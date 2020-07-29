Обзор Xiaomi Jimmy JV53. Правильная альтернатива для Dyson V11 Absolute Extra

Появление в свое время беспроводного пылесоса Dyson наделало много шума и сместило внимание от традиционных проводных моделей. Но, к сожалению, модельная линейка недоступна для массового пользователя из-за общей дороговизны. Но сейчас и решения от не менее амбициозных производителей актуальны, как пример Xiaomi, со своим Jimmy JV53. Для этой модели заявлены мощное всасывание, емкий аккумулятор, система фильтрации Dual-Cyclonic, турбощетки, дополнительные насадки и легкий вес.

Xiaomi Jimmy JV53 обзор

При этом его стоимость составляет 15 990 рублей, при ценнике 50 000+ за Dyson при сопоставимых характеристиках и комплектации. Официальным каналом продаж выступают маркетплейсы Ozon и Wildberries.

Комплектация

Упакован в коробку с удобной ручкой для транспортировки. Комплект включает основной блок, две насадки с электрощеткой, большую и малую щелевые насадки, насадку для мебели, трубку-удлинитель, зарядное устройство, аккумулятор, крепление на стену, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Для оформления выбраны светлые тона. За счет преобладания белого визуально он смотрится легким и технологичным.

Основным материалом выступает пластик. Внешний вид разбавляют вставки вишневого цвета. Внешние поверхности устойчивы к загрязнению следами пальцев и царапинам.

Ручка пистолетного типа с курком, отвечающим за включение. Хват удобный.

Для курка есть возможность зафиксировать положение. За активацию максимального режима всасывания отвечает отдельная кнопка на тыльной части.

На фронтальной стороне расположено сопло для подключения насадок или удлинительной трубки. Эксплуатировать можно как с удлинительной трубой, так и без нее. В обоих вариантах будет работать электрощетка.

Контейнер для сбора пыли и загрязнения из прозрачного пластика. На его основании откидная крышка для очистки накопившейся грязи. Его можно промывать под струей воды.

Блок циклонного фильтра у Xiaomi Jimmy JV53 также обслуживаемый. Состоит из циклонного блока и HEPA-фильтра тонкой очистки.

Аккумулятор у пылесоса съемный. Заряжать можно как отдельно, так и установленным в пылесос. Контролировать заряд можно с помощью светодиодного индикатора на боковой грани.

Насадки

В комплекте идет настенное крепление. На него помимо самого пылесоса можно будет зафиксировать две насадки.Удлинительная труба выполнена из металла. Окрашена в вишневый цвет. Длина оптимальна. Фиксируется зажимами.

Основная насадка с электрощеткой

По оформлению валика электрощетки есть отсылка к своему прямому конкуренту. Бархатистый ворс. Верхняя крышка у насадки прозрачная. Так можно будет контролировать наматывание волос и ниток, а также саму работу щетки.

По периметру дополнительный ряд ворса, направляющий мелкие загрязнения к соплу. Соединение позволяет изменять угол движения и убирать под мебелью. Подсветки не предусмотрено.

Малая насадка с электрощеткой

Пылесос Xiaomi Jimmy JV53 комплектуется еще одной насадкой с электрощеткой. У нее отличается валик. Состоит из ряда ворсин и резиновых сметок. Предназначена для уборки мягкой мебели.

Также обслуживаемая. Снять валик можно будет, приподняв фиксатор. Есть прозрачная крышка для контроля.

Насадка для очистки одежды

Предусмотрели отдельную насадку для очистки одежды. Корпус ее окрашен в серый цвет. По периметру сопла синтетический ворс. Внутри мягкая подкладка. Обеспечивается легкое скольжение по ткани при плотном прилегании.

Малая и большая щелевые насадки

Две схожие по конструкции насадки, но отличающиеся габаритами, предназначены для уборки труднодоступных мест. Обе оснащаются выдвижным блоком с щеткой.

Тесты

Пылесос Xiaomi Jimmy JV53 предлагает два варианта силы всасывания. На максимальном уровне сила до до 21 кПа. Самый мощный в своем ценовом сегменте. Мы проводили сравнение «в лоб» с Dyson V11 Absolute. По работе и эффективности они не отличались. Сам этот режим оптимален для периодического включения на сильно загрязненных ковровых покрытиях, а также удаления грязи с мягкой мебели.

Большинство задач решает обычный режим с базовой мощностью. Им пользовались наиболее часто в ходе эксплуатации. С ним можно убирать помещения с разным типом покрытия. Отсутствие привязки к розетке можно использовать для уборки мягкой мебели и салона автомобиля. Все необходимые типы насадок уже идут в комплекте.

В этом режиме аккумулятора хватает на 40-45 минут. Достаточно для уборки многокомнатной квартиры. Выход на максимальный уровень сокращает время примерно до 8-9 минут. По завершению уборки можно будет зафиксировать пылесос на кронштейне и запустить цикл зарядки. Используемый литиевый аккумулятор отличает высокий ресурс службы.

В вертикальном положении пылесос занимает минимальное место. Можно будет установить в прихожей или шкафу. Предусмотрели вопрос удобства хранения насадок.

Форма ручки удобная, управление интуитивно понятное. Пылесосом смогут пользоваться не только взрослые, но и дети. Длительный сеанс уборки не вызывает чувства перенапряжения в пояснице. Шум во время работы умеренный.

Итоги по Xiaomi Jimmy JV53

Заполнение контейнера для сбора пыли можно будет определить визуально. Используется многоступенчатая система фильтрации. Подойдет для уборки помещений с детьми и аллергиками.Мы не только смогли провести длительное тестирование Xiaomi Jimmy JV53, но и провести сравнительное тестирование с более дорогими решениями конкурентов. Со всеми задачами пылесос справился на отлично, позволив эффективно убирать пол с разным типом покрытия, мягкую мебель, труднодоступные участки, салон автомобиля и даже одежду. Многоступенчатая система фильтрации, длительное время работы, две турбощетки и плюс три дополнительные насадки, кронштейн на стену, привлекательный внешний вид и удобная форма. К условным минусам отнесем сокращенное время при работе на максимальном уровне мощности.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".