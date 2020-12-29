Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц

С середины ноября в России официально стартовали продажи флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. У нас появилась возможность ознакомиться со старшим Mi 10T Pro с дисплеем TrueColor DotDisplay с частотой обновления 144 Гц и HDR10. Из особенностей отмечаются трехмодульная камера с 108 Мп сенсором и поддержкой искусственного интеллекта для обработки, а также 13 Мп сенсором с ультраширокоугольной оптикой. Рекомендованная стоимость для версий составляет 44 990 и 49 900 соответственно.

Xiaomi Mi 10T Pro

К моменту публикации продажи уже стартовали. Доступны они и в официальном магазине Xiaomi в России.

Xiaomi Mi 10T Pro обзор

Комплектация

Упакован в коробку из картона с темным минималистичным оформлением. Стартовый набор включает чехол-накладку, скрепку для лотка, кабель USB Type-C, скрепку для лотка, набор различной документации. В этом флагмане пока еще есть в комплекте адаптер питания с быстрой зарядкой.

Xiaomi Mi 10T Pro

Внешний вид

У нас на тестах версия Aurora Blue (арктический синий). Выглядит крышка с таким градиентом эффектно. Следы пальцев на нем незаметны. Также есть лунно-серебряный и космический черный.

Xiaomi Mi 10T Pro

В комплекте идет чехол накладка, часть площади которого с матовым покрытием. Отмечаются его антибактериальные свойства. Такая же пленка нанесена на дисплей и даже были получены соответствующие сертификаты.

Xiaomi Mi 10T Pro

В верхней части расположен модуль основной камеры. Он заметно выступает, являясь основной точкой опоры при размещении на столе, со временем можно столкнуться с появлением царапин. В повседневной эксплуатации обойтись без чехла-накладки будет проблематично.

Xiaomi Mi 10T Pro

Задняя крышка выполнена из защищенного стекла Gorilla Glass 5. Здесь оно идет с матовым покрытием, по ощущениям напоминает поверхность керамики.

Xiaomi Mi 10T Pro

Сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку включения. Для удобства ее определения она притоплена относительно плоскости боковой грани. Срабатывает точно и быстро. Такая реализация является наиболее удобной.

Xiaomi Mi 10T Pro

Помимо нее доступна качелька регулировки громкости. Каркас смартфона выполнен из металла. Качество сборки у Xiaomi Mi 10T Pro на высоте.

Xiaomi Mi 10T Pro

Все разъемы сосредоточены на нижнем торце. Спаренный лоток под две nanoSIM. Зарядка и передача данных осуществляется через USB Type-C.

Xiaomi Mi 10T Pro

Сохранена особенность с интегрированным ИК-датчиком, позволяющим использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ.

Xiaomi Mi 10T Pro

Фронтальная камера расположена в компактном островке в верхнем углу экрана. На удобство читаемости выводимой в шторку уведомлений информации негативно не влияет. Рамки вокруг экрана узкие.

Xiaomi Mi 10T Pro

Экран

Оснащается смартфон дисплеем без закругленных краев и изгибов. На фоне остальных флагманов это весомый плюс, повышающий общее удобство работы и восприятие выводимой картинки. Диагональ составляет 6.67 дюймов, разрешение – 1080х2400 пикселей. Соотношение сторон 20:9.

Xiaomi Mi 10T Pro

Из особенностей отмечаются HDR10, цветовой охват 100% DCI-P3. Картинка плавная как в играх, так и при работе интерфейса. Частота обновления 144 Гц. Тут помимо самой повышенной частоты, в Xiaomi Mi 10T Pro есть технология MEMC с автоматическим компенсированием недостающего количества кадра в воспроизводимом контенте. Это IPS-матрица с высоким уровнем яркости на уровне до 650 нит.

Xiaomi Mi 10T Pro

Поддерживается темный режим. Несколько пресетов цветового баланса: авто, насыщенная, исходные цвета и ручные настройки.

Xiaomi Mi 10T Pro

Начинка

Установлена платформа Snapdragon 865, являющейся флагманской на момент завершения 2020 года. Доступны 8 Гбайт быстрой оперативной памяти типа LPDDR5.

Под хранение выделен встроенный накопитель объемом 256 Гбайт. Карты памяти не поддерживаются.

Связь

Поддерживаются сети 5G. По понятным причинам проверить работу мы могли только в диапазонах 4G. Есть актуальный Wi-Fi 6, VoLTE, бесконтактные платежи NFC, Bluetooth 5.0 с кодеком aptX HD. Навигационный модуль работает точно.

Аккумулятор

В режиме с максимальной яркостью экрана работает до 8.5 часов в смешанном сценарии. Более 10 часов на просмотр фильмов. Увеличить время работы можно будет сократив частоту дисплея и снизив яркость. Сам смартфон предлагает большое количество оптимизаций для увеличения времени работы. Комплектуется быстрым зарядником 33 Вт. На полный цикл зарядки уходит час.

Xiaomi Mi 10T Pro

Камера

Установлен тройной модуль основной камеры, состоящий из широкоугольной (108 Мп, F/1.7), ультраширокоугольной (13 Мп, F/2.4), макро (5Мп, F/2.4). Внимание обращают на себя увеличенные размеры 108 Мп модуля.

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Для съемки Xiaomi Mi 10T Pro использует привычное приложение для съемки с набором эффектов, технологиями обработки и анализа сцены. Можно переключаться между разными настройками.

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Есть режимы, позволяющие совмещать несколько камер. Обработка с помощью эффектов, фоновая музыка.

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Качество съемки на высоте. В ночное время можно воспользоваться специальным режимом.

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Видео снимает в разрешении 8К со скоростью 30 кадров.

8К съемка Xiaomi Mi 10T Pro

Софт

По операционной системе тут все привычно. Фирменная оболочка MIUI со всеми возможностями кастомизации.

Xiaomi Mi 10T Pro

Из минусов отметим, как и в недорогой линейке Redmi: в уведомлениях выводятся рекламные предложения. Если для «народных» смартфонов это простительно, то во флагмане это нежелательно.

Xiaomi Mi 10T Pro

Итоги по Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro – удачное развитие флагманской линейки смартфонов этого производителя. Все предложенные улучшения выполнены в ценовом сегменте до 50 тысяч рублей, что с учетом общих цен на решения с Snapdragon 865 выглядит интереснее. Явных минусов у него, за исключением рекламных элементов в интерфейсе не наблюдается.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10T Pro
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