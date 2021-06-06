Обзор Xiaomi Mi Band 6. Увеличенная площадь экрана и пульсоксиметр

В конце весны традиционно выходит новое поколение смарт-браслетов Mi Band, успевших за время своего существования завоевать «армию» поклонников, да и в целом популяризировать этот тип носимых устройств. Из ключевых изменений Xiaomi Mi Band 6 отмечаются увеличение диагонали дисплея и датчик отслеживания уровня кислорода в крови.

Xiaomi Mi Band 6 обзор

Комплектация

В официальном магазине в России они доступны за 3 990 рублей.Упакованы в коробку вытянутой формы, оформленную в вытянутой стилистике. Комплект включает зарядный кредл, руководство пользователя.

Внешний вид

С выключенным дисплеем отличия от протестированного ранее Xiaomi Mi Band 5 можно заметить только при детальном рассмотрении.

Те, кто успел обзавестись ремешками, смогут использовать их с новой версией браслета. Совместимость сохранена.

Как и ранее, для проведения сеанса зарядки не требуется извлечение капсулы из ремешка. Зарядный кредл крепится к внутренней части корпуса.

Группа датчиков дополнена датчиком измерения уровня насыщения крови кислородом. Корпус защищен от попадания пыли и воды.

Xiaomi Mi Band 6 получил увеличенный по площади дисплей. Он занимает большую часть площади лицевой стороны.

Увеличилась читаемость и улучшился общий внешний вид как интерфейса, так и браслета в целом.

Отказались от отдельной сенсорной кнопки. Управление осуществляется с помощью касаний и жестов. Из неудобств, без нее сложнее стало вернуться на главный экран, требуется сделать серию свайпов для последовательного возврата.

Экран

Используется AMOLED-экран с диагональю 1.56 дюймов. Увеличился он примерно на 50%. Информация хорошо читается под разными углами наклона. Высокая контрастность. Он не теряет читаемость при эксплуатации под прямыми солнечными лучами.

Софт

Отдельного датчика освещенности нет. Альтернативой ему предлагается выставить расписание для изменения уровня яркости.Для начала эксплуатации браслет требует обязательную синхронизацию с аккаунтом и настройки через приложение Mi Fit.

После добавления в главном окне выводятся данные по активности за день. Пройденные шаги, оценка активности, время сна. Отслеживание выполненных целей.

Отдельная вкладка для учета активностей: ходьба, бег и велоспорт.

Детальный расклад по активности за день с отображением пройденного расстояния, сожженных калорий.

Для сна отображаются данные по фазам сна и общая оценка.

В настройках Xiaomi Mi Band 6 можно выбрать оформление дисплея. Большая часть представленных вариантов связана с аниме, а также героями игр и фильмов.

Тонкие корректировки параметров работы, энергосбережения и вывода уведомлений.

Интерфейс

Увеличение диагонали дисплея и повышение плотности пикселей положительно сказалось на восприятии информации и повысило удобство.

Свайпом в стороны можно переключать экраны с элементами управления.

Свайп вниз выводит пункты меню в виде иконок и аннотаций. Отсюда также можно просмотреть данные активности.

Замерить пульс.

Провести замер уровня насыщения крови кислородом.

Можно просматривать уведомления со смартфона.

Аккумулятор

Итоги

Отслеживание GPS-маршрута при тренировках проходит с использованием данных со смартфона.Встроенной батареи с замерами, уведомлениями и высокой яркостью дисплея хватает на 2 недели автономной работы. Зарядка проходит с помощью комплектного кредла.Xiaomi Mi Band 6 не привнес революционных изменений, но при этом косметические изменения с увеличением диагонали дисплея повысили удобство работы и информативность. Ожидаемо следуя общим трендам, был добавлен датчик насыщения крови кислородом, но при этом не появился термометр и ЭКГ. В сегменте недорогих умных браслетов это одно из лучших решений по соотношению комплекса параметров.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".