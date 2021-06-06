Обзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметр

В конце весны традиционно выходит новое поколение смарт-браслетов Mi Band, успевших за время своего существования завоевать «армию» поклонников, да и в целом популяризировать этот тип носимых устройств. Из ключевых изменений Xiaomi Mi Band 6 отмечаются увеличение диагонали дисплея и датчик отслеживания уровня кислорода в крови.

Xiaomi Mi Band 6

В официальном магазине в России они доступны за 3 990 рублей.

Xiaomi Mi Band 6 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку вытянутой формы, оформленную в вытянутой стилистике. Комплект включает зарядный кредл, руководство пользователя.

Xiaomi Mi Band 6

Внешний вид

С выключенным дисплеем отличия от протестированного ранее Xiaomi Mi Band 5 можно заметить только при детальном рассмотрении.

Xiaomi Mi Band 6

Те, кто успел обзавестись ремешками, смогут использовать их с новой версией браслета. Совместимость сохранена.

Xiaomi Mi Band 6

Как и ранее, для проведения сеанса зарядки не требуется извлечение капсулы из ремешка. Зарядный кредл крепится к внутренней части корпуса.

Xiaomi Mi Band 6

Группа датчиков дополнена датчиком измерения уровня насыщения крови кислородом. Корпус защищен от попадания пыли и воды.

Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6 получил увеличенный по площади дисплей. Он занимает большую часть площади лицевой стороны.

Xiaomi Mi Band 6

Увеличилась читаемость и улучшился общий внешний вид как интерфейса, так и браслета в целом.

Xiaomi Mi Band 6

Отказались от отдельной сенсорной кнопки. Управление осуществляется с помощью касаний и жестов. Из неудобств, без нее сложнее стало вернуться на главный экран, требуется сделать серию свайпов для последовательного возврата.

Xiaomi Mi Band 6

Экран

Используется AMOLED-экран с диагональю 1.56 дюймов. Увеличился он примерно на 50%. Информация хорошо читается под разными углами наклона. Высокая контрастность. Он не теряет читаемость при эксплуатации под прямыми солнечными лучами.

Xiaomi Mi Band 6

Отдельного датчика освещенности нет. Альтернативой ему предлагается выставить расписание для изменения уровня яркости.

Софт

Для начала эксплуатации браслет требует обязательную синхронизацию с аккаунтом и настройки через приложение Mi Fit.

Xiaomi Mi Band 6

После добавления в главном окне выводятся данные по активности за день. Пройденные шаги, оценка активности, время сна. Отслеживание выполненных целей.

Отдельная вкладка для учета активностей: ходьба, бег и велоспорт.

Детальный расклад по активности за день с отображением пройденного расстояния, сожженных калорий.

Для сна отображаются данные по фазам сна и общая оценка.

В настройках Xiaomi Mi Band 6 можно выбрать оформление дисплея. Большая часть представленных вариантов связана с аниме, а также героями игр и фильмов.

Тонкие корректировки параметров работы, энергосбережения и вывода уведомлений.

Интерфейс

Увеличение диагонали дисплея и повышение плотности пикселей положительно сказалось на восприятии информации и повысило удобство.

Xiaomi Mi Band 6

Свайпом в стороны можно переключать экраны с элементами управления.

Xiaomi Mi Band 6

Свайп вниз выводит пункты меню в виде иконок и аннотаций. Отсюда также можно просмотреть данные активности.

Xiaomi Mi Band 6

Замерить пульс.

Xiaomi Mi Band 6

Провести замер уровня насыщения крови кислородом.

Xiaomi Mi Band 6

Можно просматривать уведомления со смартфона.

Xiaomi Mi Band 6

Отслеживание GPS-маршрута при тренировках проходит с использованием данных со смартфона.

Аккумулятор

Встроенной батареи с замерами, уведомлениями и высокой яркостью дисплея хватает на 2 недели автономной работы. Зарядка проходит с помощью комплектного кредла.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXiaomi Mi Band 6 не привнес революционных изменений, но при этом косметические изменения с увеличением диагонали дисплея повысили удобство работы и информативность. Ожидаемо следуя общим трендам, был добавлен датчик насыщения крови кислородом, но при этом не появился термометр и ЭКГ. В сегменте недорогих умных браслетов это одно из лучших решений по соотношению комплекса параметров.
Xiaomi Mi Band 6 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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