вращающимся валиком из комбинированного ворса. Подходит для разных типов полового покрытия, включая паркет, ламинат и кофры.

Прозрачная крышка позволит контролировать намотавшиеся волосы или нитки. При необходимости очистки валик снимается.

Есть еще одна турбированная насадка, используемая для уборки мягкого мебели или салона автомобиля. Она меньше по ширине. Еще одним ее отличием является жесткое соединение.

Две насадки для уборки пыли выполнены в формате 2-в-1. Выдвижной блок с ворсом.

Удлинительная труба выполнена из металла окрашенного в сочно-красный цвет. Соединение с применением механического фиксатора.

В комплекте также идет кронштейн для парковки пылесоса на стене. В нем же можно будет хранить две насадки.

Тесты

Сборка Jimmy JV51 проходит интуитивно. Управление простое и логичное. В собранном состоянии с основной насадкой весит около 3 килограммов. Вес сбалансирован, держать в руках удобно.

Оснащен пылесос цифровым мотором со скоростью до 100000 оборотов в минуту. На максимальной мощности сила всасывания 20000 Па. Всасывающая мощность 400Вт. Мы использовали его в типовой квартире с преимущественно плиточным покрытием. Эффективность уборки высокая, не требуется проходить один участок повторно.

Применена система двойной циклонной фильтрации. Большая часть загрязнений отсеивается циклонном. Оставшаяся мелкая пыль задерживается HEPA-фильтром. Как итог данную модель можно рекомендовать для помещений с аллергиками и детьми.

Емкость контейнера 0.5 литра. Этой емкости хватает для уборки многоквартирной квартиры. Последующая очистка проходит без контакта с руками.

На начальном уровне мощности работает около 40 минут. На максимальном уровне всасывания время сокращается до 18 минут. Восстановление занимает 2 часа.

Итоги

Jimmy JV51 при невысокой стоимости предлагает высокую эффективность уборки, длительное время автономной работы, две турбированные насадки, привлекательный внешний вид, систему двойной циклонной фильтрации, интуитивное управления и два уровня мощности, возможность фиксации включенного состояния без постоянного зажатия курки, кронштейн для фиксации на стене. Проблем и явных недостатков за время длительной эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".