Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц

С середины ноября в России официально стартовали продажи флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. У нас появилась возможность ознакомиться со старшим Mi 10T Pro с дисплеем TrueColor DotDisplay с частотой обновления 144 Гц и HDR10. Из особенностей отмечаются трехмодульная камера с 108 Мп сенсором и поддержкой искусственного интеллекта для обработки, а также 13 Мп сенсором с ультраширокоугольной оптикой. Рекомендованная стоимость для версий составляет 44 990 и 49 900 соответственно.

Xiaomi Mi 10T Pro обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Доступны они и в официальном магазине Xiaomi в России.

Комплектация

Упакован в коробку из картона с темным минималистичным оформлением. Стартовый набор включает чехол-накладку, скрепку для лотка, кабель USB Type-C, скрепку для лотка, набор различной документации. В этом флагмане пока еще есть в комплекте адаптер питания с быстрой зарядкой.

Внешний вид

У нас на тестах версия Aurora Blue (арктический синий). Выглядит крышка с таким градиентом эффектно. Следы пальцев на нем незаметны. Также есть лунно-серебряный и космический черный.

В комплекте идет чехол накладка, часть площади которого с матовым покрытием. Отмечаются его антибактериальные свойства. Такая же пленка нанесена на дисплей и даже были получены соответствующие сертификаты.

В верхней части расположен модуль основной камеры. Он заметно выступает, являясь основной точкой опоры при размещении на столе, со временем можно столкнуться с появлением царапин. В повседневной эксплуатации обойтись без чехла-накладки будет проблематично.

Задняя крышка выполнена из защищенного стекла Gorilla Glass 5. Здесь оно идет с матовым покрытием, по ощущениям напоминает поверхность керамики.

Сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку включения. Для удобства ее определения она притоплена относительно плоскости боковой грани. Срабатывает точно и быстро. Такая реализация является наиболее удобной.

Помимо нее доступна качелька регулировки громкости. Каркас смартфона выполнен из металла. Качество сборки у Xiaomi Mi 10T Pro на высоте.

Все разъемы сосредоточены на нижнем торце. Спаренный лоток под две nanoSIM. Зарядка и передача данных осуществляется через USB Type-C.

Сохранена особенность с интегрированным ИК-датчиком, позволяющим использовать смартфон в качестве универсального пульта ДУ.

Фронтальная камера расположена в компактном островке в верхнем углу экрана. На удобство читаемости выводимой в шторку уведомлений информации негативно не влияет. Рамки вокруг экрана узкие.

Экран

Оснащается смартфон дисплеем без закругленных краев и изгибов. На фоне остальных флагманов это весомый плюс, повышающий общее удобство работы и восприятие выводимой картинки. Диагональ составляет 6.67 дюймов, разрешение – 1080х2400 пикселей. Соотношение сторон 20:9.

Из особенностей отмечаются HDR10, цветовой охват 100% DCI-P3. Картинка плавная как в играх, так и при работе интерфейса. Частота обновления 144 Гц. Тут помимо самой повышенной частоты, в Xiaomi Mi 10T Pro есть технология MEMC с автоматическим компенсированием недостающего количества кадра в воспроизводимом контенте. Это IPS-матрица с высоким уровнем яркости на уровне до 650 нит.

Поддерживается темный режим. Несколько пресетов цветового баланса: авто, насыщенная, исходные цвета и ручные настройки.

Начинка

Установлена платформа Snapdragon 865, являющейся флагманской на момент завершения 2020 года. Доступны 8 Гбайт быстрой оперативной памяти типа LPDDR5.

Под хранение выделен встроенный накопитель объемом 256 Гбайт. Карты памяти не поддерживаются.

Связь

Аккумулятор

Поддерживаются сети 5G. По понятным причинам проверить работу мы могли только в диапазонах 4G. Есть актуальный Wi-Fi 6, VoLTE, бесконтактные платежи NFC, Bluetooth 5.0 с кодеком aptX HD. Навигационный модуль работает точно.В режиме с максимальной яркостью экрана работает до 8.5 часов в смешанном сценарии. Более 10 часов на просмотр фильмов. Увеличить время работы можно будет сократив частоту дисплея и снизив яркость. Сам смартфон предлагает большое количество оптимизаций для увеличения времени работы. Комплектуется быстрым зарядником 33 Вт. На полный цикл зарядки уходит час.

Камера

Установлен тройной модуль основной камеры, состоящий из широкоугольной (108 Мп, F/1.7), ультраширокоугольной (13 Мп, F/2.4), макро (5Мп, F/2.4). Внимание обращают на себя увеличенные размеры 108 Мп модуля.

Для съемки Xiaomi Mi 10T Pro использует привычное приложение для съемки с набором эффектов, технологиями обработки и анализа сцены. Можно переключаться между разными настройками.

Есть режимы, позволяющие совмещать несколько камер. Обработка с помощью эффектов, фоновая музыка.

Качество съемки на высоте. В ночное время можно воспользоваться специальным режимом.

8К съемка Xiaomi Mi 10T Pro

Видео снимает в разрешении 8К со скоростью 30 кадров.

Софт

По операционной системе тут все привычно. Фирменная оболочка MIUI со всеми возможностями кастомизации.

Из минусов отметим, как и в недорогой линейке Redmi: в уведомлениях выводятся рекламные предложения. Если для «народных» смартфонов это простительно, то во флагмане это нежелательно.

Итоги по Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro – удачное развитие флагманской линейки смартфонов этого производителя. Все предложенные улучшения выполнены в ценовом сегменте до 50 тысяч рублей, что с учетом общих цен на решения с Snapdragon 865 выглядит интереснее. Явных минусов у него, за исключением рекламных элементов в интерфейсе не наблюдается.